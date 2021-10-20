Kötülüğün kitabını yazıyor! Kardeşlerim 25. bölüm 2. fragmanı: Bizzat dozerin başına geçip...

Sıcacık hikayesiyle içleri ısıtan Kardeşlerim dizisi bu hafta yine duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitleyecek. Geçen hafta yayınlanan son bölümde Doruk ise Kaan'ın Asiye ile aralarını düzeltmek için yardımcı olacağını düşündü. Ancak her şey tersine döndü. Orhan'ın fizik tedavi masraflarını Akif'in üstlenmesi ise ailede bomba etkisi yaptı. Kaan'dan Asiye'yi kıskanan Doruk ondan hesap sordu. Kaan da bombayı patlatarak Akif'in babası olduğunu söyledi. Kadir ise hastalığını daha fazla gizleyemedi ve fenalaşması herkesi şok etti. Heyecanla beklenen Kardeşlerim 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte Kardeşlerim 25. bölüm 2. fragmanında yaşanacaklar

DORUK'A KARDEŞİ OLDUĞU SÖYLEDİ!

Asiye ile Doruk ise tamamen ayrılır. Artık Asiye için Doruk yoktur. Oğulcan sonunda Aybike ile Berk'i öğrenir. Melisa ile Kadir'in arası ise Cemile yüzünden limonidir.