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    • Magazin
    • 19.10.2021 10:10
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    • 19.10.2021 10:10
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    Seksi göbek dansından sonra Merve Boluğur tezgahın üzerinde 'tehlike' Yarısı olmayan elbisesiyle Merve Boluğur bildiğiniz gibi

    Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Merve Boluğur'un yaptığı paylaşımlar yine olay yarattı.  Sosyal medya hesabında sık sık cesur paylaşımlarda bulunan oyuncu bir arkadaşıyla gece gezmesine çıktı. Merve Boluğur ve arkadaşı paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı seksi göbek dansıyla olay yaratan Merve Boluğur bu kez de yarısı olmayan elbisesiyle tezgah üzerinden poz verdi. İşte Merve Boluğur'un sosyal medyada olay olan o pozları.

    Merve Boluğu’dan ’tehlikeli’ poz

    Seksi göbek dansından sonra Merve Boluğur tezgahın üzerinde 'tehlike' Yarısı olmayan elbisesiyle Merve Boluğur bildiğiniz gibi... Uzun süredir ekranlarda olmayan oyuncu Merve Boluğur, hem Instagram hesabından yaptığı hem de YouTube kanalında yayınladığı videolarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Merve Boluğur bu kez de bir arkadaşıyla çıktığı gece gezmesinden pozlarını paylaştı. Merve Boluğur'un pozları sosyal medyada olay yarattı. İşte o kareler.

    Merve Boluğur'un giydiği kıyafetler kendisine oldukça yakışıyor ve güzel oyuncu cesur kıyafetler giymekten de hiç çekinmiyor.

    Uzun süredir ekranlarda olmayan oyuncu Merve Boluğur, hem Instagram hesabından yaptığı hem de YouTube kanalında yayınladığı videolarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

        2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşanan, daha sonra da özel hayatını rayına oturtamayan Boluğur, kariyerinde de duraklama dönemi yaşıyor.

        Geçtiğimiz günlerde eğlenmeye gittiği mekanda müzisyenlere eşlik ederek göbek atan Merve Boluğur, kıvrak hareketleriyle kendine hayran bırakmıştı.

        Boluğur bu kez bir arkadaşıyla çıktığı gece gezmesinden fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmedi.

            İŞTE O POZLAR

            Merve Boluğur'un elbisesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

            Boluğur'un arkadaşı Merve Boluğur fotoğrafına 'tehlike' notunu düştü.

            Öte yandan Boluğur, "Doğal halimle seksiliğimi dışarı aktarabilen kadınlardan biriyim. Hiçbir şey yapmamanın da seksi olunduğunu düşünüyorum. Bana verilmiş tenle de oluyor bu" ifadelerini kullanmıştı.

                "ÖNEMLİ OLAN MALZEMEYİ ÖNE ÇIKARMAK"
                Estetiğe karşı olmadığını ama yaptırmayı düşünmediğini söyleyen oyuncu, "Kim isterse yaptırsın. Ben halimden memnunum. Önemli olan malzemeyi öne çıkarmak. Bunu sporla dengelemek...İdeal güzellik sistem dayatması. Balıketi bir kadının da bir hoşluğu var. Etli butlu olan Marilyn Monroe çirkin mi yani?" ifadelerini kullanmıştı.
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                Haberler Magazin Seksi göbek dansından sonra Merve Boluğur tezgahın üzerinde 'tehlike' Yarısı olmayan elbisesiyle Merve Boluğur bildiğiniz gibi
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