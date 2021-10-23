Bu daha buz dağının görünen kısmı asıl şimdi tufanlar koparacak! Kurtlar Vadisi'ndeki dostluk Teşkilat'ta hasımlığa evrildi!

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Memati ve Kara karakteriyle çok sevilen, ardından da Payitaht Abdülhamid dizinde boy gösteren Hakan Boyav ve Gürkan Uygun ikilisi yıllar sonra Teşkilat'ta buluştu. Gürkan Uygun'un canlandırdığı Yıldırım karakterinin Hakan Boyav'ın canlandırdığı Tövbekar'ına racon kestiği sahne Kurtlar Vadisi hayranlarını heyecanlandırdı. Sosyal medya platformlarında "Sanki yıllar sonra Kurtlar Vadisi izliyoruz" yorumları sıkça yapılır oldu. TRT1'in çok izlenen dizisinin yeni sezon öncesi Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp ve Hakan Boyav gibi önemli isimleri kadrosuna dahil etmesi heyecan yaratırken yeni bölümde yaşanacak olaylar merak ediliyor.

MEMATİ-KARA/YILDIRIM-TÖVBEKAR

Hakan Boyav ve Gürkan Uygun ikilisi yıllar sonra Teşkilat'ta bir araya geldi. Gürkan Uygun'un canlandırdığı Yıldırım karakterinin Hakan Boyav'ın canlandırdığı Tövbekar'ına racon kestiği sahne Kurtlar Vadisi hayranlarını heyecanlandırdı.