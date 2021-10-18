Teşkilat seyircisini mutluluktan uçuracak haber! Mete Başkan efsanesi ortalığı kasıp kavuracak giriş yapıyor

Teşkilat seyircilerine mutluluktan uçuracak haber geldi. Mete Başkan efsanesi ortalığı kasıp kavuracak giriş yapıyor. TRT1 ekranlarında pazar günleri heyecanla takip edilen Teşkilat dizisinden izleyicilerine müjde verildi. Yaz aylarında beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Mesut Akusta sağlığına kavuşarak setlere geri döndü. Dün akşam izleyicisiyle buluşan Teşkilat 19. bölüm fragmanında Mete Başkan'ın gözükmesi heyecanı artırırken gözler 24 Ekim Pazar akşamı yayınlanacak bölüme çevrildi. Halit Başkan'ın Mete Başkan'ın gelmesiyle nereye atanacağı ve ekibin neler yapacağı büyük bir heyecanla bekleniyor.
METE BAŞKAN GERİ DÖNÜYOR
Teşkilat izleyicilerini heyecanlandıracak bir haber geldi. Ağustos ayında beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Mesut Akusta iyileşerek setlere döndü.
Dizide Mete Başkan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın dün akşam yayınlanan Teşkilat 19. bölüm fragmanında boy göstermesi ve operasyon yaptığı görüntüler izleyiciden tam not aldı.
Yeni sezonun ilk bölümlerinde hastalığı nedeniyle yer almayan ünlü oyuncunun geri dönüşü izleyicide büyük heyecan yarattı. Ayrıca Turgut Tunçalp'in canlandırdığı Halit Başkan'a ne olacağı ise izleyicilerin merak ettiği bir detay olarak akıllarda kaldı.