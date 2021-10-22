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    • Magazin
    • 22.10.2021 08:42
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    • 22.10.2021 08:42
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    Halyna Hutchins kimdir? Halyna Hutchins kaç yaşında ve neden öldü?

    ABD'de film çekimi esnasında korkunç bir kaza yaşandı. Rust isimli filmin çekimleri esnasında bir kişi hayatını kaybetti. Filmin yönetmeni ise hastanede tedavi altına alındı. Çekim esnasında ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kurusıkı silahından çıkan mermiler Halyna Hutchins ve Joel Souza'ya isabet etti. Peki, Halyna Hutchins kimdir? Halyna Hutchins kaç yaşında ve neden öldü? İşte tüm detaylar...

    Halyna Hutchins kimdir?

    Rust isimli filmin çekildiği esnada Alec Baldwin ABD'li ünlü aktör çekim esnasında yanlışlıkla kurusıkı tabancayla iki kişiyi vurdu. Ünlü oyuncunun silahından çıkan mermiler 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza'ya isabet etti. Yaşanan bu acı olay sonrasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetti. Peki, Halyna Hutchins kimdir? Halyna Hutchins kaç yaşında ve neden öldü? İşte detaylar...

    HALYNA HUTCHİNS HAYATINI KAYBETTİ

    ABD'li film yıldızı Alec Baldwin, Rust isimli filmin çekimi sırasında görüntü yönetmeninin kazayla ölümüne neden oldu. Olay yaşandığında çekim kameralarının kayıtta olduğu belirtildi.

    İşte olayın detayları;

    Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin bir sahnenin çekimi sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmeni hem filmin yönetmenine isabet etti.

    Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) hayatını kaybederken filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı.

    Yapılan ilk açıklamaya göre olayın kaza olduğu düşünülüyor ancak polis soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı.

        BİRKAÇ SAAT ÖNCE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

        Alec Baldwin, yaşanan kazadan birkaç saat önce sosyal medya hesabından setten fotoğraf paylaşmıştı.

        ALEC BALDWİN KİMDİR?

        Alec Baldwin 3 Nisan 1958 tarihinde Massapequa'da dünyaya geldi. 2009 yılı ABD ve Japonya ortak yapımı İlişki Durumu Karışık filminde rol almıştır.

        HALYNA HUTCHİNS KİMDİR?

        Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hakkında internette bir bilgi yer almamaktadır.
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