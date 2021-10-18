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    • Magazin
    • 18.10.2021 09:06
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    • 18.10.2021 09:20
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    Teşkilat seyircisini mutluluktan uçuracak haber! Mete Başkan efsanesi ortalığı kasıp kavuracak giriş yapıyor

    TRT 1 ekranlarında fırtınalar estiren Teşkilat izleyicisini heyecanlandıracak bir haber geldi. Ağustos ayında beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Mesut Akusta iyileşerek setlere döndü. Dizide Mete Başkan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın dün akşam yayınlanan Teşkilat 19. bölüm fragmanında boy göstermesi ve operasyon yaptığı görüntüler izleyiciden tam not aldı. Yeni sezonun ilk bölümlerinde hastalığı nedeniyle yer almayan ünlü oyuncunun geri dönüşü izleyicide büyük heyecan yarattı. Ayrıca Turgut Tunçalp'in canlandırdığı Halit Başkan'a ne olacağı ise izleyicilerin merak ettiği bir detay olarak akıllarda kaldı.

    takvim.com.tr
    Teşkilat seyircilerine mutluluktan uçuracak haber!

    Teşkilat seyircilerine mutluluktan uçuracak haber geldi. Mete Başkan efsanesi ortalığı kasıp kavuracak giriş yapıyor. TRT1 ekranlarında pazar günleri heyecanla takip edilen Teşkilat dizisinden izleyicilerine müjde verildi. Yaz aylarında beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Mesut Akusta sağlığına kavuşarak setlere geri döndü. Dün akşam izleyicisiyle buluşan Teşkilat 19. bölüm fragmanında Mete Başkan'ın gözükmesi heyecanı artırırken gözler 24 Ekim Pazar akşamı yayınlanacak bölüme çevrildi. Halit Başkan'ın Mete Başkan'ın gelmesiyle nereye atanacağı ve ekibin neler yapacağı büyük bir heyecanla bekleniyor.

    METE BAŞKAN GERİ DÖNÜYOR

    Teşkilat izleyicilerini heyecanlandıracak bir haber geldi. Ağustos ayında beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Mesut Akusta iyileşerek setlere döndü.

    Dizide Mete Başkan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın dün akşam yayınlanan Teşkilat 19. bölüm fragmanında boy göstermesi ve operasyon yaptığı görüntüler izleyiciden tam not aldı.

    Yeni sezonun ilk bölümlerinde hastalığı nedeniyle yer almayan ünlü oyuncunun geri dönüşü izleyicide büyük heyecan yarattı. Ayrıca Turgut Tunçalp'in canlandırdığı Halit Başkan'a ne olacağı ise izleyicilerin merak ettiği bir detay olarak akıllarda kaldı.

        MESUT AKUSTA KİMDİR?

        Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 yılında Konya'da dünyaya geldi. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı.

        Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı.

        1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı. 14 Ocak 2011 yılında kaza yapan Mesut Akusta büyük bir tehlike atlatmıştır.

            SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

            Komisyon toplantısında Simon'a düzenlenen suikast girişiminin ardından devletin üst düzey kademelerinde olağanüstü hâl ilan edilir. Tüm komisyon üyeleri olağan şüpheli olarak değerlendirilirken ekip suç aletini bulmak için hummalı bir çalışmaya girişir. Olayı aydınlatmanın tek yolu suikastı gerçekleştiren David'i açığa çıkarmaktır.

            Kızına kavuşmak için evine dönen Zehra eski eşi Kemal'in bilgisayarında bulduğu görüntülerle şoke olur. Zehra, Serdar'ın kayıp bir buçuk ayına ışık tutan bu görüntülerin peşine düşüp sır perdesini aralamaya karar verir.

            Türk devletini köşeye sıkıştırmak isteyen Yıldırım, David'in yakalanmasını engellemek için Çetin'i görevlendirir. Ceren açığa çıkmamak için eski hayatına dönerken, Serdar'ın Ceren'le ilgili şüpheleri sürmektedir.
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