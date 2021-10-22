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    • Magazin
    • 22.10.2021 19:42
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    • 22.10.2021 20:15
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    Kemal Kuruçay kimdir? Usta oyuncu Kemal Kuruçay kaç yaşında hayatını kaybetti! Kemal Kuruçay neden öldü, hastalığı neydi?

    Kemal Kuruçay kimdir? Sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılır oldu. Son dakika gelen habere göre Seksenler dizisinde Seyfi karakterini canlandıran Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayatını kaybetti. Peki usta oyuncu Kemal Kuruçay neden öldü, hastalığı neydi? Başarılı, ünlü oyuncunun sevenleri bu haber sonrasında yıkıldı ve sanat camiası yasa büründü. Eğlenceli tiplemeleri ile izleyenleri kahkahalara boğmayı başaran, unutulmaz isimler arasına yerleşen Kemal Kuruçay’ın hayatına dair merak edilen tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Kemal Kuruçay kimdir?

    Kemal Kuruçay kimdir? Kemal Kuruçay hayatını kaybetti! Kemal Kuruçay neden öldü, hastalığı neydi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisi ile gönüllere taht kuran usta oyuncu daha önce pek çok dizi ve film projesinde de rol almıştı. Hayatını kaybettiği haberleri gündeme bomba gibi düştü ve sanat camiasının yanı sıra herkesi üzdü. Kemal Kuruçay'ın hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu, işte tüm bilgiler…

    KEMAL KURUÇAY NEDEN ÖLDÜ?

    Kemal Kuruçay dizi setinde geçirdiği kalp krizinden dolayı hayatını kaybetti.

    "ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

    Acı haberi takipçileriyle paylaşan oyuncu Nedim Saban yaptığı paylaşımda, "Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe. Çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.

    DAHA ÖNCE DE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

    2014 yılında da kalp krizi geçiren Kuruçay, hayati tehlikeyi atlamış ve aramıza dönmüştü.

    KEMAL KURUÇAY KİMDİR?

    Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde Ankara'da doğdu. Doksanlı yıllarda Tiyatrocu Mehmet Karagül ile ikili olarak çalıştı. Karagül'ün trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle oyunculuk hayatına yalnız devam etti.

        1995 yılında ekranlara gelmeye başlayan "Reyting Hamdi" dizisi 9 sezon sürdü. Dizide "Erol" karakterini canlandırdı. Dizinin oyuncu kadrosunda Meriç Acemi, Hamdi Alkan, Canan Hoşgör, Melda Gür, Ebru Şallı gibi isimler yer aldı.

        Hasan Tolga Pulat'ın yönetmenliğini üstlendiği "Zengin Kız Fakir Oğlan" dizisine "Şükrü Uzunyayla" karakteri ile katıldı. 2012 -2015 yılları arasında ekranlara gelen dizide Kuruçay'a Ufuk Özkan, Ecem Özkaya Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Ayda Aksel gibi isimler eşlik etti.

        Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğini üstlendiği "Mandıra Filozofu" filminde "Basri" rolü ile katıldı. 2014 yılında vizyona giren filmde Kuruçay'a Rasim Öztekin, Müfit Can Saçıntı, Ayda Aksel, Gülnihal Demir gibi isimler eşlik etti. Devam filmi ise Mandıra Filozofu: İstanbul'dur. Film 2015 yılında vizyona girdi.

        2012 yılında TRT 1'de yayınlanan "Seksenler" dizisi 2017 yılında sona erdi. Dizinin çekimleri 2019 yılında tekrar başlatıldı. Kuruçay, dizideki "Seyfi" karakterini canlandırdı. Dizinin diğer oyuncuları arasında Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Ceyhun Fersoy gibi isimler yer aldı.
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