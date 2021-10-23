Masterchef Danilo Şef restaurant nerede? Masterchef Türkiye Danilo Zanna kimdir, nereli? Danilo'nun kaç restoranı var? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8 akşam kuşağında yayınlanan ve her bölümü heyecanla izlenen Masterchef Türkiye'nin en sevilen jürilerinden biri olan Danilo Şef'in hayatına dair bilgiler merak ediliyor ve sıklıkla araştırılıyor. Peki restoranları var mı, nerede açtı? İşte tüm bilgiler...
DANİLO ZANNA'NIN KAÇ TANE RESTORANI VAR?
Aile restoranları dışında kendisinin bir restoranı bulunmuyor fakat yakın zamanda açmayı düşündüğünü duyurmuştu.
DANİLO ZANNA KİMDİR?
Danilo Zanna (d. 15 Nisan 1982), İtalyan şef, sunucu ve restoran işletmecisi.
Zanna 15 Nisan 1982'de Prato, Toskana, İtalya'da doğdu. Aşçılığı aile mesleği olarak devraldı. Aşçılık yeteneğini ünlü İtalyan şeflerle çalışarak İtalyan mutfağı üzerine pekiştirdi.
Türk Mutfağı ile ilgilenen Zanna, bu konuda kariyer yapmak istediği için İtalya'dan gelerek Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk mutfağını harmanladığı bir restoran açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başlayarak ilk defa "Zahide ile Hayata Yetiş" adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı.