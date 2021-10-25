Gelinim Mutfakta'ya Hadise şoku! Songül Karlı'dan sonra fenomen programda Hadise rüzgarı esecek! Heyecan yaratan iddia

Hafta içi her gün ekranlara gelen fenomen programa Hadise damga vurdu. İddiaya göre ünlü şarkıcı önümüzdeki hafta programı sunmaya başlayacak. Geçtiğimiz haftalarda Demet Akalın ile yollarını ayıran yapım şirketinin gözünü Hadise'ye diktiği ileri sürüldü. Hadise'nin ise teklife ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor. Öte yandan programda artık her hafta farklı bir ismin sunuculuk yapacağı açıklanmıştı. İzleyiciler Hadise'yi görmek için sabırsızlandıklarını dile getirdi.
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ!
2018 yılından bu yana televizyon ekranlarında yer alan yemek programı Gelinim Mutfakta'da bir çok ünlü isim sunuculuk yaptı.
Fatih Ürek, Seda Sayan, Onur Büyüktopçu gibi birbirinden başarılı isimlerin yanı sıra Demet Akalın Songül Karlı ve son olarak da Safiye Soyman da programın sunuculuğunu üstlenen ünlüler arasında yer aldı.
GELİNİM MUTFAKTA'YA HADİSE ŞOKU!
Programın formatı kısa bir süre önce değişmişti. Önceden bir sunucunun sunduğu Gelinim Mutfakta'yı yeni formata göre her hafta farklı bir isim sunuyor.
Yarışmasının ekranlara gelecek olan yeni bölümü merakla beklenirken Hadise iddiası çok konuşuldu.
Gelecek hafta yarışmanın sunucusunun Hadise olacağı iddia edildi. Ancak resmi bir açıklama gelmedi.
Öte yandan izleyiciler Hadise'nin gelmesini dört gözle beklediklerini dile getirdi.