Camdaki Kız 17. bölüm fragmanı: Ailede kaosa neden olacak olay! Köşeye sıkışınca tüm kinini kusacak

Camdaki Kız dizisinde heyecan dolu gelişmeler yaşanırken boşanma haberi ailenin gündemine bomba gibi düştüi. Son bölümde Muzaffer, Sedat'ın Cana'yla telefon görüşmesine tanık olunca Sedat'ı odaya çekti. Sedat, anlamsız gelen konuşmayı dikkatle dinledi ancak Muzo, ağır bir ders verdi. Sedat'ın bencil tavırları ve inatla Cana'dan vazgeçmemesi Muzo'nun canını yaktı. Sedat, sessizce ne diyeceğini bilemedi. Selen, Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 35'inci yıl için Gülcihan'a sürpriz olacak bir parti düzenledi. Boşanma haberinin şok etkisi yarattığı bölümün ardından Camdaki Kız 17. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz aktarılmadı.

KONTROL ALTINDA TUTABİLECEK Mİ?

Alp, tüm gerçekleri anlatma niyetiyle Sedat ve Nalan oradayken Feridelere gider fakat Feride durumu kontrol altına tutmayı başarır. Selen'in hamilelik yalanı büyürken bir taraftan geçmiş aşkı Emir kafasını karıştırmaktadır. Cana, Alp'i susturabilmek için Feride ile iş birliği yapmak durumunda kalır. Nalan'ın aklında ise annesinin yatağının üzerinde gördüğü mektup vardır.

Cana ve Alp'in boşanma haberlerinin basında duyulması konakta gerginlik yaratırken, Nalan dışında herkes işin aslını bilmektedir. Selen, Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 35'inci yıl için Gülcihan'a sürpriz olacak bir parti düzenler. Partinin sonunda ise herkesi başka bir sürpriz beklemektedir.