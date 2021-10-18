Teşkilat seyircisini mutluluktan uçuracak haber! Mete Başkan efsanesi ortalığı kasıp kavuracak giriş yapıyor

Yeni sezonun ilk bölümlerinde hastalığı nedeniyle yer almayan ünlü oyuncunun geri dönüşü izleyicide büyük heyecan yarattı. Ayrıca Turgut Tunçalp'in canlandırdığı Halit Başkan'a ne olacağı ise izleyicilerin merak ettiği bir detay olarak akıllarda kaldı.