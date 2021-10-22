Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 22.10.2021 11:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.10.2021 11:13
    ABONE OL

    Her şeyi eline yüzüne bulaştırdı! Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm fragmanı: Bir çuval inciri berbat edecek

    4. sezonuyla ekranlarda fırtınalar estirmeye devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da Demir gerçeğinin ortaya çıkması büyük şaşkınlığa neden oldu. Son bölümde Züleyha, Hülya’dan gerçeği öğrenmek için İzmir’e gitmeyi kafasına koyunca Hakan ona eşlik etti. Yol boyunca Demir’le ilişkisini düşünen Züleyha, duyduğu pişmanlığı Hakan’la paylaştı. Demir gerçeğinin ortaya çıktığı bölümden sonra Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu akıllarda yerini aldı.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Hüzünlendiren sahneleriyle izleyicilerini ekran başında ağırlayan Bir Zamanlar Çukurova'da Demir ile ilgili gerçeklerin birer birer ortaya çıkması şok etkisi yarattı. Züleyha, Hakan'la beraber gittiği İzmir'de Demir'le ilgili tüm gerçekleri öğrenirken, Lütfiye ve Saniye'nin Fekeli'nin ölümünün sırrını aydınlatmasına Abdülkadir engel oldu. Yamanların servetine sahip olmaya çalışan Betül, elde ettiği büyük meblağı Şermin'in önüne koydu. Parayı görünce büyülenen Şermin, hayalindeki arabayı satın almak için koşarak Abdülkadir'in dükkanına gitti. İzleyiciler şimdi Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    ZÜLEYHA İZMİR'DE TÜM GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ

    Züleyha, Hakan'la beraber gittiği İzmir'de Demir'le ilgili tüm gerçekleri öğrenirken, Lütfiye ve Saniye'nin Fekeli'nin ölümünün sırrını aydınlatmasına Abdülkadir engel oldu.

    Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 109'uncu bölümü #GeçmişinBüyükSırrı etiketiyle gündem oldu.

    Züleyha, Hülya'dan gerçeği öğrenmek için İzmir'e gitmeyi kafasına koyunca Hakan ona eşlik etti. Yol boyunca Demir'le ilişkisini düşünen Züleyha, duyduğu pişmanlığı Hakan'la paylaştı.

        Fikret, Züleyha'nın Hakan'la beraber İzmir'e gitmesine fena halde içerledi. Hülya ile yüzleşen Züleyha, Demir'in yazdığı mektupları okuyunca Ayten'in söylediklerinden emin olurken, o sırada masanın üstünde kendi fotoğrafının olduğunu gören Hakan ise korkuya kapıldı.

        LÜTFİYE VE SANİYE ISPARTA'DAN ELİ BOŞ DÖNDÜ

        Lütfiye ve Saniye, Fekeli'nin ani ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak için Isparta'ya gitti. Fekeli'nin Mehmet'i sorgulamak için gittiği dükkânı bulan Lütfiye ve Saniye, işin aslını öğrenmeye çalışırken Abdülkadir içeri girdi ve konuşmaya mani oldu. Önceden tedbirini alan Abdülkadir, Lütfiye ve Saniye'nin Isparta'dan elleri boş dönmesine sebep oldu.

        YAMANLAR HOLDİNG İÇİN ZOR GÜNLER KAPIDA

        Yamanların servetine sahip olmaya çalışan Betül, elde ettiği büyük meblağı Şermin'in önüne koydu. Parayı görünce büyülenen Şermin, hayalindeki arabayı satın almak için koşarak Abdülkadir'in dükkânına gitti.

            Kimseye yakalanmadan arabayla konağa giriş yapmaya çalışan Şermin'i fark eden Saniye, Demir'in Betül'e vekâlet verdiğini hatırlayıp şüpheye düştü.

            Diğer yandan Yamanlar Holding'in gıda ihracatını miadını doldurmak üzere olan bir gemiyle taşımayı planlayan Hakan ve Abdülkadir, sigorta kâğıdını ele geçirmeyi başardı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            CHP’li belediye eleştirilen heykelinin mimarisini savundu
            Haberler Magazin Her şeyi eline yüzüne bulaştırdı! Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm fragmanı: Bir çuval inciri berbat edecek
                SON DAKİKA