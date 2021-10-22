Masterchef Burcu yarışmadan elendi mi? Masterchef Burcu Önal kimdir, kaç yaşında? İşte Ajda Pekkan ile hikayesi...

Akşam kuşağı izleyicileri tarafından Masterchef Burcu elendi mi? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. TV8'de her sezon yayınlanan ve ilgiyle izlenen Masterchef Türkiye yarışmacılarının hayatlarına dair bilgiler merak edilerek sıklıkla araştırılır oldu. Özellikle Ajda Pekkan ile hikayesini anlatan Burcu Önal'ın yaşamı merak konusu oluyor. Peki Masterchef Burcu Önal kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Ajda Pekkan ile hikayesi nedir? Yaptığı yemeklerde ön plana çıkan yarışmacı yarışmadan ayrıldı mı?
MASTERCHEF BURCU KİMDİR?
1986 doğumlu olan Masterchef Burcu 15 yıl Asya'da önce Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Aslen Diyarbakırlıdır. İbrahim Önal ile evli olan yarışmacının çocuğu bulunmuyor.
Yemek alanında kendini geliştiren Önal, tüm Asya yemeklerini ve mantı tarzındaki yemekleri oldukça güzel yapıyor.
Uzun bir dönem Japon yemekleri için özel eğitimler almış. Yurt dışında gemilerde garsonluk yaptıktan sonra yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başlayan Önal'ın İstanbul'da Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoranı bulunuyor.