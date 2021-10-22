Masterchef Sergen'in dükkanı nerede sürekli anlatıp duruyor! Masterchef Sergen Özen bol bol reklamını yapıyor meğer...

Ana kadroya da en son dahil olan Sergen Özen, şimdiye dek yarışmada başarılı bir yarış ortaya koydu. Öte yandan tavırları ile seyircinin sempatisini kazanmayı başaran Sergen Özen'in Tekirdağ doğumlu olduğu ve yarışmaya da buradan katıldığı kendini tanıttığı esnada öğrenilmişti. Ayrıca otelcilik lisesinden mezun olan MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Sergen Özen, elemeler esnasında dokuz senedir aşçılık yaptığını ifade etmiş ve bir dükkanı olduğunu söylemişti.