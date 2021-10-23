Diriliş Ertuğrul'un Ural Bey'i ile Damla Colbay için hamle yapıldı! Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt'tan olay olacak 3 transfer!

atv ekranlarında bu sezon izleyicisiyle buluşacak olan usta yapımcı Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisi için geri sayım sürüyor. Murat Koca ve Alper Erze'nin senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un üstlendiği diziye üç ünlü oyuncu katıldı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ural Bey karakteriyle çok konuşulan Kürşat Alnıaçık diziye katılan ilk isim olurken Damla Colbay ve Murat Han projeye imza atan isimler arasında. Geçen sezon Hekimoğlu dizisinde Zeynep karakterine hayat veren güzel oyuncu Damla Colbay, Yalnız Kurt'ta Sare Türkmen karakteriyle izleyici karşısında olacak. Dizinin kasım ayında sete çıkacağı öğrenildi.



GERİ SAYIM BAŞLADI

Bu sezon atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan usta yapımcı Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisi için geri sayım sürüyor.