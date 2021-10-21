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    • Magazin
    • 21.10.2021 20:36
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    • 21.10.2021 20:38
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    Leyla ile Mecnun Leyla kim? Leyla ile Mecnun dizisinin yeni Leyla'sı Deniz Işın kim, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

    Dizi severler tarafından Leyla ile Mecnun Leyla kim? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. 2011-2013 yılları arasında TRT 1’de yayınlanan fenomen dizi 8 yıl aradan sonra yeniden ekranlara döndü ve dijital film, dizi izleme platformu Exxen’de Leyla ile Mecnun dizisi yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor. Konusu ve oyuncuları hakkındaki bilgiler araştırılırken en dikkat çeken ise yeni Leyla karakteri oluyor. Bu karakteri Deniz Işın oynuyor ve hayatına dair bilgiler de merak ediliyor. Peki Leyla ile Mecnun dizisinin yeni Leyla'sı Deniz Işın kim, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

    takvim.com.tr
    Leyla ile Mecnun Leyla kim?

    Leyla ile Mecnun Leyla kim? Leyla ile Mecnun dizisinin yeni Leyla'sı Deniz Işın kim, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Dizinin yönetmeliğini Onur Ünlü'nün yaptığı, senaryosunu Burak Aksak'ın üstlendiği Leyla ile Mecnun dizi TRT 1'de yayınlandığında ilgiyle izlenmişti ve 8 yıl aradan sonra Exxen'de yayınlanmaya başladı. İşte Leyla karakteri Deniz Işın hakkında tüm bilgiler...

    LEYLA İLE MECNUN'UN LEYLA'SI DENİZ IŞIN KİMDİR?

    Sefirin Kızı ve Masumiyet gibi televizyon dizileriyle tanınan Deniz Işın, 28 Mayıs 1992 İzmir doğumludur. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunu olan Işın, mezun olduktan sonra, Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği'nde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul'a taşındı.

    Ardından, İzmir'de Sahnetozu Tiyatrosu'nda 2 sene, bir sene de İstanbul'da eğitim aldı ve 2017'de 'Lysistrata' oyununda Lysistrata, 2018'de 'You Can't Take It With You' oyununda Alice karakterini canlandırdı.

    Deniz Işın, FOX'ta yayınlanan "Her Yerde Sen" dizisinde Merve karakterini canlandırdı. Daha sonra "İyi Günde Kötü Günde" dizisinde yer aldı, "Sefirin Kızı" projesinde Sahra karakterine hayat veren Deniz Işın, Murat Boz'un "Gece" isimli video klibinde de yer aldı. "Masumiyet" dizisinde İrem karakterini oynayan genç oyuncu şimdilerde Leyla Mecnun dizisinin yeni Leyla'sı oldu.

        LEYLA İLE MECNUN YENİ SEZON KONUSU NEDİR?

        Kendi çölünde kaybolan Mecnun 8 yılın ardından mahalleye döner. Fakat mahalle artık eskisi gibi değildir. Sadece mahalle değildir değişen, evinde bile tanıdık yüzler yoktur artık ve eğer bir şeyler yapmazsa ellerinden gidecektir evleri de. Bu kez "Ben bu oyunu kurarım!" diye yolan çıkan Mecnun mahalleyi bir araya getirmek için elinden geleni yapar. Bilmediği bir şey vardır, bu mücadele onu Leyla ile ortak kaderinin ortasına bırakır.

        LEYLA İLE MECNUN OYUNCULARI KİMLER?

        Ali Atay - Mecnun
        Serkan Keskin - İsmail Abi
        Ahmet Mümtaz Taylan - İskender
        Osman Sonant - Yavuz
        Cengiz Bozkurt - Erdal Bakkal
        Köksal Engür - Sakallı Dede
        Deniz Işın - Yeni Leyla
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        Haberler Magazin Leyla ile Mecnun Leyla kim? Leyla ile Mecnun dizisinin yeni Leyla'sı Deniz Işın kim, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?
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