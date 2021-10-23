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    • Magazin
    • 24.10.2021 09:55
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    • 24.10.2021 14:20
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    EDHO 200. bölüm 2. fragmanı! Sıkıştığı cendereden çıkıp hasmını yontacak! Öyle ölmeyiz füze at!

    "Öyle ölmeyiz füze at!" dedirten Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk fragmanında bomba sahneler var. Özellikle yeni bir masa kurma girişimi ve İlyas Çakırbeyli'nin buna koyduğu tepki, onu tüm herkesin hedefi haline getiriyor. Cezaevinde olduğu için gelişmelere ancak uzaktan müdahil olabilen Hızır, İlyas'ın çok doğru bir hamle yaptığını ifade ederken yaşanan bir kayıp herkesi üzecek. Fragmanın sonlarında yer alan bir sahnede Hızır'ın "İlyas'ıma kıydılar. İlyas'ımı öldürdüler" sözleri yürekleri dağladı. Seyirciler bu gelişmelerin akabininde EDHO 200. bölüm 2. fragmanını heyecanla bekliyor ancak henüz ilk fragman yayınlandı.

    takvim.com.tr
    EDHO 200. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

    26 Ekim Salı günü 7. sezon ilk bölümüyle izleyicilerini ağırlayacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas'a pusu kurulup kafasından vurulduğu sahne ve ardından Hızır Çakırbeyli'nin cezaevinde "İlyas'ımı öldürdüler" diyerek feryat etmesi seyircileri kahretti. Özellikle İlyas'ın ölümünün gösterildiği sahne dizinin izleyicilerini ikiye böldü. İzleyiciler fragmanın altına yorumlar yaparak İlyas'ın aslında ölmediğini ifade ederken kimisi de bu durumun gerçek olduğunu savundu. Yaşanan tüm bu gelişmeler EDHO 200. bölüm 2. fragmanı için heyecanlı bekleyiş bir nebze daha artmasına yol açtı. İlyas'ın ölümü gelecek hafta salı günü netleşecek.


    200. BÖLÜM KUTLAMASI

    Başrollerini Oktay Kaynarca, Uğur Yücel, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' oyuncuları ve ekibi 200. bölümünü kutlamak için bir araya geldi.

    200. bölümün gururunu yaşayan ekip, kutlama için Şile'deki sette hep birlikte pasta kesti. Günün anlam ve önemi için konuşma yapan Oktay Kaynarca, "7. sezona başladık daha fazlası da olacak. 200 bölüme gelmek her babayiğidin harcı değildir.

    Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte bunun onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizi yedi senedir yalnız bırakmayan seyircimize teşekkür ediyoruz. Çok muhteşem bir sezon geliyor. Özellikle ekibe yeni katılan arkadaşlarımız bizim için çok değerli. Uyum sağlayacaklarını düşünüyorum. Bu uyumu hep birlikte ekranlarda göreceğiz." dedi.

        YENİ SEZONA YENİ TRANSFERLER

        Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.

        Geçtiğimiz günlerde 've nihayet...' notuyla yeni bir paylaşımda bulunan Oktay Kaynarca ve aynı paylaşıma kendi sosyal medya hesabında yer veren Onur Tan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm çekimlerine başladıklarını duyurdu.

        Geçtiğimiz günlerde dizinin senaristi Bahadır Özdener ve Yönetmen Onur Tan'dan gelen paylaşım EDHO severleri heyecanlandırmıştı. Ardından aynı heyecan yaşandı, Oktay Kaynarca'nın Instagram paylaşımı kısa sürede 'EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?' sorusunu da beraberinde getirdi.

            Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın gelecek hafta 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor. Fragman yayınlandığında tarih de belli olacak.

            Uğur Yücel, Levent Ülgen, Eren Vurdem, Serdar Deniz, Tardu Flordun, Hazım Körmükçü, Eren Vurdem, Nurseli İdiz, Servet Pandur, Ragıp Savaş, Yosi Mizrahi, Burcu Binici ve Osman Soykut dizinin 7. sezonunda kadroya katılan isimler arasında yer alıyor.

            ÇOK KONUŞULACAK VEDA

            Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine çok konuşulacak gelişmelerle yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Dizinin yeni sezon ilk bölümünde üç sezondur kadroda yer alan usta isim projeye vedasıyla seyircileri üzecek.
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            Haberler Magazin EDHO 200. bölüm 2. fragmanı! Sıkıştığı cendereden çıkıp hasmını yontacak! Öyle ölmeyiz füze at!
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