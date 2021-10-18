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    • Magazin
    • 19.10.2021 08:47
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    • 19.10.2021 08:50
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    Kerem Bürsin pılısını pırtısını topladı gitti Hande Erçel'in Amerika hayalleri başka bahara kaldı! Şimdilik yollar ayrıldı

    Birlikte rol aldıkları dizide tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, uzun süre inkar etmelerinin ardından sonunda aşklarını kabul etmişti. Şimdilerde aşklarını doludizgin yaşayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin cephesinden haber var. Ailelerini de tanıştıran ikilinin Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceği iddia edilirken yolları ayırdıkları haber geldi. Kerem Bürsin, son anda gelen davet üzerine Kanarya Adaları'na gitme kararı aldı. İşte haberin detayları ve tüm merak edilenler...

    Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in İlişkisi Bitti Mi?

    Evlenecekler deniyordu Kerem Bürsin pılısını topladı gitti! Hande Erçel Amerika hayalleri kuruyordu ama yollar ayrıldı mı... Bir mayo defilesi her şeyi yerle bir etti gitme kararı aldı... Birlikte rol almaya başladıkları ortaya çıktıktan sonra Türkiye'nin en yakıştırılan ikilisi olarak değerlendiriliyordu Hande Erçel ve Kerem Bürsin. O dönem Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Hande Erçel'in adı yavaş yavaş Kerem Bürsin'le anılmaya başladığında da Murat Dalkılıç ile yollarını ayırdı.

    Medya dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan, Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den hayranlarını üzecek haber geldi. Sen Çal Kapımı dizisinin finalinin ardından projeler ve tatil nedeniyle birbirinden ayrı kalan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in bu kez yolları ayırmaya karar verdiği iddia edildi.

    Korkulan oldu! Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yolları ayrılıyor!

    Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrılığı iddiaları ile ilgili detaylar ise, yenice ortaya çıktı. Peki, Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrıldı mı? İşte, detaylar…

    Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini bir süre hayranlarından gizleyen Hande Erçel ile Kerem Bürsin, Maldivler tatili dönüşünde magazin basınına el ele yakalandı.

        Ardından aşklarını itiraf eden ve doludizgin bir aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrılacağı yönündeki iddialar sevenlerini resmen sinirden deliye döndürdü. Sen Çal Kapımı dizisinin finalinin ardından bir süre ayrı kalan Hande Erçel ile Kerem Bürsin çiftinden o iddialara yanıt gecikmedi.

        Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrılığı ile ilgili detaylar Snob Magazin'in haberinden sonra netleşti. Ayrılık iddialarını yalanlayan habere göre; Kerem Bürsin'in ABD'de yaşayan ailesini ziyaret etme hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

        Bir süre ABD'de kalacak olan Kerem Bürsin'in bu ziyareti İspanya'da düzenlenecek olan moda şovuna aldığı davet üzerine Kanarya Adaları'na geçeceği için ertelediği öğrenildi.

            Kanarya Adaları'nın en büyüğü olan Gran Canaria'nın turizm imajını güçlendirmek için düzenlenen Gran Canaria Sweem Week mayo defilesine katılacak olan Kerem Bürsin'in 21-24 Ekim tarihleri arasında Maspalomas'taki (Gran Canaria) Expomeloneras salonunda bulanacağı ortaya çıktı.

            Öte yandan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ABD ziyareti de yalan çıkmadı.

            Ailesini ziyaret için ABD'ye gidecek olan Kerem Bürsin'in planına Hande Erçel de eklendi! Oyunculuk eğitimi için Londra ya da ABD seçeneklerini bir süredir gözden geçiren Hande Erçel'in ABD'yi seçtiği iddia edildi.

                Sevgilisi Kerem Bürsin ile birlikte gideceği yönündeki dedikoduları yalanlamayan Hande Erçel, ABD'den ev bakmaya başladıklarını yakın çevresi ile paylaştı. Öte yandan Kerem Bürsin'in Hande Erçel'i ailesi ile tanıştırıp tanıştırmayacağı çiftin hayranları tarafından merak ile beklenmeye başlandı.

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                Haberler Magazin Kerem Bürsin pılısını pırtısını topladı gitti Hande Erçel'in Amerika hayalleri başka bahara kaldı! Şimdilik yollar ayrıldı
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