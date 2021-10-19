Matem havası bitiyor! Kuruluş Osman 67. bölüm 2. fragmanı: İtidali elden kaybetmeden öcünü alacak!

Dün akşam yayınlanan Kuruluş Osman 67. bölüm 2. fragmanında Matem havası bitiyor. Heyecan dolu gelişmelerin birbirini takip ettiği fragmanda Osman Bey, itidali elden kaybetmeden öcünü alıyor. Turgut Bey'in esir alınmasının haberi Kayı Obası'na bomba gibi düşüyor. Bölgedeki tüm Türklerin tek umudu olan Osman Bey, bir Türk beyinin esir edilip kafese konulmasını hazmedemeyerek İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın üzerine harekete geçiyor. Ancak bunun öncesinde bir uyarı yaparak ağabeyi Gündüz'ü gönderiyor. Kuruluş Osman 67. bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
KURULUŞ OSMAN ÖDÜLE DOYMUYOR!
Kuruluş Osman Kristal Elmas Ödülleri'nde "Yılın Dizisi" ve "Yılın Yapımcısı" ödüllerini aldı. Üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi giren atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', ödüle doymuyor.
Sezon öncesi farklı organizasyonlardan toplam 10 ödül kazanan 'Kuruluş Osman', 13 Ekim Çarşamba günü düzenlenen Kristal Elmas Ödülleri'nde 'Yılın Dizisi' seçilirken, dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ da 'Yılın Yapımcısı' ödülünü kazandı.
Kuruluş Osman'ın ödüllerini geceye katılan dizinin oyuncuları Emel Dede, Fatih Ayhan ve Melis Gürhan teslim aldı.
ÜÇÜNCÜ SEZONDA 12 ÖDÜL BİRDEN KAZANDI
atv ekranındaki üçüncü sezonuna zirvede başlayan ve reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman, geçtiğimiz günlerde Altın 61 Ödülleri'nde üç ödül, Avrupa Ödülleri'nde üç ödül ve Golden Palm Ödülleri'nde ise dört ödül birden kazanmıştı.