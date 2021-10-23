Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 23.10.2021 11:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.10.2021 11:40
    ABONE OL

    Gönül Dağı'ndan göz kamaştıracak 7 olay transfer! Miss Turkey güzeli gümbür gümbür geldi ortalık yıkıldı

    Samimi sahneleriyle sezon başlangıcında Gönül Dağı'nda yaşanan iki veda izleyicilerini şok etti. Dizinin ikinci sezonunda yeni gelişmeler yaşanıyor. TRT 1'de cumartesi günleri heyecanla takip edilen Gönül Dağı'na sevilen iki isim veda etti ve üç geçirme yapıldı. Cemre Melis Çınar ve Utku Ateş sürem sonu diziden ayrıldı. Sezonun ilk bölümlerinde çekimleri Eskikent'de gerçekleştirilen dizinin ekibine yeni sezonda Serkan Kuru'nun ardından Payitaht Abdülhamid dizisinde de izlediğimiz Burak Haktanır rolüyle dahil olmuştu. 6 isimle birlikte 2018 yılında Best Model Of Turkey Yarışması 2. olan Buse Orcan, Asya karakteriyle kadroya katıldı.

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı’ndan göz kamaştıracak 7 olay transfer!

    Gönül Dağı'nda sezon başı yaşanmış olan iki ayrılık sonrası yedi yeni transfer yapıldı. Dizinin kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Cumartesi günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı'nda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sürem finalinde Utku Ateş'in veda etmiş olduğu diziden bir ismin daha ayrılığı şok tesiri yarattı. On bölüm boyunca Fadime karakterini oynayan Cemre Melis Çınar 2. Sezonda diziden ayrıldı. Art arda iki vedanın yaşandığı projeye Serkan Kuru'nun arkasından Burak Haktanır, Minibüsçü Hamdi göreviyle katılmıştı. 2018 Best Model Of Turkey Yarışması ikincisi ve Miss Turkey finalisti Buse Orcan Dizide Asya karakterini canlandırıyor.

    BU SEZON KATILANLAR

    Serkan Kuru
    Buse Orcan
    Burak Haktanır
    Cihat Süvarioğlu
    Erdal Cindoruk
    Gülhan Tekin

    AYRILANLAR

    Cemre Melis Çınar
    Utku Ateş

    BUSE ORCAN, GÖNÜL DAĞI'NDA!

    Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin beğenisini toplayan ve tiryakilik yaratan TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'na yeni bir oyuncu daha katıldı. Sanat dünyasının genç ve güzel yıldızlarından Buse Orcan, Gönül Dağı'nda "Mezarcı İlyas"ın kızı Asya karakterini canlandıracak.

        2018 yılında "Best Model Of Turkey" Yarışması'nda 2. olan, birçok ünlü markanın defilesinde modellik yapan, reklam filmlerinde rol alan Buse Orcan, Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki eğitimine devam ediyor.

        Müzikle ilgilenen, piyano, gitar çalan, çocukluğundan bu yana bale yapan Orcan, son yılların gelecek vaad eden genç ve güzel yıldızlarından biri olarak görülüyor.

        "GÖNÜL DAĞI'NDA OYNAMAK BENİM İÇİN BÜYÜK ŞANS…"

        Gönül Dağı'nda oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Buse Orcan, "İlk bölümden itibaren izlediğim ve çok sevdiğim Gönül Dağı'nda oynamak benim için büyük şans. İzleyicilerin beğenisini toplayan bu dizide Asya'nın, sevilen bir karakter olması için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

            DİZİDE BU AKŞAM YAŞANACAKLAR

            "Kenan'ın gerçek ailesini aradığını öğrenen Elif, ona yardım etmek için araştırmalara başlar. İkili bu araştırmaların sonucunda bir ipucuna ulaşırlar. Kenan bu ipucu sayesinde gerçek ailesini bulabilecek midir?

            Gülsüm'le yolculuğunun etkisiyle yeniden motive olan Dilek, kasabanın su sorununa çözüm arar ve bu konuda Taner'e yardımcı olur. Bu mücadelenin sonunda başarılı olabilecekler midir?

            Kendisinden habersiz Asya'yla sözlendirilen Ramazan, bu meseleyi çözmek ister. Fakat kader onu beklenmedik bir karşılaşmaya sürükler… Ramazan'ın alacağı karar ne olacaktır?
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            10 büyükelçi için harekete geçiliyor
            Haberler Magazin Gönül Dağı'ndan göz kamaştıracak 7 olay transfer! Miss Turkey güzeli gümbür gümbür geldi ortalık yıkıldı
                SON DAKİKA