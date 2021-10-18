Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Kadro baştan aşağı değişti! Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimlerdir?

Kuvel Kalesi fethini durdurmak için elinden geleni yapan Sabbah ile Mitras'ın Melikşah'a karşı olan mücadelelerinde hangi taraf galip gelecektir? Takipleri sonucunda Terken'in Karahanlı askerlerini çağırttığını öğrenen ve Terken ile Tacülmülk'ü hiç beklemedikleri anda yakalayan Zübeyde Hatun, bu durumu Melikşah'a iletecektir.