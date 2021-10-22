Kemal Kuruçay kimdir? Usta oyuncu Kemal Kuruçay kaç yaşında hayatını kaybetti! Kemal Kuruçay neden öldü, hastalığı neydi?

Kemal Kuruçay kimdir? Kemal Kuruçay hayatını kaybetti! Kemal Kuruçay neden öldü, hastalığı neydi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisi ile gönüllere taht kuran usta oyuncu daha önce pek çok dizi ve film projesinde de rol almıştı. Hayatını kaybettiği haberleri gündeme bomba gibi düştü ve sanat camiasının yanı sıra herkesi üzdü. Kemal Kuruçay'ın hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu, işte tüm bilgiler…