Çukurova'da 3.5 sene sonra ardı ardına ayrılıklar! Ani vedası kalplere mıh gibi çakıldı! Böylesi resmen kaderin cilvesi...

Bir Zamanlar Çukurova'nın iki hafta önce yayınlanan 107. bölümünde yürek yakan bir ayrılık daha yaşandı. Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık diziden ayrıldı. Murat Ünalmış ve Hande Soral'ın bu sezon veda ettiği dizide bir ismin daha ayrılması şok etkisi yarattı. Ali Rahmet Fekeli karakteriyle dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan usta oyuncu Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova'nın iki hafta önceki yayınlanan 107. bölümünde senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı. Fekeli'nin cenaze töreni ise ilçede hüzün havası hakimdi. Yaşanan bu acı vedanın ardından izleyiciler ise dizide bir ayrılık daha yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor.

ALİ RAHMET FEKELİ'NİN VEDASI

13 Eylül 2018 tarihinde bu yana izleyicilerini ekran başında soluksuz bırakan Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezonunda bir ayrılık daha yaşandı.