Rust isimli filmin çekildiği esnada Alec Baldwin ABD'li ünlü aktör çekim esnasında yanlışlıkla kurusıkı tabancayla iki kişiyi vurdu. Ünlü oyuncunun silahından çıkan mermiler 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza'ya isabet etti. Yaşanan bu acı olay sonrasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetti. Peki, Halyna Hutchins kimdir? Halyna Hutchins kaç yaşında ve neden öldü? İşte detaylar...

HALYNA HUTCHİNS HAYATINI KAYBETTİ

ABD'li film yıldızı Alec Baldwin, Rust isimli filmin çekimi sırasında görüntü yönetmeninin kazayla ölümüne neden oldu. Olay yaşandığında çekim kameralarının kayıtta olduğu belirtildi.

İşte olayın detayları;