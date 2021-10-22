Her şeyi eline yüzüne bulaştırdı! Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm fragmanı: Bir çuval inciri berbat edecek

Hüzünlendiren sahneleriyle izleyicilerini ekran başında ağırlayan Bir Zamanlar Çukurova'da Demir ile ilgili gerçeklerin birer birer ortaya çıkması şok etkisi yarattı. Züleyha, Hakan'la beraber gittiği İzmir'de Demir'le ilgili tüm gerçekleri öğrenirken, Lütfiye ve Saniye'nin Fekeli'nin ölümünün sırrını aydınlatmasına Abdülkadir engel oldu. Yamanların servetine sahip olmaya çalışan Betül, elde ettiği büyük meblağı Şermin'in önüne koydu. Parayı görünce büyülenen Şermin, hayalindeki arabayı satın almak için koşarak Abdülkadir'in dükkanına gitti. İzleyiciler şimdi Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZÜLEYHA İZMİR'DE TÜM GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ

Züleyha, Hakan'la beraber gittiği İzmir'de Demir'le ilgili tüm gerçekleri öğrenirken, Lütfiye ve Saniye'nin Fekeli'nin ölümünün sırrını aydınlatmasına Abdülkadir engel oldu.