Kerem Bürsin pılısını pırtısını topladı gitti Hande Erçel'in Amerika hayalleri başka bahara kaldı! Şimdilik yollar ayrıldı

Medya dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan, Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den hayranlarını üzecek haber geldi. Sen Çal Kapımı dizisinin finalinin ardından projeler ve tatil nedeniyle birbirinden ayrı kalan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in bu kez yolları ayırmaya karar verdiği iddia edildi.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrılığı iddiaları ile ilgili detaylar ise, yenice ortaya çıktı. Peki, Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrıldı mı? İşte, detaylar…