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    • Magazin
    • 20.10.2021 08:11
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    • 20.10.2021 08:11
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    Camdaki Kız 16. bölüm 2. fragmanı: Sırrı meydana çıktı! Sus payı verip ağzını kapayacak

    Bu hafta 16. bölümü yayınlanacak olan Camdaki Kız dizisinde olay olacak gelişmeler yaşanacak. Son bölümde Cana'nın ihanetine uğrayan Alp, sessizliğe bürünerek Cana'ya boşanma davası açtı. Cana, Sedat'ı da alarak Alp'in karşısına geçip ihaneti inkar etmenin yollarını denedi. Alp, aldatıldığını öğrenir öğrenmez Cana'ya boşanma davası açtı. Boşanma haberini alan Cana, Alp'i ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Cana'nın en büyük korkusu ise çocuklarının velayetinin kendisine verilmeyeceği oldu. Şok yaşatan final sahnesi sonrası merakla beklenen Camdaki Kız 16. bölüm fragmanı dün Kanal D ekranlarında yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

    takvim.com.tr
    Camdaki Kız 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız 16. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sona ererken Feride'nin yaptıkları şok etti. Heyecan dolu son bölümde Alp, Cana'nın kendisine yaptığı şantaj sonrası soluğu Feride'nin kapısında aldı. Sedat ve Nalan'ın da orada olmasıyla büyük gerilim yaşandı. Muzo, evde sıkılınca gece yürüyüşüne çıktı. Hayri'nin kendisini çağırmasıyla yanına oturan Muzo, sohbet ediyor. Hayri ise üstü kapalı olarak Sedat'a olan öfkesini ve Nalan'a karşı duyduğu vicdan azabını Muzo'ya anlattı. Tehlikeli karşılaşmanın yaşandığı bölümün ardından seyircilerin heyecanla beklediği Camdaki Kız 16. bölüm fragmanı yayınlandı.

    CANA'DAN GELEN TELEFON

    Nalan ve Sedat erteledikleri balaylarında güzel vakit geçiriyorken Cana'dan gelen telefon Sedat'ın endişelenmesine sebep olur ve Nalan'ın bileğini burkması bahanesi ile İstanbul'a geri dönerler. Feride, Nalan ve Sedat'ın yakınlaşmalarından memnundur.

    Hayri Sedat'ın Nalan'ı aldatmasını hazmedemezken, Billur Hayri'den hoşlanmıştır. Levent'in ablasının konağa ziyareti Rafet ve Levent arasındaki gerilimi artırır ve Selen altından kalkamayacağı bir yalan söylemek durumunda kalır. Bu sırada Alp'in ise ortalığı karıştıracak planları vardır.

    ALP, CANA VE SEDAT'IN İHANETİNİ FERİDE'YE İTİRAF EDECEK Mİ?

    Alp, Cana'nın kendisine yaptığı şantaj sonrası soluğu Feride'nin kapısında alıyor. Sedat ve Nalan'ın da orada olmasıyla büyük gerilim yaşanıyor. Alp'i kapıda gören Sedat, büyük bir korku yaşıyor. Cana, Alp'i alt edeceğini düşünürken Alp, yaşadığı ihaneti Feride ve herkese itiraf mı edecek?

    Sedat, Nalan'a ısrarla baba olmak istediğini söyleyince gerçek ortaya çıkıyor. Selen'in bebek müjdesinin ardından kıskançlık yaşayan Sedat, bir an evvel baba olmak istiyor. Nalan'la konuşmasında Selen'i kıskanarak çocuk istediğini belli eden Sedat, Nalan'ı oldukça şaşırtır. Peki Sedat, baba olmak için Nalan'ı zorlayacak mı?

    MUZO VE HAYRİ'NİN KARŞILAŞMASI TEHLİKEYE NEDEN OLACAK MI?

    Muzo, evde sıkılınca gece yürüyüşüne çıkıyor. Hayri'nin kendisini çağırmasıyla yanına oturan Muzo, sohbet ediyor. Hayri ise üstü kapalı olarak Sedat'a olan öfkesini ve Nalan'a karşı duyduğu vicdan azabını Muzo'ya anlatıyor. Muzo ve Hayri, tesadüfen de olsa tehlikeli bir sohbette tanışıyor.

        SELEN, HERKESE HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLIYOR!

        Levent'in ablasının konağa ziyareti Rafet ve Levent arasındaki gerilimi artırır. Eşinin dolandırıldığını ve paraya ihtiyaçları olduğunu söyleyen Levent'in ablası, Levent'i zor duruma düşürür. Bu sırada eve gelen Selen, Rafet'in Levent'e karşı söylediği sözleri duyunca altından kalkamayacağı bir yalan söylemek durumunda kalır ve hamile olduğunu söyler.

        ALP, CANA'NIN SEDAT'LA KENDİSİNİ ALDATMASINA KARŞI İNTİKAM YEMİNİ EDİYOR!

        Cana'nın ihanetine uğrayan Alp, sessizliğe bürünerek Cana'ya boşanma davası açar. Cana, Sedat'ı da alarak Alp'in karşısına geçip ihaneti inkar etmenin yollarını dener. Ancak Alp, her ikisini de rezil edeceğini söyleyerek intikam alacağını söyleyerek tehdit eder.

        BİLLUR, HAYRİ'YE AŞIK OLUYOR!

        Hayri'nin tüm ilgisi Nalan'ın üzerindeyken ikili daha da sık bir arada zaman geçirir. Nalan'ın yanından ayrılmayan ve gözünü alamayan Hayri, Billur'un dikkatini çekiyor. Hayri Sedat'ın Nalan'ı aldatmasını hazmedemezken, Billur Hayri'den hoşlanmıştır. Ancak Hayri'nin Nalan'ın şoförlüğünü yaptığını öğrenen Billur, büyük hayal kırıklığına uğruyor.

            NALAN, FERİDE'DEN GERÇEKLERİ ÖĞRENMEK İSTİYOR

            Adil, artık Nalan'ın gerçekleri öğrenmesi gerektiğini Feride'ye söyler. Ancak Feride'nin böyle bir şeye yanaşmaz. Nalan'ın eve gelişiyle anne - kız baş başa kalıyor. Nalan, topladığı cesaretiyle Feride'ye "Bilmem gereken bir şeyler var mı" diye sorunca Feride, şaşırıyor. Feride, durumu toparlamak için Nalan'a farklı konuları açar.

            ALP, CANA'YA BOŞANMA DAVASI AÇIYOR

            Alp, aldatıldığını öğrenir öğrenmez Cana'ya boşanma davası açıyor. Boşanma haberini alan Cana, Alp'i ikna etmeye çalışsa da başarılı olamaz. Cana'nın en büyük korkusu ise çocuklarının velayetinin kendisine verilmeyeceği olur.

            NALAN'IN AYAĞINI BURKMASI HAYRİ'YLE YAKINLAŞMASINA SEBEP OLUYOR

            Nalan, ormanda yürüyüş yaparken ayak bileğini burkuyor. Hayri, uzaklardan Nalan'ı izlerken düştüğünü görünce kucağına aldığı gibi otele götürüyor. Nalan, Hayri'nin kucağında oldukça çekingenlik yaşar. Sedat da Cana'dan gelen telefonla bu durumu fırsata çevirerek İstanbul'a dönme kararı verir.
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            Haberler Magazin Camdaki Kız 16. bölüm 2. fragmanı: Sırrı meydana çıktı! Sus payı verip ağzını kapayacak
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