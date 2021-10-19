Barbaroslar 6. bölüm fragmanı: Kılıcını çekip leventlerine seslendi! Cengaverliğiyle tüm adaya nam salacak

İlk sezonuyla ekranlara TRT1'de merhaba diyen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ekranlarda fırtınalar estiriyor. Son bölümde Oruç Reis zalimlere karşı durmaya devam etti. "Atlarımız sal kıbaçlarımız kürek!" sözlerinin gerilim yarattığı bölümde Isabel'in adalet duygusu ağır basıp, İskenderiye'den Selanik'e gidecek olan ticaret gemisini Cafer'in elinden alıp Baba Oruç'a verdi. Ayrıca suikast girişimini son anda fark eden Baba Oruç ve İlyas, Cafer'in adamlarıyla kıyasıya bir mücadeleye girerek gücünü alem-i cihana gösterdi. 21 Ekim Perşembe günü yayınlanacak bölüm öncesi Barbaroslar 6. bölüm fragmanı için heyecan sürüyor.

ISABEL'İN KARARI

Zalimlere karşı duran ve mazlumlara umut olmak için yaşayan Baba Oruç'u ve örgütün kardeşini esir tuttuğu Isabel'i bu yolda neler bekliyor? Unita'ya nasıl karşı koyacaklar? Isabel'in adalet duygusu ağır basıp, İskenderiye'den Selanik'e gidecek olan ticaret gemisini Cafer'in elinden alıp Baba Oruç'a vermişti.