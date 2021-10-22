Çekimler iptal edilebilir! Kırmızı Oda seyircilerini üzecek gelişme aktarıldı! İkinci ekibin neredeyse tamamı...

Cuma günleri TV8 ekranlarında izleyicilerini ekran başına kilitleyen Kırmızı Oda dizisinin setinden kötü bir haber geldi. Dizinin setinde koronavirüs vakaları görüldü. Başak Soysal ile Ali Balcı'nın yönetmenliğini üstlendiği dizinin ikinci ekibi koronavirüse yakalandı. Ayrıca dizinin konuk oyuncuları arasında yer alan Ayta Sözeri'nin ilk testinin pozitif çıktığı, ardından yapılan ikinci testinin negatif çıktığı belirtildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan bilgilere göre, setteki vaka sayısının 14'e ulaştığı ifade edildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından dizinin çekimlerinde bir aksaklık yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.
KÖTÜ BİR HABER GELDİ
TV8 ekranlarında izleyicilerini ekran başına kilitleyen Kırmızı Oda dizisinin setinden kötü bir haber geldi. Dizinin setinde koronavirüs vakaları görüldü.
Başak Soysal ile Ali Balcı'nın yönetmenliğini üstlendiği dizinin ikinci ekibi koronavirüse yakalandı. Ayrıca dizinin konuk oyuncuları arasında yer alan Ayta Sözeri'nin ilk testinin pozitif çıktığı, ardından yapılan ikinci testinin negatif çıktığı belirtildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan bilgilere göre, setteki vaka sayısının 14'e ulaştığı ifade edildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından dizinin çekimlerinde bir aksaklık yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.