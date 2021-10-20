Teşkilat'tan haftalardır beklenen haber geldi! Kurtlar Vadisi'yle nam salan 3 isim nihayet bir araya geliyor

TRT1'in fenomen dizisinde Mete Başkan efsanesi ortalığı kasıp kavuracak giriş yapacak. TRT1 ekranlarında pazar günleri heyecanla takip edilen Teşkilat dizisinden izleyicilerine müjde verildi. Yaz aylarında beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Mesut Akusta sağlığına kavuşarak setlere geri döndü. Geçen hafta izleyicisiyle buluşan Teşkilat 19. bölüm fragmanında Mete Başkan'ın gözükmesi heyecanı artırırken gözler 24 Ekim Pazar akşamı yayınlanacak bölüme çevrildi. Halit Başkan'ın Mete Başkan'ın gelmesiyle nereye atanacağı ve ekibin neler yapacağı büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte yıllar sonra gerçekleşecek buluşma...

MUHTEŞEM BULUŞMA

Fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nde Memati'yi oynayan Gürkan Uygun, Kara'yı canlandıran Hakan Boyav ve Ünsal Kemal'i canlandıran Mesut Akusta'nın yıllar sonra bir araya gelecek olması izleyicileri heyecanlandırdı.