Kenan İmirzalıoğlu ve Murat Ünalmış kardeş gibi gören aynı şeyi söyledi Bir Zamanlar Çukurova'nın ve Sinem Kobal'ın eşi pes dedirtti

Kenan İmirzalıoğlu ve Murat Ünalmış kardeşten öte çıktı bu da kanıtı! Gören aynı şeyi söyledi Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı... Kim Milyoner Olmak İster'in ünlü sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış'ı bu karesi görenlerin ağzını açık bıraktı. İki yakışıklı oyuncu hakkında daha çok pek çok kimsenin farkında bile olmadığı bir gerçek ortaya çıktı. Bu gerçeğin ortaya çıkması için tek bir fotoğraf karesi yeterli oldu. İşte detaylar...
Biri dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, diğeri ise Atv erkanlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yakışıklı Demir Yaman'ı...
Bu iki isim hakkında öyle bir fotoğraf yayınlandı ki gören duyan şaşkına döndü.