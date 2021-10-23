EDHO 200. bölüm 2. fragmanı! Sıkıştığı cendereden çıkıp hasmını yontacak! Öyle ölmeyiz füze at!

26 Ekim Salı günü 7. sezon ilk bölümüyle izleyicilerini ağırlayacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas'a pusu kurulup kafasından vurulduğu sahne ve ardından Hızır Çakırbeyli'nin cezaevinde "İlyas'ımı öldürdüler" diyerek feryat etmesi seyircileri kahretti. Özellikle İlyas'ın ölümünün gösterildiği sahne dizinin izleyicilerini ikiye böldü. İzleyiciler fragmanın altına yorumlar yaparak İlyas'ın aslında ölmediğini ifade ederken kimisi de bu durumun gerçek olduğunu savundu. Yaşanan tüm bu gelişmeler EDHO 200. bölüm 2. fragmanı için heyecanlı bekleyiş bir nebze daha artmasına yol açtı. İlyas'ın ölümü gelecek hafta salı günü netleşecek.





200. BÖLÜM KUTLAMASI

Başrollerini Oktay Kaynarca, Uğur Yücel, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' oyuncuları ve ekibi 200. bölümünü kutlamak için bir araya geldi.