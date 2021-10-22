Masterchef Sergen'in dükkanı nerede sürekli anlatıp duruyor! Masterchef Sergen Özen bol bol reklamını yapıyor meğer...

Masterchef Sergen kendi söylemedi ama ifşa oldu! Masterchef Sergen Özen'in dükkanı nerede 'ben köfteciyim' diyen Sergen meğer... TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye programında şeflerle girdiği sempatik diyaloglarla yarışmanın ilgi odağı haline gelen Sergen Özen, sosyal medyada da oldukça dikkat çekiyor. Sergen ise, şu sıralar restoranı olup olmadığı sorusu ile gündemlerden düşmüyor. Peki, Masterchef Sergen'in restoranı nerede? Masterchef Sergen'in köfteci dükkanı mı var?
Aldığı reytingler ile Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı haline gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, iddiaları yarışmacıları ile seyircisinin karşısına çıkmaya 9. haftasında da devam ediyor.
Yeni haftasında yeni takımlarını belirleyen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, mavi ve kırmızı takımı bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Geçtiğimiz hafta kırmızı takım kaptanlığını üstlenen ve döner yarışında aldığı rekor puan ile seyircinin dikkatini çeken Sergen ise, şu sıralar restoranı olup olmadığı sorusu ile gündemlerden düşmüyor.