Masterchef Duygu kendisini aldatan adamla evlendi anne oldu! Kızına herkesten 'maşallah' geldi Esra Erol gerçeğiyle şaşırtmıştı

Duygu Acarsoy, Mehmet Şef'in eski ilişkisinde yaşadıklarını sorunca, Duygu şunları söyledi; "Şöyle insanlar bence ders alsın. O insana çok güvendim. Ailemin onaylamadığı bir evlilikti. 5 tane sabıkası varmış. Beni de dolandırdı. Üzerime var olan ev ve arabanın hepsi gitti. Evliliğimin ilk günü dayak yedim. Uzun süre şiddet gördüm.

Ben ayrıldım 14. gün. Benim en yakın arkadaşımla evlendi. Kız daha sonra televizyon programlarına çıktı." diyerek canlı yayında duygusal anlar yaşadı. Dün akşam ekrana gelen bölümde de nişanlısı tarafından aldatıldığını açıklayan Duygu, 'burada yarışmadayken bir kız aradı 'nişanlın seni aldattı' dedi. Nişanlıma sordum 'doğru mu' diye o da aldattığını kabul etti.' ifadelerini kullandı.