Masterchef ve Survivor'a katıldı sonunda ihya oldu! Şöhret için yarışma yarışma gezen Survivor Yasin Obuz estetiklendi

Ünlü olmak için kapı kapı gezen Survivor Yasin Obuz estetiklendi! Bir burun nelere kadir kendini tanıyamadı! Masterchef derken... Geçtiğimiz günlerde burun estetiği olan Yasin Obuz, estetikten sonraki hâlini takipçileriyle paylaştı. Survivor Yasin adeta bambaşka biri oldu. 'MasterChef Türkiye' yarışmasından sonra 'Survivor'a da katılan Yasin Obuz paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen bir isim. Yasin Obuz son olarak burun estetiği yaptırmıştı. Survivor Yasin ameliyattan sonra bandajları attı ve üst üste yeni halini paylaştı. Obuz'un değişimi herkesi şoke etti.
Survivor Türkiye'nin olaylı isimlerinden biri olan Yasin Obuz'un yeni halini görenler, Yasin Obuz'u resmen tanıyamadı! Geçirdiği bir operasyon sonrası yeni halini takipçileri için sosyal medya hesabından paylaşan Yasin Obuz, herkese adeta "Bu nasıl değişim" dedirtti. Yeni hali ile herkesi şaşkına çeviren Yasin Obuz, o fotoğrafı ile hem beğeni hem de eleştiri aldı! Peki, Survivor Yasin Obuz estetik mi oldu? İşte, detaylar…
Ekranlarda katıldığı yarışmalar ile tanınan Yasin Obuz, önce MasterChef Türkiye yarışmasında ardından ise Survivor Türkiye yarışmasına katılmış ve buradaki tavırları ile yarışmaların en çok tartışılan ismi olmayı başarmıştı.