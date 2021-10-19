Seksi göbek dansından sonra Merve Boluğur tezgahın üzerinde 'tehlike' Yarısı olmayan elbisesiyle Merve Boluğur bildiğiniz gibi... Uzun süredir ekranlarda olmayan oyuncu Merve Boluğur, hem Instagram hesabından yaptığı hem de YouTube kanalında yayınladığı videolarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Merve Boluğur bu kez de bir arkadaşıyla çıktığı gece gezmesinden pozlarını paylaştı. Merve Boluğur'un pozları sosyal medyada olay yarattı. İşte o kareler.