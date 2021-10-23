EDHO 200. bölüm 2. fragmanı! Sıkıştığı cendereden çıkıp hasmını yontacak! Öyle ölmeyiz füze at!

26 Ekim Salı günü 7. sezon ilk bölümüyle izleyicilerini ağırlayacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas'a pusu kurulup kafasından vurulduğu sahne ve ardından Hızır Çakırbeyli'nin cezaevinde "İlyas'ımı öldürdüler" diyerek feryat etmesi seyircileri kahretti. Özellikle İlyas'ın ölümünün gösterildiği sahne dizinin izleyicilerini ikiye böldü. İzleyiciler fragmanın altına yorumlar yaparak İlyas'ın aslında ölmediğini ifade ederken kimisi de bu durumun gerçek olduğunu savundu. Yaşanan tüm bu gelişmeler EDHO 200. bölüm 2. fragmanı için heyecanlı bekleyiş bir nebze daha artmasına yol açtı. İlyas'ın ölümü gelecek hafta salı günü netleşecek.
200. BÖLÜM KUTLAMASI
Başrollerini Oktay Kaynarca, Uğur Yücel, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' oyuncuları ve ekibi 200. bölümünü kutlamak için bir araya geldi.
200. bölümün gururunu yaşayan ekip, kutlama için Şile'deki sette hep birlikte pasta kesti. Günün anlam ve önemi için konuşma yapan Oktay Kaynarca, "7. sezona başladık daha fazlası da olacak. 200 bölüme gelmek her babayiğidin harcı değildir.
Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte bunun onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizi yedi senedir yalnız bırakmayan seyircimize teşekkür ediyoruz. Çok muhteşem bir sezon geliyor. Özellikle ekibe yeni katılan arkadaşlarımız bizim için çok değerli. Uyum sağlayacaklarını düşünüyorum. Bu uyumu hep birlikte ekranlarda göreceğiz." dedi.