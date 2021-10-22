Beşiğimiz ecel teknesi! Barbaroslar 7. bölüm fragmanı: Hasmının bir atımlık barutu kalıyor!

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda yaşanan heyecan dolu gelişmeler 7. bölüm fragmanı bekleniyor. Büyük tehlikelerin atlatıldığı son bölümde Isabel'in, Baba Oruç'un evine yapılacak baskını ifşa etmesi ve Radko tarafından açıkça tehdit edilmesi üzerine kızının saklandığı yetimhaneyi adamlarıyla basan Sylvio geri dönüşü olmayan kararlar aldı. Perdenin arkasında kuklalarını yöneten Pietro, hem Eshter'i ele geçirip hem de Baba Oruç'u bertaraf ederek nihai hedefine yaklaştı. Heyecan dolu bölümün ardından Barbaroslar 7. bölüm fragmanı henüz izleyicisiyle buluşmadı.

BABA ORUÇ VE TAYFASI YENİDEN YELKEN AÇIYOR

Baba Oruç ve tayfası, zulme uğrayan köylüleri kurtarıp yeniden yelken açarlarken, Kara Korsan adıyla deryalara tekrar dönen Antuan tarafından saldırıya uğramışlardı. Baba Oruç ve leventler bu saldırıdan sağ kurtulabilecekler mi?