Alec Baldwin kimdir? Sette ölüm şoku! Alec Baldwin kimi öldürdü? Alec Baldwin filmleri nelerdir?

Rust isimli filmin çekimleri esnasında büyük bir kaza yaşandı. Çekimlerde bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kurusıkı silahından çıkan mermiler Halyna Hutchins ve Joel Souza'ya isabet etti. Peki, Alec Baldwin kimdir? Alec Baldwin kimi öldürdü? Alec Baldwin filmleri nelerdir? İşte haberin detayları

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'li film yıldızı Alec Baldwin, Rust isimli filmin çekimi sırasında görüntü yönetmeninin kazayla ölümüne neden oldu. Olay yaşandığında çekim kameralarının kayıtta olduğu belirtildi.

İşte olayın detayları;