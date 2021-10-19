Kerim Çarmıklı kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Eski eşi Zeynep Selvili... Ezgi Eyüboğlu ile Kerim Çarmıklı'nın aşkları belgelendi!

Bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Ezgi Eyüpoğlu gönlünü bu kez Kerim Çarmıklı'ya kaptırdı. Çift önceki akşam bir mekanda görüntüledi. Çarmıklı'nın eski eşi Zeynep Selvili ile Ezgi Eyüpoğlu'nun tanışıklığı herkesi şoke etti. Peki Ezgi Eyüpoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Kerim Çarmıklı kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte Eyüpoğlu ve Çarmıklı hakkında merak edilenler...
KERİM ÇARMIKLI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Kerim Çarmıklı'nın mesleği mimarlıktır. Annesi Candan Çarmıklı ve babası İsmail Çarmıklı cemiyet hayatının tanınmış simalarındandır. Kerim Çarmıklı 2016 yılında psikolog Zeynep Selvili ile Çırağan Sarayı'nda evlenmişti. Çift geçtiğimiz yıl boşandı.
ÜNLÜ OYUNCU EZGİ EYÜPOĞLU İLE GÖRÜNTÜLENDİ!
İç mimar Kerim Çarmıklı Ezgi Eyüboğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin bir mekanda çekilen fotoğrafıyla aşk belgelenmiş oldu. Oğulcan Engin ile yaşadığı ilişki geçtiğimiz temmuz ayında sona eren Ezgi Eyüboğlu aşkı Kerim Çarmıklı'da buldu. Ünlü oyuncu, iç mimar Kerim Çarmıklı ile birlikte görüntülendi.