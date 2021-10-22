Gerçek meğer bambaşkaymış! Masterchef Somer Şef o ilde doğmuş! Somer Sivrioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?

TV8'in fenomen yarışması Masterchef Türkiye akşam kuşağında yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor. Masterchef'in başarılı jürisi Sömer Sivrioğlu en dikkat çekenler arasında kalıyor ve hayatına dair bilgiler de merak konusu oluyor. Meğer izleyiciler yanlış biliyormuş ve doğduğu yer aslında farklı bir ilmiş ve gerçek doğduğu yeri duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Peki Somer Sivrioğlu nereli, kaç yaşında, evli mi? Masterchef yarışması Somer Sivrioğlu'nun hayatına dair tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor
SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
1971'de İstanbul, Kadıköy'de dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Türkiye'de uzun yıllar annesi ile birlikte çalışan usta şef'in annesi restoran ve bar işletmeciliği yapmıştır.
25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya'ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır.
Somer Sivrioğlu, Sydney'de kuzeni ile birlikte 'Efendy' isimli bir Türk restoranı açmıştır. Menüsünde pek çok türk lezzeti bulunan restoran yurt dışında Türk lezzetlerini temsil eden bir marka haline gelmiştir.
Bir dönem Lezzet Yolculuğu isimli bir radyo programını sunan Sivrioğlu, ayrıca köşe yazarlığı da yapmıştır.