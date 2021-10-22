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    • Magazin
    • 23.10.2021 08:39
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    • 23.10.2021 08:39
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    Çekimler iptal edilebilir! Kırmızı Oda seyircilerini üzecek gelişme aktarıldı! İkinci ekibin neredeyse tamamı...

    Kırmızı Oda seyircilerini üzecek bir gelişme yaşandı. İkinci ekibin çoğunda koronavirüs vakası görüldü. Çekimlerin iptal edilebileceği konuşuluyor. Duygu yüklü sahneleriyle TV8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Kırmızı Oda dizisiyle ilgili üzücü bir gelişme yaşandı. OGM Pictures'in yapımcılığını üstlendiği dizinin setinde koronavirüs vakalarına rastlandı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikinci ekibinin koronavirüs vakalarının görüldüğü belirtildi. Kırmızı Oda'nın konuk oyuncuları arasında yer alan Ayta Sözer'in ilk testinin pozitif çıktığı ifade edilirken yapılan ikinci testin sonucunun negatif olduğu söylendi. Çekimlerin iptal edilip edilmeyeceği de merak konusu oldu.

    Kırmızı Oda seyircilerini sarsacak gelişme!

    Cuma günleri TV8 ekranlarında izleyicilerini ekran başına kilitleyen Kırmızı Oda dizisinin setinden kötü bir haber geldi. Dizinin setinde koronavirüs vakaları görüldü. Başak Soysal ile Ali Balcı'nın yönetmenliğini üstlendiği dizinin ikinci ekibi koronavirüse yakalandı. Ayrıca dizinin konuk oyuncuları arasında yer alan Ayta Sözeri'nin ilk testinin pozitif çıktığı, ardından yapılan ikinci testinin negatif çıktığı belirtildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan bilgilere göre, setteki vaka sayısının 14'e ulaştığı ifade edildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından dizinin çekimlerinde bir aksaklık yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.

    KÖTÜ BİR HABER GELDİ

    TV8 ekranlarında izleyicilerini ekran başına kilitleyen Kırmızı Oda dizisinin setinden kötü bir haber geldi. Dizinin setinde koronavirüs vakaları görüldü.

    Başak Soysal ile Ali Balcı'nın yönetmenliğini üstlendiği dizinin ikinci ekibi koronavirüse yakalandı. Ayrıca dizinin konuk oyuncuları arasında yer alan Ayta Sözeri'nin ilk testinin pozitif çıktığı, ardından yapılan ikinci testinin negatif çıktığı belirtildi.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan bilgilere göre, setteki vaka sayısının 14'e ulaştığı ifade edildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından dizinin çekimlerinde bir aksaklık yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.

        GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

        Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği ve TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kırmızı Oda yeni bölümüyle ekranlara damga vurdu. Kırmızı Oda, TV8'de ekrana gelen 47. bölümüyle AB'de ve ABC1 kategorilerinde birinci olarak cuma gününün çok izlenen yapımı oldu.

        Rezzan'ın aile sırrı, Zekiye'nin annelik mücadelesi ve Derya'nın içsel sorguları başladı. Doktor Hanım Rezzan'ın anlattıklarıyla Afet'in intiharında Nevin'den şüphelenmekte haklı olduğunu anlar.

        Geçmişte yaşadıklarıyla hem Doktor Hanım'ın hem de izleyicinin yüreğini burkan Rezzan ilk ziyaretine göre ise kendini daha net ifade etmeye başlamıştır. Doktor Hanım Rezzan'ı korumak adına güç de olsa babasına Nevin'in Afet'e yaşattıklarından ve aslında kendisinin de hasta olmasından bahseder.

            Zekiye kulaklarında bir duyma problemi yaşamaya başlamıştır. Kliniğe gelişinde ise Tuna'nın komşularının oğlu ile tanışmasına şahit olur ve zaten Tuna'nın evlenmesini istediği için bu durum çok hoşuna gider.

            Zekiye kızının ise görüştüğü kişilerden hoşnut değildir, onun zor durumda kalmasına dair endişelerini anlatır. Derya Doktor Hanım'a Musa ile arasındaki ilişkiden bahseder ve kendine dair vicdani sorularını ona yansıtarak yöneltir. Derya'nın annesine benzemekten korktuğunu sezen Doktor Hanım onu kendi gerçeği ve vicdani ile yumuşakça yüzleştirmeye çalışır.
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            Haberler Magazin Çekimler iptal edilebilir! Kırmızı Oda seyircilerini üzecek gelişme aktarıldı! İkinci ekibin neredeyse tamamı...
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