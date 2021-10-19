Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 20.10.2021 13:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.10.2021 13:53
    ABONE OL

    Masterchef Duygu kendisini aldatan adamla evlendi anne oldu! Kızına herkesten 'maşallah' geldi Esra Erol gerçeğiyle şaşırtmıştı

    Masterchef'in 3.sezonunun adından en çok söz ettiren isimlerinden biri hiç kuşkusuz Duygu Acarsoy'du. Nişanlısı tarafından aldatıldığını öğrendiğini söyleyen Duygu Acarsoy bile isteye yarışmadan elenmişti. Yarışmadan elenmesinin hemen ardından Duygu Acarsoy 'beni aldattı' dediği nişanlısıyla arasını düzeltmiş ve dünyaevine girmişti. Sonrasında Duygu Acarsoy'un çok daha önceleri bir kez daha aldatıldığı ve Esra Erol'a da katıldığı ortaya çıkmıştı. Duygu Acarsoy yaışma sonrasında evlendi ve anne oldu. İşte Duygu Acarsoy'un son hali...

    Masterchef’te kendisini aldattığı söylediği sevgilisiyle evlendi bebeği oldu!

    Masterchef'te aldattığını söylediği sevgilisiyle evlendi bebeği oldu! Esra Erol gerçeği şoke eden Masterchef Duygu Acarsoy... Katıldığı 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' açıklaması sonrası barıştığı Uğur Atun ile aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girmişti. Duygu Acarsoy kısa bir süre önce ilk çocuğunu kucağına aldı. Duygu Acarsoy'un son hali 'annelik yaramış' dedirtti.

    TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye, geçtiğimiz sezon 2020 yarışı ile ekranlara geldi. Dört sezondur TV8 ekranlarından yayınlanan MasterChef Türkiye, 2020 yarışında da jüri üyeliklerini Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'ya emanet etti. Unutulmaz yarışmacıları ile seneye damga vuran MasterChef Türkiye 2020 yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Duygu Acarsoy ise, ilk eleme turundan iki evet ile üçlü düellolara yükseldi. Üçlü düelloda Gamze Günalp ve Oya Çelik isimli yarışmacıları eleyen MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı Duygu Acarsoy, elemelerin final turunda en iyi çökertme kebabını yaparak, ana kadroya dahil olan ikinci isim oldu.

    İyi bir gastronomi eğitimi alan MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı Duygu Acarsoy, 1985 yılında dünyaya geldi ve yarışmaya 35 yaşında katıldı. Eğitiminin ilk ayağını Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamlayan MasterChef Türkiye 2020 Duygu, yarışmaya da Ankara'dan katıldı. Üniversite eğitiminin ardından Almanya ve İspanya'da ekmek ve pastacılık eğitimi alan Duygu Acarsoy, dondurma ve sorbe lezzetleri üzerine de uzmanlık derecesinde çeşitli eğitimler aldı. Yarışmaya katıldığı esnada özel bir üniversitede eğitmenlik yapan MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı Duygu Acarsoy, yarışmadan sonra kariyerine aynen devam etti.

        ANNE OLDU

        MasterChef Türkiye 2020 yarışması boyunca performansı ve güzelliği ile seyircinin dikkatini çeken isimlerden birisi olan Duygu Acarsoy, yarışmadan sonra hayatına kaldığı yerden devam eden isimlerden oldu.

        Hayatında bariz değişiklikler yapmayarak takipçilerinin takdirini alan isimlerden birisi olan MasterChef Türkiye 2020 yarışması Duygu Acarsoy, eğitmen şefi olarak çalıştığı özel bir üniversitedeki işine devam etmeye başladı.

        Yarışma sonrası evlenen Duygu Acarsoy kısa bir süre önce ilk bebeğini kucağına aldı.

        Masterchef'te Mehmet Şef'in Duygu'ya soru sorması üzerine acı gerçek ortaya çıkmıştı. İlk olarak yarışmadayken nişanlısı tarafından aldatıldığını anlatan Duygu, daha önce de ailesinin onaylamadığı bir evlilik yaşadığını söyleyerek, "Uzun süre şiddet gördüm." demişti. "Aldatıldığıma çok üzülmedim, özgüvenimin boşa çıkmasına üzüldüm" diyen Duygu eski eşiyle ilgili de Türkiye'nin kanayan yarasına parmak bastı.

            Duygu Acarsoy, Mehmet Şef'in eski ilişkisinde yaşadıklarını sorunca, Duygu şunları söyledi; "Şöyle insanlar bence ders alsın. O insana çok güvendim. Ailemin onaylamadığı bir evlilikti. 5 tane sabıkası varmış. Beni de dolandırdı. Üzerime var olan ev ve arabanın hepsi gitti. Evliliğimin ilk günü dayak yedim. Uzun süre şiddet gördüm.

            Ben ayrıldım 14. gün. Benim en yakın arkadaşımla evlendi. Kız daha sonra televizyon programlarına çıktı." diyerek canlı yayında duygusal anlar yaşadı. Dün akşam ekrana gelen bölümde de nişanlısı tarafından aldatıldığını açıklayan Duygu, 'burada yarışmadayken bir kız aradı 'nişanlın seni aldattı' dedi. Nişanlıma sordum 'doğru mu' diye o da aldattığını kabul etti.' ifadelerini kullandı.

            ESRA EROL'A ÇIKMIŞ

            Duygu'nun bu açıklamaları çok konuşulurken, Masterchef Duygu'nun Esra Erol'a katıldığı ortaya çıktı. Duygu Acarsoy'un eski eşi Orhan Bey'in, Duygu Acarsoy'u uğruna bıraktığı Merve Hanım 2018 yılında Esra Erol'a katılmış.

            Merve Hanım canlı yayında, Duygu Acarsoy'a yaptıklarının aynısını kendisine yaptığını ve dolandırıldığını çocuğunu görmediğini söyledi. Duygu Acarsoy ise açıklamasında 'Evliliğimin bitmesinin nedeni Merve'dir. Merve benim çocukluk arkadaşım. Hatta benim kuzenim Anıl ile flört ediyordu. Ancak ben eski eşim Orhan'dan boşandıktan 14 gün sonra davullu zurnalı bir düğünle eski eşim olan Orhan'la evlendi' demiş.

                29 Mayıs 2012 tarihinde boşandığını söyleyen Duygu Acarsoy'a yanıt olarak Merve Hanım 'Ben Orhan ile Duygu'nun evli olduğunu bilmiyordum. Özel bir muhabbetim olmadı' ifadelerini kullanmış.

                Öte yandan Merve Gül, Duygu ile Orhan'ın formalite bir evlilik yaptığını ve ticaret ilişkilerini olduğunu iddia etmiş ancak Duygu tüm bunları reddetmiş.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                20 dakikalık sır görüşmede gündem İmamoğlu
                Haberler Magazin Masterchef Duygu kendisini aldatan adamla evlendi anne oldu! Kızına herkesten 'maşallah' geldi Esra Erol gerçeğiyle şaşırtmıştı
                    SON DAKİKA