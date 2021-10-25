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    • Magazin
    • 25.10.2021 13:18
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    • 25.10.2021 13:22
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    Gelinim Mutfakta'ya Hadise şoku! Songül Karlı'dan sonra fenomen programda Hadise rüzgarı esecek! Heyecan yaratan iddia

    Kanal D'nin ilgi ile takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da Hadise rüzgarı esecek. Sık sık sunucu değiştiren programa bu kez Hadise'nin el atacağı iddia edildi. Geçtiğimiz haftalara kadar Demet Akalın'ın sunduğu programda peş peşe ayrılık rüzgarları esmişti. Önce Akalın sonra da Songul Karlı sunucu olmuştu. Sunucuda dikiş tutturamayan şirketin yeni bir bomba patlatma aşamasında olduğu konuşuluyor. Ünlü şarkısı Hadise'nin programa geleceği ileri sürüldü. İşte haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta’ya Hadise şoku!

    Hafta içi her gün ekranlara gelen fenomen programa Hadise damga vurdu. İddiaya göre ünlü şarkıcı önümüzdeki hafta programı sunmaya başlayacak. Geçtiğimiz haftalarda Demet Akalın ile yollarını ayıran yapım şirketinin gözünü Hadise'ye diktiği ileri sürüldü. Hadise'nin ise teklife ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor. Öte yandan programda artık her hafta farklı bir ismin sunuculuk yapacağı açıklanmıştı. İzleyiciler Hadise'yi görmek için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

    KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ!

    2018 yılından bu yana televizyon ekranlarında yer alan yemek programı Gelinim Mutfakta'da bir çok ünlü isim sunuculuk yaptı.

    Fatih Ürek, Seda Sayan, Onur Büyüktopçu gibi birbirinden başarılı isimlerin yanı sıra Demet Akalın Songül Karlı ve son olarak da Safiye Soyman da programın sunuculuğunu üstlenen ünlüler arasında yer aldı.

    GELİNİM MUTFAKTA'YA HADİSE ŞOKU!

    Programın formatı kısa bir süre önce değişmişti. Önceden bir sunucunun sunduğu Gelinim Mutfakta'yı yeni formata göre her hafta farklı bir isim sunuyor.

    Yarışmasının ekranlara gelecek olan yeni bölümü merakla beklenirken Hadise iddiası çok konuşuldu.

    Gelecek hafta yarışmanın sunucusunun Hadise olacağı iddia edildi. Ancak resmi bir açıklama gelmedi.

    Öte yandan izleyiciler Hadise'nin gelmesini dört gözle beklediklerini dile getirdi.

        HADİSE KİMDİR?

        Hadise Açıkgöz, 1985 yılında Belçika'da dünyaya geldi. Belçikalı-Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. Belçika'da Sivaslı bir ailenin kızı olarak büyüdü. 2003 yılında Belçika'da Idool 2003 adlı yarışmaya katıldı, birinci olamamasına rağmen albüm teklifi aldı ve hazırlıklarına başladı. 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı. Türk basının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye taşıdı.

        2008'de ikinci stüdyo albümü Hadise'yi yayımladı. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan "Deli Oğlan" şarkısı Türkiye'de bir hit oldu. Aynı yıl içerisinde Serdar Ortaç'ın 2008 yazında piyasaya çıkan Nefes albümünde yer alan "Düşman" adlı şarkıda Ortaç'la düet yaptı. Sonraki yıl Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" ile temsil ederek dördüncü oldu.

        Bu yarışma sayesinde popülerliğini artırdı. Aynı yıl Fast Life ve Kahraman albümlerini satışa sundu. Kahraman'ın çıkış şarkısı "Evlenmeliyiz" ile tekrar listelerde yer aldı. 2011'de beşinci stüdyo albümü Aşk Kaç Beden Giyer?'i yayımladı. Albümdeki "Superman", "Aşk Kaç Beden Giyer?" ve "Mesajımı Almıştır O" şarkılarına klip çekti. 2014'te Tavsiye albümünü satışa sundu.

        Christina Aguilera, Brandy ve Beyoncé gibi isimleri örnek aldığını belirten Hadise, müziğinde etkilendiği sanatçılar arasında Prince, Janet Jackson, Tina Turner, Alicia Keys, Toni Braxton, Jamiroquai ve U2'yu saymaktadır. Şarkılarında klasik müzik, rock, soul ve dünya müziklerini harmanlamaya çalıştığını belirtmektedir. Hadise Açıkgöz'ün ana dili Türkçe'nin yanı sıra iyi derecede Felemenkçe, Fransızca, Almanca, ve İngilizce bilmektedir.

        Belçika'nın Hasselt şehrinde pazarlama üzerine lisans yapan Hadise, tüm boş zamanlarını müziğe ayırdığını ve genellikle söz yazıp beste yaptığını beyan etmektedir. Acun Medya'nın projesi ile 2011-2013 Ekim ayından itibaren Show TV'de yayımlanan, ardından sırasıyla Star TV ve tv8'e geçen ses yarışması O Ses Türkiye'nin jüriliğini yapmaya devam etmektedir.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta'ya Hadise şoku! Songül Karlı'dan sonra fenomen programda Hadise rüzgarı esecek! Heyecan yaratan iddia
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