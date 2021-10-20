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    • Magazin
    • 20.10.2021 07:09
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    • 20.10.2021 07:09
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    Kötülüğün kitabını yazıyor! Kardeşlerim 25. bölüm 2. fragmanı: Bizzat dozerin başına geçip...

    ATV ekranlarında macerasını tam gaz sürdüren Kardeşlerim dizisi yine çok konuşulacak bir bölümle ekranlarda olmaya hazırlanıyor. Duygusal anların yaşandığı son bölümde Kaan bombayı patlattı ve Doruk'a kardeşi olduğu söyledi. Arif’e elindeki video ile şantaj yapan Harika onu zorla alışverişe götürdü. Bu şantaj sayesinde kendine bir sürü pahalı kıyafet aldırdı. Doruk’la Asiye’nin ayrılığını fırsat bilen Kaan yine devreye girdi. Kaan'dan Asiye'yi kıskanan Doruk ondan hesap sordu. Kaan da bombayı patlattı ve Akif’in babası olduğunu söyledi. Dün akşam yayınlanan ve Akif'in bizzat dozerin başına geçtiği Kardeşlerim 25. bölüm 2. fragmanı nefes kesti.

    Kardeşlerim 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Sıcacık hikayesiyle içleri ısıtan Kardeşlerim dizisi bu hafta yine duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitleyecek. Geçen hafta yayınlanan son bölümde Doruk ise Kaan'ın Asiye ile aralarını düzeltmek için yardımcı olacağını düşündü. Ancak her şey tersine döndü. Orhan'ın fizik tedavi masraflarını Akif'in üstlenmesi ise ailede bomba etkisi yaptı. Kaan'dan Asiye'yi kıskanan Doruk ondan hesap sordu. Kaan da bombayı patlatarak Akif'in babası olduğunu söyledi. Kadir ise hastalığını daha fazla gizleyemedi ve fenalaşması herkesi şok etti. Heyecanla beklenen Kardeşlerim 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte Kardeşlerim 25. bölüm 2. fragmanında yaşanacaklar

    DORUK'A KARDEŞİ OLDUĞU SÖYLEDİ!

    Asiye ile Doruk ise tamamen ayrılır. Artık Asiye için Doruk yoktur. Oğulcan sonunda Aybike ile Berk'i öğrenir. Melisa ile Kadir'in arası ise Cemile yüzünden limonidir.

    Arif'e elindeki video ile şantaj yapan Harika onu zorla alışverişe götürür. Şantaj sayesinde kendine bir sürü pahalı kıyafet aldırır. Doruk'la Asiye'nin ayrılığını fırsat bilen Kaan yine devreye girer.

    Doruk ise Kaan'ın Asiye ile aralarını düzeltmek için yardımcı olacağını düşünür. Orhan'ın fizik tedavi masraflarını Akif'in üstlenmesi ise ailede bomba etkisi yapar.

        Fakat gerçekleri herkesten saklayan Asiye bu duruma çok sinirlenir. İlaçlama şirketine giren Kadir fazla mesai yapar ancak kimyasallardan etkilenip hastalanır.

        Kadir'i kıskanan Melisa, babasının yanında çalışması için Cemile'ye iş teklif eder. Hatta ayrı eve çıkması için avans bile alacağını söylemesi Asiye ile Melisa'yı karşı karşıya getirir.

        Kaan'dan Asiye'yi kıskanan Doruk ondan hesap sorar. Kaan da bombayı patlatır ve Akif'in babası olduğunu söyler.
            CHP’nin içi fokur fokur!
            Haberler Magazin Kötülüğün kitabını yazıyor! Kardeşlerim 25. bölüm 2. fragmanı: Bizzat dozerin başına geçip...
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