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    • Magazin
    • 22.10.2021 08:45
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    • 22.10.2021 08:53
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    Kenan İmirzalıoğlu ve Murat Ünalmış kardeş gibi gören aynı şeyi söyledi Bir Zamanlar Çukurova'nın ve Sinem Kobal'ın eşi pes dedirtti

    Bir yanda Sinem Kobal ile olan evliliğine gıptayla bakılan, atv ekranların yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? adlı yarışma programını sunan Kenan İmirzalıoğlu, diğer bir yanda Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı olarak hafızalara kazınan Murat Ünalmış. Her ikisi de son yılların parlayan yıldızlarından. Gelin görün ki bu ikili hakkında daha çok kimsenin farkında olmadığı bir detay, tek bir fotoğraf karesiyle ortaya çıktı. Kenan İmirzalıoğlu ve Murat Ünalmış'ı yan yana görün ve siz karar verin...

    Kenan ve Murat kardeşten öte çıktı

    Kenan İmirzalıoğlu ve Murat Ünalmış kardeşten öte çıktı bu da kanıtı! Gören aynı şeyi söyledi Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı... Kim Milyoner Olmak İster'in ünlü sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış'ı bu karesi görenlerin ağzını açık bıraktı. İki yakışıklı oyuncu hakkında daha çok pek çok kimsenin farkında bile olmadığı bir gerçek ortaya çıktı. Bu gerçeğin ortaya çıkması için tek bir fotoğraf karesi yeterli oldu. İşte detaylar...

    Biri dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, diğeri ise Atv erkanlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yakışıklı Demir Yaman'ı...

    Bu iki isim hakkında öyle bir fotoğraf yayınlandı ki gören duyan şaşkına döndü.

        Kenan İmirzalıoğlu ile Murat Ünalmış da benzer ünlüler kervanına katıldı. Güzel oyuncu Sinem Kobal ile 2016 yılında nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu kızları Lalin'in dünyaya gelmesi ile mutlu evliliğini taçlandırmıştı.

        Atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster ile 2019 yılından beri ekranlarda boy gösteren başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu sakallı görünümü ile Murat Ünalmış'a benzetilerek sosyal medyada olay oldu.

        Gerek aile yaşantısı gerekse de başarılı sunumu ile büyük beğeni toplayan Kenan İmirzalıoğlu, ekranların bir başka başarılı oyuncusu olan Murat Ünalmış ile olan benzerliği ile sosyal medyada dikkat çekti.

            Yakın bir zamana kadar Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman karakteri ile seyirci karşısına çıkan ve diziden ayrıldıktan sonra imaj tazeleyen Murat Ünalmış'ın ise bu benzerliğe ne diyeceği merak ediliyor.

            47 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ile 40 yaşındaki Murat Ünalmış'ı gören sosyal medya kullanıcıları oyuncu ikiliyi birbirlerine benzetmekten kendilerini alamadı.

            Öyle ki oyuncular sosyal medyadan, "Kardeş olsalar bu kadar benzer, evet çok benziyorlari ikisi de sakallı, esmer, kısık gözlü benziyorlar" şeklinde çok sayıda yorum aldı.

            Bunun yanında bir de Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'yla fotoğrafı yan yana paylaşıldı.
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            Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu ve Murat Ünalmış kardeş gibi gören aynı şeyi söyledi Bir Zamanlar Çukurova'nın ve Sinem Kobal'ın eşi pes dedirtti
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