Masumlar Apartmanı 44. bölüm fragmanı: Fütursuzca davranışları elinde patlayacak! Deli olmak işten değil!

Duygusal sahneleriyle bu hafta milyonlarca izleyicisini ekran başında hüzünlendiren Masumlar Apartmanı'nda 44. bölüm fragmanı için heyecan başladı. Naci ve Safiye arasında duygulandıran konuşmaların yaşandığı anlarda Safiye'nin ayağını burkması ve Naci'nin onu kucaklayarak içeri götürmesi izleyicileri güldüren sahnelerden oldu. Sabah neşesi sırasında mutluluğa kavuşan Safiye ve Gülben kurtlarını döktü. Uzun süredir psikiyatrise gitmeye korkan Gülben en sonunda tüm her şeyi yok sayarak kararını verdi. Naci ise evlilik için kızından müsaade istediği sırada "Bizi sevmedin" sözleriyle karşı karşıya kaldı. İzleyiciler şimdi heyecanla Masumlar Apartmanı 44. bölüm fragmanını bekliyor.

HAYAL KIRIKLIĞINI ÖNEMSEMEDİ

Safiye, yaşadığı hayal kırıklığının ardından beklenmedik şekilde canlı ve neşelidir. Naci ise içinde bulunduğu çıkmazı çözebilmek için çaresizce çırpınır.