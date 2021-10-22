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    • Magazin
    • 22.10.2021 08:21
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    • 22.10.2021 08:21
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    Alec Baldwin kimdir? Sette ölüm şoku! Alec Baldwin kimi öldürdü? Alec Baldwin filmleri nelerdir?

    ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin çekim esnasında yanlışlıkla kurusıkı tabancayla iki kişiyi vurdu ve birinin ölümüne neden oldu. Mermiler 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza'ya isabet etti. Yaşanan bu acı olay sonrası bir kişi hayatını kaybetti. Peki, Alec Baldwin kimdir? Alec Baldwin kimi öldürdü? Alec Baldwin filmleri nelerdir? İşte olayla ilgili gelişmeler...

    Alec Baldwin kimdir?

    Rust isimli filmin çekimleri esnasında büyük bir kaza yaşandı. Çekimlerde bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kurusıkı silahından çıkan mermiler Halyna Hutchins ve Joel Souza'ya isabet etti. Peki, Alec Baldwin kimdir? Alec Baldwin kimi öldürdü? Alec Baldwin filmleri nelerdir? İşte haberin detayları

    BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    ABD'li film yıldızı Alec Baldwin, Rust isimli filmin çekimi sırasında görüntü yönetmeninin kazayla ölümüne neden oldu. Olay yaşandığında çekim kameralarının kayıtta olduğu belirtildi.

    İşte olayın detayları;

    Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin bir sahnenin çekimi sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmeni hem filmin yönetmenine isabet etti.

    Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) hayatını kaybederken filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı.

    Yapılan ilk açıklamaya göre olayın kaza olduğu düşünülüyor ancak polis soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı.

    BİRKAÇ SAAT ÖNCE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

    Alec Baldwin, yaşanan kazadan birkaç saat önce sosyal medya hesabından setten fotoğraf paylaşmıştı.

    ALEC BALDWİN KİMDİR?

    Alec Baldwin 3 Nisan 1958 tarihinde Massapequa'da dünyaya geldi. 2009 yılı ABD ve Japonya ortak yapımı İlişki Durumu Karışık filminde rol almıştır.

        OYNADIĞI FİLMLER

        1987 Forever, Lulu Buck
        1988 She's Having a Baby Davis McDonald
        Beterböcek Adam Maitland
        Babanın Metresi Frank de Marco
        Çalışan Kız Mick Dugan
        Talk Radio Dan
        1989 Great Balls of Fire! Jimmy Swaggart
        1990 Kızıl Ekim Jack Ryan
        Miami Blues Frederick J. Frenger Jr.
        Alice Ed
        1991 The Marrying Man Charley Pearl
        1992 Prelude to a Kiss Peter Hoskins
        Glengarry Glen Ross Blake
        1993 Malice Dr. Jed Hill
        1994 The Getaway Carter 'Doc' McCoy
        The Shadow Lamont Cranston/Gölge
        1995 İki Metelik Anlatıcı (ses)
        1996 The Juror Mark Cordell/Öğretmen
        Heaven's Prisoners Dave Robicheaux Ayrıca yönetici yapımcı

        Ghosts of Mississippi Bobby DeLaughter
        1997 Road to Manhattan Al Capone
        The Edge Robert Green
        1998 Thick as Thieves Mackin
        Mercury Rising Yarbay Nicholas Kudrow
        1999 Aşk Engel Tanımaz Jeff King
        Outside Providence İhtiyar adam Dunphy
        Scout's Honor Todd Fitter Kısa film
        2000 The Acting Class Kendisi
        Thomas and the Magic Railroad Bay Biletçi
        State and Main Bob Barrenger Ayrıca yönetici yapımcı
        2001 Pearl Harbor Yarbay James Doolittle
        Kediler ve Köpekler Butch (ses)
        Final Fantasy: The Spirits Within Gray Edwards (ses)
        Tenenbaum Ailesi Anlatıcı (ses)
        2002 The Adventures of Pluto Nash Michael Zoroaster Marucci
        2003 The Cooler Sheldon "Shelly" Kaplow
        The Cat in the Hat Lawrence "Larry" Quinn
        Shortcut to Happiness Jabez Stone Ayrıca yönetmen ve yapımcı
        Brighter Days Kendisi Kısa film
        2004 Along Came Polly Stan Indursky
        Göklerin Hakimi Juan Trippe
        SüngerBob KarePantolon Filmi Tetikçi Dennis (ses)

        The Last Shot Joe Devine
        2005 Elizabethtown Phil DeVoss
        Fun with Dick and Jane Jack McCallister
        2006 Mini's First Time Martin Tennan
        Köstebek George Ellerby
        Running with Scissors Norman Burroughs
        Kirli Sırlar Sam Murach
        2007 Erkekleri Tavlama Sanatı Archie Knox
        Brooklyn Rules Caesar Manganaro
        2008 My Best Friend's Girl Profesör Turner
        Madagaskar 2 Aslan Makunga (ses)
        Lymelife Mickey Bartlett Ayrıca yapımcı
        2009 Kız Kardeşimin Hikayesi Campbell Alexander
        It's Complicated Jacob Adler
        2011 Hick Beau
        2012 Rock of Ages Dennis Dupree
        To Rome with Love John
        Efsane Beşli Noel Baba (ses)
        2013 Mavi Yasemin Harold "Hal" Francis
        2014 Torrente 5: Operación Eurovegas John Marshall
        Unutma Beni Dr. John Howland
        2015 Aloha General Dixon
        Görevimiz Tehlike 5 Alan Hunley
        Doğruyu Söyle Dr. Julian Balies
        2016 Back in the Day Gino Fratelli
        Andron Adam
        Paris Can Wait Michael

            Blind Bill Oakland Ayrıca yönetici yapımcı
            Rules Don't Apply Robert Maheu
            2017 Patron Bebek Patron Bebek (ses)
            The Private Life of a Modern Woman Dedektif McCutcheon
            2018 The Public Dedektif Bill Ramstead
            Karanlıkla Karşı Karşıya Dr. Kennebrew Beaureguard Cameo
            Görevimiz Tehlike 6 Alan Hunley
            Bir Yıldız Doğuyor Kendisi Cameo
            2019 Before You Know It Peter
            Drunk Parents Frank Teagarten
            Crown Vic Yok Yapımcı
            Motherless Brooklyn Moses Randolph
            Arctic Dogs PB (ses)
            2020 Beast Beast Yok Yönetici yapımcı
            Pixie Peder Hector McGrath
            Chick Fight Jack Murphy
            2021 The Boss Baby: Family Business Patron Bebek (ses)
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