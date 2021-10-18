Masterchef ve Survivor'a katıldı sonunda ihya oldu! Şöhret için yarışma yarışma gezen Survivor Yasin Obuz estetiklendi

Her iki yarışta da en çok tartışılan isimlerden birisi olan Yasin Obuz, yarışmadan sonra takipçi kitlesini bir hayli artırmış ve Acun Medya aracılığıyla ünlenen isimler arasındaki yerini almıştı. Yaptığı sosyal medya paylaşımlar ile de sık sık gündemleri etkileyen Yasin Obuz, bu kez geçirdiği değişim ile herkesi şoke etti.