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    • Magazin
    • 19.10.2021 07:00
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    • 19.10.2021 07:02
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    Matem havası bitiyor! Kuruluş Osman 67. bölüm 2. fragmanı: İtidali elden kaybetmeden öcünü alacak!

    Osmanlı Devleti'nin kurulma sürecini aktaran Kuruluş Osman dizisinin son bölümde Turgut Bey'in esir alınması moral bozan gelişmelerden oldu. Geçen hafta yayınlanan İlk fragmanın ardından Kuruluş Osman 67. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Osman Bey'in ağabeyi Gündüz Bey, İnegöl tekfuru Aya Nikola'nın yanına giderek aciliyetle Turgut Bey'in teslim edilmesini istiyor. Nikola'nın bu teklife ne cevap vereceği merak edilirken bir Türk beyinin esir alınıp kafese koyulmasını kabul etmeyen Osman Bey, tüm alplerini pusatlandırarak düşmanını imha etmeye ve Turgut Bey'i kurtarmaya gidiyor.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 67. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Dün akşam yayınlanan Kuruluş Osman 67. bölüm 2. fragmanında Matem havası bitiyor. Heyecan dolu gelişmelerin birbirini takip ettiği fragmanda Osman Bey, itidali elden kaybetmeden öcünü alıyor. Turgut Bey'in esir alınmasının haberi Kayı Obası'na bomba gibi düşüyor. Bölgedeki tüm Türklerin tek umudu olan Osman Bey, bir Türk beyinin esir edilip kafese konulmasını hazmedemeyerek İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın üzerine harekete geçiyor. Ancak bunun öncesinde bir uyarı yaparak ağabeyi Gündüz'ü gönderiyor. Kuruluş Osman 67. bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

    KURULUŞ OSMAN ÖDÜLE DOYMUYOR!

    Kuruluş Osman Kristal Elmas Ödülleri'nde "Yılın Dizisi" ve "Yılın Yapımcısı" ödüllerini aldı. Üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi giren atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', ödüle doymuyor.

    Sezon öncesi farklı organizasyonlardan toplam 10 ödül kazanan 'Kuruluş Osman', 13 Ekim Çarşamba günü düzenlenen Kristal Elmas Ödülleri'nde 'Yılın Dizisi' seçilirken, dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ da 'Yılın Yapımcısı' ödülünü kazandı.

    Kuruluş Osman'ın ödüllerini geceye katılan dizinin oyuncuları Emel Dede, Fatih Ayhan ve Melis Gürhan teslim aldı.

    ÜÇÜNCÜ SEZONDA 12 ÖDÜL BİRDEN KAZANDI

    atv ekranındaki üçüncü sezonuna zirvede başlayan ve reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman, geçtiğimiz günlerde Altın 61 Ödülleri'nde üç ödül, Avrupa Ödülleri'nde üç ödül ve Golden Palm Ödülleri'nde ise dört ödül birden kazanmıştı.

        KURULUŞ OSMAN ZİRVEYE KURULDU

        Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranında heyecanla izlenen 66'ncı bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

        #DüşmanUyumaz etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan, Türkiye gündeminde zirvede yer alan ve dünya gündemine de giren Kuruluş Osman reytinglerde de yine rakipsizdi.

        Dizi Tüm Kişiler'de %8,74 izlenme oranı ve 23,44 izlenme payı, 20+ABC1'de %8,89 izlenme oranı ve %22,21 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

        Dizinin 66'ncı bölümde; Turgut Bey'in Alplerinin şehit edilmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Osman Bey, çok sevdiği atı Karayel'in katledildiğini öğrendiğinde ise büyük bir yıkım yaşadı. Alp başı ağabeyi Gündüz Bey'den hesap soran Osman Bey, bu saldırının sorumlusunu bulmak için tüm imkanlarını seferber etti.

            Alplerinin dönüşünü dört gözle bekleyen Turgut Bey, Osman Bey'in şehit Alpleriyle birlikte gelmesiyle hayal kırıklığına uğradı. Osman Bey, Kosses'ten intikam almak isteyen Turgut Alp'e sükunet tavsiyesinde bulundu ve bu işin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkaracağının sözünü verdi.

            Osman Bey, Gündüz Bey'i ise Bilecik Tekfuru Rogatus'a göndererek Turgut Bey'in alplerinin hesabını sormak üzere obaya çağırdı. Boran Alp'i ise Harmankaya Tekfuru Kosses'e gönderip saldırı hakkında malumatı olup olmadığını sordu. Tekfur Kosses, saldırının arkasında Bilecik Tekfuru Rogatus'un olduğunu söylerken, dönüş yolunda Boran Alp'e eşlik etmesi için askerlerini görevlendirdi. Bu askerleri pusuya düşüren Osman Bey, gerekli cezayı vererek Turgut Bey'in alplerinin parmaklarını kesen Tekfur Kosses'ten intikam aldı.
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            Haberler Magazin Matem havası bitiyor! Kuruluş Osman 67. bölüm 2. fragmanı: İtidali elden kaybetmeden öcünü alacak!
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