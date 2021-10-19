Nankör bir beslemesin sen! Kalp Yarası 17. bölüm fragmanı: Kantarın topuzu kaçtı intikamı acı olacak!

"Nankör bir beslemesin sen!" sözlerinin dikkat çektiği Kalp Yarası 17. bölüm fragmanı az önce yayınlandı. Heyecanın dorukta olduğu son bölümde Yaman'ın oyununda piyon olan Saadet ise Adnan'a yakınlaşmak istedi. Yaşanan tüm bunlar Azade'nin gözünden kaçmadı. Adnan ve Azade'nin arasındaki buzlar bir türlü erimedi. Baha'yı öldürdüğünü itiraf eden katilin peşine düşen Ayşe ve Ferit'in ulaştığı gerçek ikiliyi tekrar başladıkları noktaya getirdi. Yeni bölümünde dikkat çekecek gelişmelerin yaşanacağı Kalp Yarası dizisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de atv'de izleyicisiyle buluşacak.

BOŞANMA PLANLARI

Kazadan sağ salim kurtulan Ayşe ve Ferit, yaşadıkları büyük şokun etkisiyle yakınlaşır ancak bu olay boşanma planlarını etkilemez.