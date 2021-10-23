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    • Magazin
    • 24.10.2021 14:22
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    • 24.10.2021 14:22
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    Masumlar Apartmanı 44. bölüm fragmanı: Fütursuzca davranışları elinde patlayacak! Deli olmak işten değil!

    İç ısıtan sahneleriyle yeni sezonda da adından sürekli söz ettiren Masumlar Apartmanı'nda Gülben, Naci, Esat ve Safiye'nin mutlu olduğu anlar izleyicilerin yüreğini ferahlattı. Özellikle nişanlı çiftlerin mesajlaşmaları sevinç yarattı. Herkes bir yandan mutluluk yaşarken Han tüm bu olanların kıyısında gizlice Ceylan'ın evine girdi. Ceylan'ı sevgilisiyle gören Han büyük bir üzüntü yaşadı ve "Bulaşma bana" sözleri herkesi şaşırtan anlardan birisi oldu. Salı günü yayınlanan bölümün hemen ardından milyonlarca seyircinin büyük bir hevesle beklediği Masumlar Apartmanı 44. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Duygusal sahneleriyle bu hafta milyonlarca izleyicisini ekran başında hüzünlendiren Masumlar Apartmanı'nda 44. bölüm fragmanı için heyecan başladı. Naci ve Safiye arasında duygulandıran konuşmaların yaşandığı anlarda Safiye'nin ayağını burkması ve Naci'nin onu kucaklayarak içeri götürmesi izleyicileri güldüren sahnelerden oldu. Sabah neşesi sırasında mutluluğa kavuşan Safiye ve Gülben kurtlarını döktü. Uzun süredir psikiyatrise gitmeye korkan Gülben en sonunda tüm her şeyi yok sayarak kararını verdi. Naci ise evlilik için kızından müsaade istediği sırada "Bizi sevmedin" sözleriyle karşı karşıya kaldı. İzleyiciler şimdi heyecanla Masumlar Apartmanı 44. bölüm fragmanını bekliyor.

    HAYAL KIRIKLIĞINI ÖNEMSEMEDİ

    Safiye, yaşadığı hayal kırıklığının ardından beklenmedik şekilde canlı ve neşelidir. Naci ise içinde bulunduğu çıkmazı çözebilmek için çaresizce çırpınır.

    Gülben, Safiye'nin halinden endişe duysa da elinden bir şey gelmez. Bir yandan da Şennur ve eltileriyle geçireceği günü sorunsuz atlatabilme derdindedir.

    Ancak yüzleşmek zorunda kalacağı bazı gerçekler onu daha da derin bir endişeye sürükleyecektir. Sonunda korkularından kurtulmak için attığı adım, belki de hayallerinin sonu olacaktır.

        Ceylan'ın dönüşü, Han'da hiç kapanmamış bir yarayı yeniden kanatır ve hıncını Rüya'nın yaralarına sebep olan kişiden çıkarır.

        İsteme sırasında yaşanan hadisenin ardından Gülben utanç ve ümitsizlik içinde kıvranır. Teselliyi ise kendi gibi anormal gördüğü tek kişide bulur.

        Safiye, bir yandan Gülben'le ilgilenmeye çalışırken bir yandan da Naci'nin dönüşünün sevincini yaşar. Bu sevinç, beraberinde korkuyu da getirir. İyileşmek bir kenara, Safiye'nin daha da kötülediğini görünce Naci ne yapacaktır? Naci'ninse bambaşka bir planı vardır.
            MOSSAD ajanıyla yaşayan o adam konuştu
            Haberler Magazin Masumlar Apartmanı 44. bölüm fragmanı: Fütursuzca davranışları elinde patlayacak! Deli olmak işten değil!
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