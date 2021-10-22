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    • Magazin
    • 22.10.2021 10:35
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    • 22.10.2021 10:35
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    Beşiğimiz ecel teknesi! Barbaroslar 7. bölüm fragmanı: Hasmının bir atımlık barutu kalıyor!

    6. bölümüyle dün akşam izleyicisini ekran başına kilitleyen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Son bölümde Baba Oruç ve tayfası, zulme uğrayan köylüleri kurtarıp yeniden yelken açarlarken, Kara Korsan adıyla deryalara tekrar dönen Antuan tarafından saldırıya uğramışlardı. Baba Oruç ve leventler bu saldırıdan sağ kurtulabilecek mi sorusu akıllara geldi. Öte yandan Hızır ve Niko, Eshter’i yakalamış fakat Radko’nun da tuzağına düştü. Tehlikelerin peşi sonrası Barbaroslar 7. bölüm fragmanı için geri sayım başladı.

    takvim.com.tr
    Barbaroslar 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    TRT1 ekranlarının yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda yaşanan heyecan dolu gelişmeler 7. bölüm fragmanı bekleniyor. Büyük tehlikelerin atlatıldığı son bölümde Isabel'in, Baba Oruç'un evine yapılacak baskını ifşa etmesi ve Radko tarafından açıkça tehdit edilmesi üzerine kızının saklandığı yetimhaneyi adamlarıyla basan Sylvio geri dönüşü olmayan kararlar aldı. Perdenin arkasında kuklalarını yöneten Pietro, hem Eshter'i ele geçirip hem de Baba Oruç'u bertaraf ederek nihai hedefine yaklaştı. Heyecan dolu bölümün ardından Barbaroslar 7. bölüm fragmanı henüz izleyicisiyle buluşmadı.

    BABA ORUÇ VE TAYFASI YENİDEN YELKEN AÇIYOR

    Baba Oruç ve tayfası, zulme uğrayan köylüleri kurtarıp yeniden yelken açarlarken, Kara Korsan adıyla deryalara tekrar dönen Antuan tarafından saldırıya uğramışlardı. Baba Oruç ve leventler bu saldırıdan sağ kurtulabilecekler mi?

    Öte yandan Hızır ve Niko, Eshter'i yakalamış fakat Radko'nun da tuzağına düşmüştü. Hızır ve Niko bu saldırıdan kurtulabilecekler mi? Radko, Eshter'i İskenderiye'den çıkarabilecek mi?

    Isabel'in, Baba Oruç'un evine yapılacak baskını ifşa etmesi ve Radko tarafından açıkça tehdit edilmesi üzerine kızının saklandığı yetimhaneyi adamlarıyla basan Sylvio geri dönüşü olmayan kararlar mı alacak? İshak'la karşı karşıya kalan Sylvio durumu ne kadar ileri taşıyacak?

        Perdenin arkasında kuklalarını yöneten Pietro, hem Eshter'i ele geçirip hem de Baba Oruç'u bertaraf ederek nihai hedefine yaklaşmak için o büyük adımı atmayı başarabilecek midir?

        Tüm bunların yanı sıra Baba Oruç'un tuzağa düşmesi İskenderiye sokaklarında nasıl yankılanacak?

        Oruç'u Isabel'den kıskanan Despina, Baba Oruç'un başına gelen bu hadiseler yüzünden sorumlu tutacağı Isabel'e karşı nasıl bir tavır takınacak?

            Baba Oruç ve Isabel güçlerini birleştirerek, Müslümanlara göz açtırmayan örgüt Unita'nın zulmünü bitirmek için harekete geçerler. Zalimlere karşı duran ve mazlumlara umut olmak için yaşayan Baba Oruç'u ve örgütün kardeşini esir tuttuğu Isabel'i bu yolda neler bekliyor? Unita'ya nasıl karşı koyacaklar?

            Isabel'in adalet duygusu ağır basıp, İskenderiye'den Selanik'e gidecek olan ticaret gemisini Cafer'in elinden alıp Baba Oruç'a vermişti.
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            Haberler Magazin Beşiğimiz ecel teknesi! Barbaroslar 7. bölüm fragmanı: Hasmının bir atımlık barutu kalıyor!
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