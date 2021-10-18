Kerem Bürsin pılısını pırtısını topladı gitti Hande Erçel'in Amerika hayalleri başka bahara kaldı! Şimdilik yollar ayrıldı

Evlenecekler deniyordu Kerem Bürsin pılısını topladı gitti! Hande Erçel Amerika hayalleri kuruyordu ama yollar ayrıldı mı... Bir mayo defilesi her şeyi yerle bir etti gitme kararı aldı... Birlikte rol almaya başladıkları ortaya çıktıktan sonra Türkiye'nin en yakıştırılan ikilisi olarak değerlendiriliyordu Hande Erçel ve Kerem Bürsin. O dönem Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Hande Erçel'in adı yavaş yavaş Kerem Bürsin'le anılmaya başladığında da Murat Dalkılıç ile yollarını ayırdı.
Medya dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan, Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den hayranlarını üzecek haber geldi. Sen Çal Kapımı dizisinin finalinin ardından projeler ve tatil nedeniyle birbirinden ayrı kalan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in bu kez yolları ayırmaya karar verdiği iddia edildi.
Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrılığı iddiaları ile ilgili detaylar ise, yenice ortaya çıktı. Peki, Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrıldı mı? İşte, detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini bir süre hayranlarından gizleyen Hande Erçel ile Kerem Bürsin, Maldivler tatili dönüşünde magazin basınına el ele yakalandı.