Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 19.10.2021 08:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.10.2021 08:49
    ABONE OL

    Masterchef ve Survivor'a katıldı sonunda ihya oldu! Şöhret için yarışma yarışma gezen Survivor Yasin Obuz estetiklendi

    Önce Kısmetse olur sonrasında sırasıyla Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor'a katılan, ünlü olmak için çalmadık kapı bırakmayan sonunda TV 8'e dadanan Yasin Obuz, şimdilerde yaptığı müzik çalışmalarıyla adından söz ettiren Yasin Obuz Survivor sonrasında estetiklenenler kervanına katıldı. Burun estetiği geçiren Yasin Obuz'un son haliyle herkesi şaşırtan, o bile kendi kendisi için 'bu kim oğlum!' yorumunda bulundu. İşte Yasin Obuz'un son hali.

    Yasin Obuz estetiklendi!

    Ünlü olmak için kapı kapı gezen Survivor Yasin Obuz estetiklendi! Bir burun nelere kadir kendini tanıyamadı! Masterchef derken... Geçtiğimiz günlerde burun estetiği olan Yasin Obuz, estetikten sonraki hâlini takipçileriyle paylaştı. Survivor Yasin adeta bambaşka biri oldu. 'MasterChef Türkiye' yarışmasından sonra 'Survivor'a da katılan Yasin Obuz paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen bir isim. Yasin Obuz son olarak burun estetiği yaptırmıştı. Survivor Yasin ameliyattan sonra bandajları attı ve üst üste yeni halini paylaştı. Obuz'un değişimi herkesi şoke etti.

    Survivor Türkiye'nin olaylı isimlerinden biri olan Yasin Obuz'un yeni halini görenler, Yasin Obuz'u resmen tanıyamadı! Geçirdiği bir operasyon sonrası yeni halini takipçileri için sosyal medya hesabından paylaşan Yasin Obuz, herkese adeta "Bu nasıl değişim" dedirtti. Yeni hali ile herkesi şaşkına çeviren Yasin Obuz, o fotoğrafı ile hem beğeni hem de eleştiri aldı! Peki, Survivor Yasin Obuz estetik mi oldu? İşte, detaylar…

    Ekranlarda katıldığı yarışmalar ile tanınan Yasin Obuz, önce MasterChef Türkiye yarışmasında ardından ise Survivor Türkiye yarışmasına katılmış ve buradaki tavırları ile yarışmaların en çok tartışılan ismi olmayı başarmıştı.

        Her iki yarışta da en çok tartışılan isimlerden birisi olan Yasin Obuz, yarışmadan sonra takipçi kitlesini bir hayli artırmış ve Acun Medya aracılığıyla ünlenen isimler arasındaki yerini almıştı. Yaptığı sosyal medya paylaşımlar ile de sık sık gündemleri etkileyen Yasin Obuz, bu kez geçirdiği değişim ile herkesi şoke etti.

        Survivor ve MasterChef Türkiye yarışmalarından sonra müzik piyasasına iriş yapan Yasin Obuz, bir iki bireysel çalışma da yapmış ve müzik çalışmalarına devam edeceğini duyurmuştu.

        Bir dönem Survivor Türkiye 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel ile arasındaki samimiyet nedeniyle ismi sıkça aşk dedikodularına karışan Yasin Obuz, bu dedikoduları ret etmiş ve sadece arkadaş olduklarını ifade etmişti.

            Yarışmanın hemen ardından İstanbul'da da görüşmeye devam eden ikiliden ortak müzik çalışması sinyali gelmiş ve aralarındaki samimiyet böylelikle açıklığa kavuşmuştu. Bir süredir sessizliği ile dikkat çeken Yasin Obuz'un neden ortalarda olmadığı da o fotoğraf ile ortaya çıkmış oldu!

            Paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen bir isim olan Yasin Obuz, son olarak geçirdiği operasyon ile ilgili bir paylaşım yaptı. Burun estetiği yaptırdığı ortaya çıkan Yasin Obuz, daha önce burnunda kırık olduğunu ve nefes alma sorunları yaşadığını takipçileri ile paylaşmıştı.

            Bu nedenle operasyon geçiren Yasin Obuz, ameliyattan sonra bandajları attı ve üst üste yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu. Survivor Yasin'in o hallerini gören Instagram takipçileri, "Bu kim?" yorumlarında bulundu. Değişimi ile herkesi şoke eden Yasin Obuz'un yeni halini bazı takipçileri beğenirken, bazı takipçileri eleştirdi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bursa İpeği’ne can verecek yeni proje
            Haberler Magazin Masterchef ve Survivor'a katıldı sonunda ihya oldu! Şöhret için yarışma yarışma gezen Survivor Yasin Obuz estetiklendi
                SON DAKİKA