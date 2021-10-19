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    • Magazin
    • 19.10.2021 10:50
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    • 19.10.2021 10:56
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    Nankör bir beslemesin sen! Kalp Yarası 17. bölüm fragmanı: Kantarın topuzu kaçtı intikamı acı olacak!

    Dün akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında 16. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Kalp Yarası'nın yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Son bölümde kızının oyunlarına alet olmak istemeyen Zümrüt ise kızını düştüğü girdaptan çıkarmak için savaş verdi. Adnan'ın öz babası olduğunu öğrendikten sonra Sancakzadeleri yok etmeye ant içen Yaman, Bahtiyar’la iş birliği yaparak Hüseyin’i de oyununa dahil etti. Art arda yaşadığı bayılmaların sebebini öğrenmek için doktora giden Ayşe aldığı haberle büyük bir şok yaşadı ve hamile olduğunu öğrendi. İşte Kalp Yarası 17. bölüm fragmanında yaşananlar

    takvim.com.tr
    Kalp Yarası 17. bölüm fragmanı yayınlandı!

    "Nankör bir beslemesin sen!" sözlerinin dikkat çektiği Kalp Yarası 17. bölüm fragmanı az önce yayınlandı. Heyecanın dorukta olduğu son bölümde Yaman'ın oyununda piyon olan Saadet ise Adnan'a yakınlaşmak istedi. Yaşanan tüm bunlar Azade'nin gözünden kaçmadı. Adnan ve Azade'nin arasındaki buzlar bir türlü erimedi. Baha'yı öldürdüğünü itiraf eden katilin peşine düşen Ayşe ve Ferit'in ulaştığı gerçek ikiliyi tekrar başladıkları noktaya getirdi. Yeni bölümünde dikkat çekecek gelişmelerin yaşanacağı Kalp Yarası dizisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de atv'de izleyicisiyle buluşacak.

    BOŞANMA PLANLARI

    Kazadan sağ salim kurtulan Ayşe ve Ferit, yaşadıkları büyük şokun etkisiyle yakınlaşır ancak bu olay boşanma planlarını etkilemez.

    Ferit'i geri kazanmak için hafıza kaybı yaşadığı yalanını devam ettiren Hande asla anne olamayacağını öğrenince bir şok daha yaşar.

    Kızının oyunlarına alet olmak istemeyen Zümrüt ise kızını düştüğü girdaptan çıkarmak için savaş verir. Adnan'ın öz babası olduğunu öğrendikten sonra Sancakzadeler'i yok etmeye ant içen Yaman, Bahtiyar'la iş birliği yaparak Hüseyin'i de oyununa dahil eder.

        Yaman'ın oyununda piyon olan Saadet ise Adnan'a yakınlaşma çabası içindedir. Bu durum Azade'nin gözünden kaçmaz ve Adnan ve Azade'nin arasındaki buzlar bir türlü erimez.

        Diğer yandan Baha'yı öldürdüğünü itiraf eden katilin peşine düşen Ayşe ve Ferit'in ulaştığı gerçek ikiliyi tekrar başladıkları noktaya getirir.

        Art arda yaşadığı bayılmaların sebebini öğrenmek için doktora giden Ayşe aldığı haberle büyük bir şok yaşar.

            Oyuncular: Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper.

            Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit(Gökhan Alkan) ve Ayşe'nin(Yağmur Tanrısevsin) yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.
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            Haberler Magazin Nankör bir beslemesin sen! Kalp Yarası 17. bölüm fragmanı: Kantarın topuzu kaçtı intikamı acı olacak!
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