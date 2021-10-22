Camdaki Kız 17. bölüm fragmanı: Ailede kaosa neden olacak olay! Köşeye sıkışınca tüm kinini kusacak

Camdaki Kız dizisinde heyecan dolu gelişmeler yaşanırken boşanma haberi ailenin gündemine bomba gibi düştüi. Son bölümde Muzaffer, Sedat'ın Cana'yla telefon görüşmesine tanık olunca Sedat'ı odaya çekti. Sedat, anlamsız gelen konuşmayı dikkatle dinledi ancak Muzo, ağır bir ders verdi. Sedat'ın bencil tavırları ve inatla Cana'dan vazgeçmemesi Muzo'nun canını yaktı. Sedat, sessizce ne diyeceğini bilemedi. Selen, Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 35'inci yıl için Gülcihan'a sürpriz olacak bir parti düzenledi. Boşanma haberinin şok etkisi yarattığı bölümün ardından Camdaki Kız 17. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz aktarılmadı.
KONTROL ALTINDA TUTABİLECEK Mİ?
Alp, tüm gerçekleri anlatma niyetiyle Sedat ve Nalan oradayken Feridelere gider fakat Feride durumu kontrol altına tutmayı başarır. Selen'in hamilelik yalanı büyürken bir taraftan geçmiş aşkı Emir kafasını karıştırmaktadır. Cana, Alp'i susturabilmek için Feride ile iş birliği yapmak durumunda kalır. Nalan'ın aklında ise annesinin yatağının üzerinde gördüğü mektup vardır.
Cana ve Alp'in boşanma haberlerinin basında duyulması konakta gerginlik yaratırken, Nalan dışında herkes işin aslını bilmektedir. Selen, Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 35'inci yıl için Gülcihan'a sürpriz olacak bir parti düzenler. Partinin sonunda ise herkesi başka bir sürpriz beklemektedir.
PARTİDE HERKESİ ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER EKRANA GELİYOR
Selen, Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 35'inci yıl için Gülcihan'a sürpriz olacak bir parti düzenler. Partinin sonunda ise herkesi başka bir sürpriz bekler. Başta Sedat olmak üzere herkesi şoke eden görüntülerde neler ve kimler var?
35'İNCİ YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLUYOR
Gülcihan, Rafet'in evlilik yıl dönümlerini unuttuğunu düşünerek üzülür. Ancak ikilinin karşılıklı hediye almaları ve buluşmaları adeta ikinci bahar yaşamalarına vesile olur. Gülcihan'ın Rafet'e aldığı hediye saat ise Rafet'in para konusunda cananı sıkar. Ancak iş tatlıya bağlanır ve ikisi de mutlu olur.
GERÇEKLERİ ANLATMAMASI İÇİN TEHDİT EDİYOR
Feride, Alp'in boşanma ve ihaneti ortaya çıkarma konusunda ısrarcı olmasına karşı engel olmaya çalışır. Ancak Alp'in tavrı nettir. Cana'yı affetmemekle kararlı olan Alp, Feride'nin tehdidiyle karşı karşıya kalır.
SELEN'İN HAMİLELİK YALANI BÜYÜYOR
Gülcihan, torun heyecanına kapılarak evdeki bütün bebek kıyafetlerini ortaya çıkarıyor. Selen'in hamilelik yalanı gittikçe büyüyor ve konakta herkesi telaşa sokuyor. Selen, yalan söylediğini ne zaman itiraf edecek?