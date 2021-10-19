Matem havası bitiyor! Kuruluş Osman 67. bölüm 2. fragmanı: İtidali elden kaybetmeden öcünü alacak!

Dün akşam yayınlanan Kuruluş Osman 67. bölüm 2. fragmanında Matem havası bitiyor. Heyecan dolu gelişmelerin birbirini takip ettiği fragmanda Osman Bey, itidali elden kaybetmeden öcünü alıyor. Turgut Bey'in esir alınmasının haberi Kayı Obası'na bomba gibi düşüyor. Bölgedeki tüm Türklerin tek umudu olan Osman Bey, bir Türk beyinin esir edilip kafese konulmasını hazmedemeyerek İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın üzerine harekete geçiyor. Ancak bunun öncesinde bir uyarı yaparak ağabeyi Gündüz'ü gönderiyor. Kuruluş Osman 67. bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

KURULUŞ OSMAN ÖDÜLE DOYMUYOR!

Kuruluş Osman Kristal Elmas Ödülleri'nde "Yılın Dizisi" ve "Yılın Yapımcısı" ödüllerini aldı. Üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi giren atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', ödüle doymuyor.