Best Model Of Turkey güzeli şöhretin basamaklarını tırmanacak! Gönül Dağı'nda umut çiçekleri açtıran 5 transfer

Samimi sahneleriyle sezon başında Gönül Dağı'nda yaşanan iki veda izleyicilerine şaşkınlık yaşatmıştı. Dizinin ikinci sezonunda yeni gelişmeler yaşanıyor. TRT 1'de cumartesi günleri heyecanla takip edilen Gönül Dağı'na sevilen iki isim veda etti ve üç transfer yapıldı. Cemre Melis Çınar ve Utku Ateş sezon sonu diziden ayrıldı. Sezonun ilk bölümlerinde çekimleri Eskişehir'de gerçekleştirilen dizinin kadrosuna yeni sezonda Serkan Kuru'nun ardından Payitaht Abdülhamid dizisinde de izlediğimiz Burak Haktanır rolüyle dahil olmuştu. 4 isimle birlikte 2018 yılında Best Model Of Turkey Yarışması 2. olan Buse Orcan, Asya karakteriyle kadroya katıldı.

BUSE ORCAN, GÖNÜL DAĞI'NDA!

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin beğenisini toplayan ve tiryakilik yaratan TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'na yeni bir oyuncu daha katıldı. Sanat dünyasının genç ve güzel yıldızlarından Buse Orcan, Gönül Dağı'nda "Mezarcı İlyas"ın kızı Asya karakterini canlandıracak.