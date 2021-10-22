Masterchef Emre kimdir? Masterchef Türkiye Emre Büber kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte şaşırtan yaşı...

TV8 akşam kuşağını yakından takip eden izleyiciler Masterchef Emre kimdir? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. En dikkat çeken yarışmacılardan biri olan ve yaptığı yemeklerle de iddialı olmaya devam eden Emre Büber'in özel hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki Yarışmanın ana kadrosuna 16. yarışmacı olarak giren Masterchef Türkiye Emre Büber kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? Yaşı ile duyanları oldukça şaşırtan Masterchef Türkiye Emre Büber hakkında detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
MASTERCHEF EMRE BÜBER KİMDİR?
MasterChef Emre Büber, 26 yaşında ve aslen Konya Bozkırlıdır. Lise eğitimini Açık öğretim lisesinde tamamlayan Emre Büber, 2015'de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığından mezun oldu.
Ailesinden dedesi 1969'da Avusturya'ya gitmiştir. Emre de Avusturya'da doğmuştur ancak 12 yaşında Türkiye'ye gelip okuluna devam etmiştir.
Avusturya'da kokoreç, şırdan ve Adana şiş yapan bir mekanda çalışan Emre Büber, dünyaca ünlü İngiltereli şef Jamie Oliver'la da çalışmıştır.
Emre Büber, 4 yıl Antalya'da animatörlük yaptıktan sonra 19 yaşında Avusturya'ya geri döndü. 2 yıl süpermarkette çalıştıktan sonra yaklaşık 3-4 yıl profesyonel mutfakta çalıştı. Yemek yapmayı sevdiğini ifade eden Emre Büber, doğal ürünler yetiştirip onları sezonunda kullanmayı hedeflemiş.
MasterChef ana kadrosuna giren Emre Büber, ileride bir çiftlik restoranım olmasını, insanlara ürün değerini göstermek istediğini ve şuan MasterChef'te hedefim finalde yarışmak olduğunu söyledi.