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    • Magazin
    • 20.10.2021 10:08
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    • 21.10.2021 13:11
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    Kerim Çarmıklı kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Eski eşi Zeynep Selvili... Ezgi Eyüboğlu ile Kerim Çarmıklı'nın aşkları belgelendi!

    Oyuncu Kaan Yıldırım ile boşandıktan sonra Oğulcan Engin ile ilişki yaşamaya başlayan Ezgi Eyüboğlu, bu kez de gönlünü Kerim Çarmıklı'ya kaptırdı. Çift önceki gece bir mekanda eğlenirken görüntülendi. Çarmıklı'nın eski eşi Zeynep Selvili'nin Ezgi Eyüboğlu'nun arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından Kerim Çarmıklı kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? şeklindeki sorular araştırılmaya başlandı. İşte olayın detayları ve Çarmıklı ile Eyüpoğlu hakkında araştırılanlar...

    takvim.com.tr
    Kerim Çarmıklı kimdir? Eski eşi Zeynep Selvili...

    Bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Ezgi Eyüpoğlu gönlünü bu kez Kerim Çarmıklı'ya kaptırdı. Çift önceki akşam bir mekanda görüntüledi. Çarmıklı'nın eski eşi Zeynep Selvili ile Ezgi Eyüpoğlu'nun tanışıklığı herkesi şoke etti. Peki Ezgi Eyüpoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Kerim Çarmıklı kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte Eyüpoğlu ve Çarmıklı hakkında merak edilenler...

    KERİM ÇARMIKLI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

    Kerim Çarmıklı'nın mesleği mimarlıktır. Annesi Candan Çarmıklı ve babası İsmail Çarmıklı cemiyet hayatının tanınmış simalarındandır. Kerim Çarmıklı 2016 yılında psikolog Zeynep Selvili ile Çırağan Sarayı'nda evlenmişti. Çift geçtiğimiz yıl boşandı.

    ÜNLÜ OYUNCU EZGİ EYÜPOĞLU İLE GÖRÜNTÜLENDİ!

    İç mimar Kerim Çarmıklı Ezgi Eyüboğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin bir mekanda çekilen fotoğrafıyla aşk belgelenmiş oldu. Oğulcan Engin ile yaşadığı ilişki geçtiğimiz temmuz ayında sona eren Ezgi Eyüboğlu aşkı Kerim Çarmıklı'da buldu. Ünlü oyuncu, iç mimar Kerim Çarmıklı ile birlikte görüntülendi.

        EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

        Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır.

        EZGİ EYÜBOĞLU DİZİLERİ

        2007 Senin Uğruna

        2008 Arka Sokaklar

        2011 Kalbim Seni Seçti -Derin

        2011 Muhteşem Yüzyıl -Aybige

        2012 Sudan Bıkmış Balıklar -Zeynep

        2013-2014 İntikam -Cemre Arsoy

        2014 Yasak Asude -(Nazım Bey'in Kızı)

        2014 Ulan İstanbul -Ada Akça

        2015 Adı Mutluluk -Kumsal Güçlü

        2017 Payitaht Abdulhamit -Melike

        2019 Bir Aile Hikayesi

        2020 Teşkilat

        Ezgi Eyüboğlu'ndan misilleme! Ezgi Eyüboğlu, Kerim Çarmıklı görüntülendi!
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        Haberler Magazin Kerim Çarmıklı kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Eski eşi Zeynep Selvili... Ezgi Eyüboğlu ile Kerim Çarmıklı'nın aşkları belgelendi!
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