Camdaki Kız 16. bölüm 2. fragmanı: Sırrı meydana çıktı! Sus payı verip ağzını kapayacak

Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız 16. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sona ererken Feride'nin yaptıkları şok etti. Heyecan dolu son bölümde Alp, Cana'nın kendisine yaptığı şantaj sonrası soluğu Feride'nin kapısında aldı. Sedat ve Nalan'ın da orada olmasıyla büyük gerilim yaşandı. Muzo, evde sıkılınca gece yürüyüşüne çıktı. Hayri'nin kendisini çağırmasıyla yanına oturan Muzo, sohbet ediyor. Hayri ise üstü kapalı olarak Sedat'a olan öfkesini ve Nalan'a karşı duyduğu vicdan azabını Muzo'ya anlattı. Tehlikeli karşılaşmanın yaşandığı bölümün ardından seyircilerin heyecanla beklediği Camdaki Kız 16. bölüm fragmanı yayınlandı.

CANA'DAN GELEN TELEFON

Nalan ve Sedat erteledikleri balaylarında güzel vakit geçiriyorken Cana'dan gelen telefon Sedat'ın endişelenmesine sebep olur ve Nalan'ın bileğini burkması bahanesi ile İstanbul'a geri dönerler. Feride, Nalan ve Sedat'ın yakınlaşmalarından memnundur.

Hayri Sedat'ın Nalan'ı aldatmasını hazmedemezken, Billur Hayri'den hoşlanmıştır. Levent'in ablasının konağa ziyareti Rafet ve Levent arasındaki gerilimi artırır ve Selen altından kalkamayacağı bir yalan söylemek durumunda kalır. Bu sırada Alp'in ise ortalığı karıştıracak planları vardır.