Leyla ile Mecnun Leyla kim? Leyla ile Mecnun dizisinin yeni Leyla'sı Deniz Işın kim, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

LEYLA İLE MECNUN YENİ SEZON KONUSU NEDİR?

Kendi çölünde kaybolan Mecnun 8 yılın ardından mahalleye döner. Fakat mahalle artık eskisi gibi değildir. Sadece mahalle değildir değişen, evinde bile tanıdık yüzler yoktur artık ve eğer bir şeyler yapmazsa ellerinden gidecektir evleri de. Bu kez "Ben bu oyunu kurarım!" diye yolan çıkan Mecnun mahalleyi bir araya getirmek için elinden geleni yapar. Bilmediği bir şey vardır, bu mücadele onu Leyla ile ortak kaderinin ortasına bırakır.