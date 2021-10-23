Leyla ile Mecnun'dan kan çıktı telefonlar yumruklar havada uçuştu bunu yapan da o ünlü isim! Acun Ilıcalı şutlayacak

Leyla ile Mecnun seti savaş alanı yüzüne telefon fırlattı yönetmeni patakladı! Acun Ilıcalı ha şutladı ha şutlayacak Exxen'de... Ahmet Mümtaz Taylan ile Cengiz Bozkurt'un 9 senedir konuşmadığı ortaya çıktıktan sonra, Leyla İle Mecnun setinden yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Büyük bir takipçi kitlesi bulunan ve bu sayede 10 yıl sonra ekranlara geri dönen Leyla ile Mecnun setinde, Ahmet Mümtaz Taylan krizi yaşanıyor. Bakın dizi setinde ise neler yaşanıyor? İşte detaylar...
Leyla İle Mecnun dizisi ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Fenomen dizinin yapımcısının Ahmet Mümtaz Taylan ile yaptığı konuşma gündeme damga vurdu...
10 yıl sonra Exxen platformu ile sevenleri ile buluşan Leyla İle Mecnun dizisinde yer alan ve İskender karakterine can veren Ahmet Mümtaz Taylan'ın set çalışanlarına uyguladığı mobbing yüzünden Cengiz Bozkurt'u (Erdal Bakkal) isyan ettirdiği ortaya çıkmıştı.