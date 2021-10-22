Alec Baldwin kimdir? Sette ölüm şoku! Alec Baldwin kimi öldürdü? Alec Baldwin filmleri nelerdir?

Rust isimli filmin çekimleri esnasında büyük bir kaza yaşandı. Çekimlerde bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kurusıkı silahından çıkan mermiler Halyna Hutchins ve Joel Souza'ya isabet etti. Peki, Alec Baldwin kimdir? Alec Baldwin kimi öldürdü? Alec Baldwin filmleri nelerdir? İşte haberin detayları
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
ABD'li film yıldızı Alec Baldwin, Rust isimli filmin çekimi sırasında görüntü yönetmeninin kazayla ölümüne neden oldu. Olay yaşandığında çekim kameralarının kayıtta olduğu belirtildi.
İşte olayın detayları;
Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin bir sahnenin çekimi sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmeni hem filmin yönetmenine isabet etti.
Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) hayatını kaybederken filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı.
Yapılan ilk açıklamaya göre olayın kaza olduğu düşünülüyor ancak polis soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı.
BİRKAÇ SAAT ÖNCE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI
Alec Baldwin, yaşanan kazadan birkaç saat önce sosyal medya hesabından setten fotoğraf paylaşmıştı.
ALEC BALDWİN KİMDİR?
Alec Baldwin 3 Nisan 1958 tarihinde Massapequa'da dünyaya geldi. 2009 yılı ABD ve Japonya ortak yapımı İlişki Durumu Karışık filminde rol almıştır.