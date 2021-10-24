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    • Magazin
    • 25.10.2021 12:03
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    • 25.10.2021 12:06
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    Ayberk Pekcan'ın hastalığı nedir? Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ne kanserine yakalandı?

    Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan, sırt ağırısı şikayetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. Sosyal medya hesabından haberi duyuran Pekcan, başlangıç seviyesinde herhangi bir belirti vermediğini ifade ederek hayranlarından dua istedi. Peki, Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşında? Ayberk Pekcan'ın hastalığı nedir? Ne kanserine yakalandı? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayberk Pekcan’ın hastalığı nedir? Ne kanserine yakalandı?

    Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Oyuncu Ayberk Pekcan, sırt ağırısı şikayetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. Diriliş:Ertuğrul, Poyraz Kareyel ve Kurtlar Vadisi gibi ünlü yapımlarda oynayan oyuncu, üzücü haberi hayranlarına sosyal medya hesabından duyurdu. Bu gelişmelerin arkasından Ayberk Pekcan'ın hayatı hakkında detaylı bilgiler arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşında? Ayberk Pekcan'ın hastalığı nedir? Ne kanserine yakalandı? İşte tüm merak edilenler!

    AYBERK PEKCAN'IN HASTALIĞI NEDİR? NE KANSERİNE YAKALANDI?

    Oyuncu Ayberk Pekcan (51), sırt ağrısı şikâyetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrendi.

    Tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını söyleyen oyuncu, kemoterapiye başladığını duyurdu:

    "Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla..."

    AYBERK PEKCAN KİMDİR?

    Ayberk Pekcan, 22 Mayıs 1970, Mersin doğumlu. Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

    Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin'de geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Daha sonra İstanbul'da oyunculuk kariyerine başladı.

        Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde oynadı. 2010 yılında başrolünde oynadığı Saç adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. 2012 yılında gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

        Filmografisi

        Sinema

        Mustang (2015) - Erol

        Kış Uykusu (2014) - Hidayet

        Aşk ve Devrim (2011) - Pala

        Saç (2010) - Hamdi

        Ali'nin Sekiz Günü (2008) - Hacı

        Neredesin Firuze (2003) - Pislik

        Şeytan Bunun Neresinde (2002) - Köy Muhtarı/Terörist Başı

        Abdülhamid Düşerken (2002) - Katip Ali Şevki

        Dizi

        Diriliş:Ertuğrul (2015) - Artuk Bey

        Poyraz Karayel (2014)

        Bir Aşk Hikayesi (2013) - Tahsin

        Keşanlı Ali Destanı (2011-2012) - Teke Kazım

        Kurtlar Vadisi Pusu (2008-2010) - Şemo

        Yaprak Dökümü (2007) - Talat

        Körfez Ateşi (2005) - Esat

        Ihlamurlar Altında (2005) - Ekrem/Aynalı

        Emanet ve İhanet (2004) - Ali

        Dağlar Dağımdır (2005)

        Türkü Filmi (2004)

        Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım (2004)

        Bir Dilim Aşk (2004) - Bülent

        Kurtlar Vadisi (2004) - Doktor

        Parmak İzi (2003)

        Kampüsistan (2003)

        Hayat Bilgisi (2003) - Mustafa

        Yarım Elma (2002)

        Sırlar Dünyası (2002) - Muammer

        Bayanlar Baylar (2002)

        Tatlı Hayat (2001)

        Çiçek Taksi (1995) - Talat

        Ödülleri

        23. Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü (Aşk ve Devrim)

        12. Uluslararası İzmir Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Aşk ve Devrim)

        44. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Saç)

        47. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı (Kış Uykusu)

        20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü (Kış Uykusu)
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