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    • Magazin
    • 20.10.2021 13:58
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    • 21.10.2021 11:42
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    'Bu ikili ne alaka' demeyin Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci yatakta görüntüler fena! Hey gidi hey Masumlar Apartmanı'nın Han'ı...

    Birkan Sokullu, Masumlar Apartmanı ile kariyerinin zirvesine çıksa da da aslında kendisinin uzun sayılabilecek bir oyunculuk kariyeri bulunuyor. Birkaç sene öncesine kadar şimdiki haliyle pek alakası olmayan oyuncunun değişimi gerçekten hayret verici. Birkan Sokullu, her ne kadar Küçük Sırlar dizisiyle akıllarda kalmış olsa da, aslında oyunculuk deneyimi daha öncesine dayanıyor. Birkan Sokullu'nun, kariyerinde attığı ilk adımlar 2008 yılına dayanıyor. O zamanlar henüz 23 yaşında olan yakışıklı oyuncu, masum halleri ve acemi tavırları ile dikkat çekiyor. Ancak Birkan Sokullu'nun kariyerinde öyle bir an var ki kendisi bile bu hallerinden utandığını söylüyor. O da Tuğba Ekinci'yle yatak sahneleri...

    Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci’nin yatak görüntüleri fena!

    'Bu ikili ne alaka' demeyin Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci'nin yatak görüntüleri fena! Hey gidi hey Masumlar Apartmanı'nın Han'ı ... TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği Han karakteriyle son dönemlerin en çok konuşulan erkek oyuncularından biri olan Birkan Sokullu, her ne kadar Küçük Sırlar dizisiyle akıllarda kalmış olsa da, aslında oyunculuk deneyimi daha öncesine dayanıyor.

    Birkan Sokullu'nun kariyer macerası ve görüntüleri sizleri şaşkına çevirecek.

    Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Han karakteriyle seyirciyi ekrana kilitleyen Birkan Sokullu, meğer 2008 yılında Küçük Kadınlar dizisiyle oyunculuğa adım atmış.

    Birkan Sokullu; Hande Soral, Elit İşcan ve Fulya Zenginer gibi isimlerin yer aldığı diziye, Ayaz karakteriyle sonradan dahil olmuştu.

    Ünlü oyuncu, dizide Hande Soral'ın hayat verdiği Armağan karakterine aşık bir genci canlandırmıştı.

        Birkan Sokullu'nun çok bilinmeyen projelerinden biri de Melekler Korusun...

        2009-2010 yılları arasında oynadığı Melekler Korusun dizisinde ise Özge Özpirinçci'nin hayat verdiği İpek karakterinin sevgilisi Levent'i canlandırmıştı.

        2010-2011 yılları arasında, kendisini milyonlara tanıtan Küçük Sırlar dizisiyle, ilk başrol deneyimini yaşadı.

            Sevilen oyuncunun, O Şimdi Asker şarkısı ile üne kavuşmuş olan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı.

            Genç halleri ilgi odağı olan Sokullu'nun kariyerinin ilk senelerinde oynadığı Tuğba Ekinci'nin Kutu Kutu şarkısının klibinden bu yana geçirdiği büyük değişimi ise hayranlarını şaşırttı.

            Ayrıca klipte bulunan Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri ise çok konuşulan sahnelerden oldu.
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                Haberler Magazin 'Bu ikili ne alaka' demeyin Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci yatakta görüntüler fena! Hey gidi hey Masumlar Apartmanı'nın Han'ı...
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