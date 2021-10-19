Ebru Polat kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? İşte eski sevgilileri... Estetiksiz hali şoke etti, eski halini görenler tanıyamadı!

EBRU POLAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

30 Haziran 1983 İzmir doğumlu olan Ebru Polat, küçük yaşta bale eğitimi aldı. Polat, hukuk okumaya karar verip 2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu. Bir süre avukat olarak görev yaptı.

2007 yışında ilk albümü Çetin Ceviz'i çıkardı. Avukatlığı bırakıp müziğe yöneldi ve Londra'ya gidip burada sanat akademisi Royal Akademi'de müzik eğitimi aldı.

Türkiye'ye döndükten sonra 2008 yılında ikinci EP albümü olan "Çok Geç"'i piyasaya sürdü. Albümün ismiyle aynı olan "Çok Geç" şarkısının sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait. Bu şarkı dışında Sezen Aksu'nun "Seni Yerler" şarkısını da tekrar yorumladı. 2009 yılında "Kalp Ayazı" albümünü yayımladı.

Albümün içerisinde Serdar Ortaç, Fettah Can, Murat Güneş, Sezen Aksu'nun şarkıları yer aldı. Ayrıca albümde Polat'ın sözü ve müziği kendine ait olan "Delikanlı Kız" şarkısı da yer aldı.

2011'de "Dinle 2011" albümünü yayımladı. Albümde Sezen Aksu'nun "Haydi Git" şarkısına yorumladı. Ayrıca albümde "Mutlu Ol Yeter" ve "Artık Sevmeyeceğim" şarkılarının cover'larına yer verdi. Sonrasında aynı yıl içerisinde "Olanlar Oldu" single'ını sundu.

2012'de "Kaçın Kurasıyım" EP'sini yayımladı. Sözlerini Aysel Gürel'in müziğini Mehmet Erbil Savaş'ın yaptığı "Hani Dünya Tatlısı" şarkısını tekrar yorumladı.

ESKİ HALİ YENİDEN GÜNDEM OLDU!

Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa programına konuk olan Ebru Polat'ın yeniden eski hali merak edildi. Estetiği ile sık sık magazinde konuşulan ünlü isimler arasında yer alan Polat'ın eski halini görenler şoke oldu. İşte Polat'ın eski hali;