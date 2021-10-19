2 isim yer değiştirdi şov asıl şimdi başlıyor! EDHO ve Kuruluş Osman arasında dostluk havası estirecek gelişme

Kuruluş Osman ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, atv'nin en çok izlenen dizileri. Kuruluş Osman dizisi bu sezon ekibine 16 yeni ismi kattı. Bozdağ Film Eylül ayında müjdeli haberi duyurmuştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 1, 2 ve 3. sezonlarında Ömer Çakırbeyli karakterine hayat veren Can Bartu Arslan'ın Kuruluş Osman'da oynamaya başladı. Ayrıca Kuruluş Osman'dan da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bir isim katıldı. Dizide Dündar Bey karakterine Ragıp Savaş, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katıldı. İki proje arasında yapılan bu transferler dikkat çekti.

16 YENİ İSİM KATILDI

Bozdağ Film Eylül ayında müjdeli haberi duyurdu. Kuruluş Osman dizisi bu sezon oyuncu kadrosuna 16 yeni ismi kattı.