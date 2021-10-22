Kemal Kuruçay kimdir? Usta oyuncu Kemal Kuruçay kaç yaşında hayatını kaybetti! Kemal Kuruçay neden öldü, hastalığı neydi?

Kemal Kuruçay kimdir? Kemal Kuruçay hayatını kaybetti! Kemal Kuruçay neden öldü, hastalığı neydi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisi ile gönüllere taht kuran usta oyuncu daha önce pek çok dizi ve film projesinde de rol almıştı. Hayatını kaybettiği haberleri gündeme bomba gibi düştü ve sanat camiasının yanı sıra herkesi üzdü. Kemal Kuruçay'ın hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu, işte tüm bilgiler…
KEMAL KURUÇAY NEDEN ÖLDÜ?
Kemal Kuruçay dizi setinde geçirdiği kalp krizinden dolayı hayatını kaybetti.
"ÇOK İYİ BİR İNSANDI"
Acı haberi takipçileriyle paylaşan oyuncu Nedim Saban yaptığı paylaşımda, "Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe. Çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.
DAHA ÖNCE DE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ
2014 yılında da kalp krizi geçiren Kuruçay, hayati tehlikeyi atlamış ve aramıza dönmüştü.
KEMAL KURUÇAY KİMDİR?
Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde Ankara'da doğdu. Doksanlı yıllarda Tiyatrocu Mehmet Karagül ile ikili olarak çalıştı. Karagül'ün trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle oyunculuk hayatına yalnız devam etti.