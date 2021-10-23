Masterchef Danilo Şef restaurant nerede? Masterchef Türkiye Danilo Zanna kimdir, nereli? Danilo'nun kaç restoranı var? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8 akşam kuşağında yayınlanan ve her bölümü heyecanla izlenen Masterchef Türkiye'nin en sevilen jürilerinden biri olan Danilo Şef'in hayatına dair bilgiler merak ediliyor ve sıklıkla araştırılıyor. Peki restoranları var mı, nerede açtı? İşte tüm bilgiler...