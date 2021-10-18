Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Kadro baştan aşağı değişti! Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimlerdir?

Geçen sezon Uyanış Büyük Alparslan adıyla ekranlarda olan Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni sezonu için heyecanla bekleniyor. TRT1 ekranlarının merakla beklenen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun ilk sezonunun ardından flaş bir değişiklik yaşandı. Projede bu sezon Sultan Alparslan'ın dönemini anlatılacak. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yayınlanan son fragmanda "Yakında başlayacak" açıklaması yer aldı.
İşte merak edilenler;
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SEZON FİNALİ ÖZET
Sabbah ve Mitras, Baturalp ve Başulu ile birlikte Sencer ve Tapar'ı da tuzağa düşürmüştür. Selçuklulara altın darbeyi sonunda vurabileceklerini düşünen Sabbah ve Mitras, karşılarında birden Melikşah'ı bulmuştur.
İki taraf arasında yaşanacak mücadele sonucunda taraflar önemli bir yara alacaktır. Melikşah, sonunda Sabbah ve Mitras'ı ortadan kaldırmayı başarabilecek midir?