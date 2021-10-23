Sadakatsiz'de kimisine göbek attıracak kimisini de kahredecek ayrılık gelişmesi! Giderse tadı tuzu kalmaz

2. sezona bomba bir giriş yapan Sadakatsiz'de ayrılık iddiaları konuşuluyor. Çarşamba günleri ekranlara gelen diziyle ilgili yeni vedaların yaşanacağın kulislerde sık sık gündeme getiriliyor. Ortaya atılan son iddiaların ardından Melis Sezen'in Sadakatsiz'e veda mı ediyor ihtimali akıllara geldi. İki sezondur sergilediği performansıyla dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, canlandırdığı Derin karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Kulislerde yeni iddialar dolaşmaya başladı. Özellikle kulislerde son zamanlarda Melis Sezen'in Sadakatsiz'e veda eden isimlerden birisi olacağı öne sürülüyor.

AYRILIK İDDİASI

Sadakatsiz dizisiyle ilgili son günlerde peş peşe ayrılık iddiaları kulislerde kulaktan kulağa yayılıyor. Derin karakteriyle adından sıkça bahsettiren Melis Sezen ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.