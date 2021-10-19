'Bu ikili ne alaka' demeyin Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci yatakta görüntüler fena! Hey gidi hey Masumlar Apartmanı'nın Han'ı...

'Bu ikili ne alaka' demeyin Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci'nin yatak görüntüleri fena! Hey gidi hey Masumlar Apartmanı'nın Han'ı ... TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği Han karakteriyle son dönemlerin en çok konuşulan erkek oyuncularından biri olan Birkan Sokullu, her ne kadar Küçük Sırlar dizisiyle akıllarda kalmış olsa da, aslında oyunculuk deneyimi daha öncesine dayanıyor.
Birkan Sokullu'nun kariyer macerası ve görüntüleri sizleri şaşkına çevirecek.
Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Han karakteriyle seyirciyi ekrana kilitleyen Birkan Sokullu, meğer 2008 yılında Küçük Kadınlar dizisiyle oyunculuğa adım atmış.
Birkan Sokullu; Hande Soral, Elit İşcan ve Fulya Zenginer gibi isimlerin yer aldığı diziye, Ayaz karakteriyle sonradan dahil olmuştu.
Ünlü oyuncu, dizide Hande Soral'ın hayat verdiği Armağan karakterine aşık bir genci canlandırmıştı.