Yemin'den sonra Özge Yağız'ın talihsizliği bitmiyor! Show TV apar topar final kararı aldı! Seyircisi buruk...

Yemin'den sonra Özge Yağız'ın talihsizliği bitmiyor! Show TV o dizi için apar topar final kararı aldı. Final yapan diziler kervanına İçimizden Biri de ekleniyor. Yakın bir zamanda ilk bölümüyle ekranlara merhaba diyen, Özge Yağız ve Bora Akkaş'ın başrollerinde yer aldığı İçimizden Biri dizisi için flaş bir karar alındı. İlk olarak Show TV İçimizden Biri dizisiyle ilgili tam final kararı alınmışken son anda fikir değişikliğiyle alarak dizinin yayın gününde değişikliğe gitti. Yaşanan bu gelişmenin ardından dizinin sıkı takipçileri derin bir oh çekmişti ancak işler değişti. İçimizden Biri alınan son kararla birlikte, 19 Ekim Salı günü yani yarın akşam saat 20.00'de final yapıyor.

FİNAL YAPIYOR

İlk başta Show TV ekranlarında pazar günleri izleyicisiyle buluşan İçimizden Biri dizisi ilk 5 bölümün reyting sonuçlarına bakıldığında bekleneni veremedi.