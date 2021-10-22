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    • Magazin
    • 22.10.2021 09:31
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    • 22.10.2021 09:31
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    Camdaki Kız 17. bölüm fragmanı: Ailede kaosa neden olacak olay! Köşeye sıkışınca tüm kinini kusacak

    Dün akşam 16. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız dizisinde ailede kaos yaratacak bir olay yaşandı. Son bölümde Cana ve Alp'in boşanma haberi Koroğlu Ailesi'nde kaosa neden oluyor. Seda, Cana'nın boşanma haberinin ardından köşeye sıkışıyor. Feride, Alp'in boşanma ve ihaneti ortaya çıkarma konusunda ısrarcı olmasına karşı engel olmaya çalışıyor. Ancak Alp'in tavrı gayet netti. Cana'yı affetmemekle kararlı olan Alp, Feride'nin tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Heyecan dolu bölümün hemen ardından Camdaki Kız 17. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı.

    takvim.com.tr
    Camdaki Kız 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Camdaki Kız dizisinde heyecan dolu gelişmeler yaşanırken boşanma haberi ailenin gündemine bomba gibi düştüi. Son bölümde Muzaffer, Sedat'ın Cana'yla telefon görüşmesine tanık olunca Sedat'ı odaya çekti. Sedat, anlamsız gelen konuşmayı dikkatle dinledi ancak Muzo, ağır bir ders verdi. Sedat'ın bencil tavırları ve inatla Cana'dan vazgeçmemesi Muzo'nun canını yaktı. Sedat, sessizce ne diyeceğini bilemedi. Selen, Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 35'inci yıl için Gülcihan'a sürpriz olacak bir parti düzenledi. Boşanma haberinin şok etkisi yarattığı bölümün ardından Camdaki Kız 17. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz aktarılmadı.

    KONTROL ALTINDA TUTABİLECEK Mİ?

    Alp, tüm gerçekleri anlatma niyetiyle Sedat ve Nalan oradayken Feridelere gider fakat Feride durumu kontrol altına tutmayı başarır. Selen'in hamilelik yalanı büyürken bir taraftan geçmiş aşkı Emir kafasını karıştırmaktadır. Cana, Alp'i susturabilmek için Feride ile iş birliği yapmak durumunda kalır. Nalan'ın aklında ise annesinin yatağının üzerinde gördüğü mektup vardır.

    Cana ve Alp'in boşanma haberlerinin basında duyulması konakta gerginlik yaratırken, Nalan dışında herkes işin aslını bilmektedir. Selen, Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 35'inci yıl için Gülcihan'a sürpriz olacak bir parti düzenler. Partinin sonunda ise herkesi başka bir sürpriz beklemektedir.

    PARTİDE HERKESİ ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER EKRANA GELİYOR

    Selen, Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 35'inci yıl için Gülcihan'a sürpriz olacak bir parti düzenler. Partinin sonunda ise herkesi başka bir sürpriz bekler. Başta Sedat olmak üzere herkesi şoke eden görüntülerde neler ve kimler var?

    35'İNCİ YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLUYOR

    Gülcihan, Rafet'in evlilik yıl dönümlerini unuttuğunu düşünerek üzülür. Ancak ikilinin karşılıklı hediye almaları ve buluşmaları adeta ikinci bahar yaşamalarına vesile olur. Gülcihan'ın Rafet'e aldığı hediye saat ise Rafet'in para konusunda cananı sıkar. Ancak iş tatlıya bağlanır ve ikisi de mutlu olur.

    GERÇEKLERİ ANLATMAMASI İÇİN TEHDİT EDİYOR

    Feride, Alp'in boşanma ve ihaneti ortaya çıkarma konusunda ısrarcı olmasına karşı engel olmaya çalışır. Ancak Alp'in tavrı nettir. Cana'yı affetmemekle kararlı olan Alp, Feride'nin tehdidiyle karşı karşıya kalır.

    SELEN'İN HAMİLELİK YALANI BÜYÜYOR

    Gülcihan, torun heyecanına kapılarak evdeki bütün bebek kıyafetlerini ortaya çıkarıyor. Selen'in hamilelik yalanı gittikçe büyüyor ve konakta herkesi telaşa sokuyor. Selen, yalan söylediğini ne zaman itiraf edecek?

        MUZO, SEDAT'IN YAPTIĞI İHANETE ÖYLE BİR DERS VERDİ Kİ

        Muzaffer, Sedat'ın Cana'yla telefon görüşmesine tanık olunca Sedat'ı odaya çeker. Sedat, anlamsız gelen konuşmayı dikkatle dinler ancak Muzo, ağır bir ders verir. Sedat'ın bencil tavırları ve inatla Cana'dan vazgeçmemesi Muzo'nun canını yakar. Sedat, sessizce ne diyeceğini bilemez.

        GÜLCİHAN, NALAN VE SELEN'E KONAKTA KURŞUN DÖKTÜ

        Selen'in hamileliğine nazar değmemesi hem de yaşanan sıkıntıların ardından gelinine ve kızına kurşun dökmeye karar veren Gülcihan, hazırlıklara başlıyor. Nalan, her ne kadar istemese de Gülcihan'ın ısrarıyla kendisini örtünün altında buluyor. Selen ve Nalan'ın zor anlar yaşadığı kurşunun dökülmesiyle kem gözler ortaya çıkıyor.

        HABERİN ARDINDAN KÖŞEYE SIKIŞIYOR

        Cana'nın boşanma haberinin duyulmasının ardından Sedat panikleyerek Cana'yla konuşur. Sedat'ı konuşurken yakalayan Gülcihan, Sedat'a son bir şans verir. Ancak Sedat yine yalan söyleyerek bu fırsatı teper. Diğer yandan Nalan'ın Cana'yla ilgili soruları ve boşanma haberine yaptığı yorumlar Sedat'ı iyice köşeye sıkıştırır.

            KAOSA NEDEN OLUYOR

            Cana ve Alp'in boşanma haberlerinin basında duyulması konakta gerginlik yaratırken, Nalan dışında herkes işin aslını bilmektedir. Sedat yemek masasında ne yapacağını bilemez ve konuyu değiştirmeye çalışır.

            HAZIRLADIĞI PLAN İŞE YARAMADI!

            Cana, Feride'den kurtulmak ve ihanet haberlerini engellemek için Feride'nin planını uygulamaya karar verir. Alp, Feride ve Nalan'ı beklerken karşısında Cana'yı görünce plan harekete geçer. Feride'nin uzaktan izlediği Cana, Alp'in ayaklarına kapanarak özür diler. Ancak Alp'in geri adım atmaya hiç niyeti yoktur.
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            Haberler Magazin Camdaki Kız 17. bölüm fragmanı: Ailede kaosa neden olacak olay! Köşeye sıkışınca tüm kinini kusacak
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