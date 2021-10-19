Kerim Çarmıklı kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Eski eşi Zeynep Selvili... Ezgi Eyüboğlu ile Kerim Çarmıklı'nın aşkları belgelendi!

Bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Ezgi Eyüpoğlu gönlünü bu kez Kerim Çarmıklı'ya kaptırdı. Çift önceki akşam bir mekanda görüntüledi. Çarmıklı'nın eski eşi Zeynep Selvili ile Ezgi Eyüpoğlu'nun tanışıklığı herkesi şoke etti. Peki Ezgi Eyüpoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Kerim Çarmıklı kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte Eyüpoğlu ve Çarmıklı hakkında merak edilenler...