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    • Magazin
    • 23.10.2021 21:47
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    • 23.10.2021 21:57
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    Masterchef Danilo Şef restaurant nerede? Masterchef Türkiye Danilo Zanna kimdir, nereli? Danilo’nun kaç restoranı var?

    Özellikle TV8’in fenomen yarışması Masterchef Türkiye’yi ilgiyle izleyenler Masterchef Danilo Şef restaurant nerede? Danilo’nun kaç restoranı var? Sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. En dikkat çeken şeflerden biri olan ve yakın zamanda 9 yıllık eşi oğlunun annesi Tuğçe Demirbilek ile boşanmalarıyla magazine gündemine bomba gibi düşen Danilo Zanna’nın hayatına dair bilgiler de merak edilerek sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki Masterchef Türkiye Danilo Zanna kimdir, nereli? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Masterchef Danilo Şef restaurant nerede?

    Masterchef Danilo Şef restaurant nerede? Masterchef Türkiye Danilo Zanna kimdir, nereli? Danilo'nun kaç restoranı var? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8 akşam kuşağında yayınlanan ve her bölümü heyecanla izlenen Masterchef Türkiye'nin en sevilen jürilerinden biri olan Danilo Şef'in hayatına dair bilgiler merak ediliyor ve sıklıkla araştırılıyor. Peki restoranları var mı, nerede açtı? İşte tüm bilgiler...

    DANİLO ZANNA'NIN KAÇ TANE RESTORANI VAR?

    Aile restoranları dışında kendisinin bir restoranı bulunmuyor fakat yakın zamanda açmayı düşündüğünü duyurmuştu.

    DANİLO ZANNA KİMDİR?

    Danilo Zanna (d. 15 Nisan 1982), İtalyan şef, sunucu ve restoran işletmecisi.

    Zanna 15 Nisan 1982'de Prato, Toskana, İtalya'da doğdu. Aşçılığı aile mesleği olarak devraldı. Aşçılık yeteneğini ünlü İtalyan şeflerle çalışarak İtalyan mutfağı üzerine pekiştirdi.

    Türk Mutfağı ile ilgilenen Zanna, bu konuda kariyer yapmak istediği için İtalya'dan gelerek Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk mutfağını harmanladığı bir restoran açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başlayarak ilk defa "Zahide ile Hayata Yetiş" adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı.

        Zanna'nın asıl tanınması ise Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu "İtalyan İşi" adlı yemek programıyla oldu. Türkiye'de farklı ülkelerin restoran kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yaptı.

        Planet Mutfak kapandıktan sonra 2015'ten itibaren ATV'de yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekranlara geldi. Zanna son olarak 2019'da yeni sezonunda 3. döneminde TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masterchef Türkiye programda başşef olarak jüri üyeliği yapmaktadır.2012'de Tuğçe Demirbilek ile evlenmiştir. Bir oğlu vardır. Yakın zamanda ise boşandılar.
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        Haberler Magazin Masterchef Danilo Şef restaurant nerede? Masterchef Türkiye Danilo Zanna kimdir, nereli? Danilo’nun kaç restoranı var?
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