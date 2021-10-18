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    • Magazin
    • 18.10.2021 10:55
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    • 18.10.2021 10:55
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    Murda kimdir, kaç yaşında, nereli? Rapçi Murda (Önder Doğan) neden gözaltına alındı?

    Rap şarkıcısı Murda hakkında aramalar hız kazandı. 'Murda' sahne ismiyle bilinen ve rap şarkı söyleyen Önder Doğan'ın havalimanında gözaltına alındığı duyuruldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan sonrasında adliyeye sevk edildi. Bu gelişmelerin arkasından vatandaşlar tarafından Murda'nın hayatı ve neden gözaltına alındığı hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Murda kimdir, kaç yaşında, nereli? Rapçi Murda (Önder Doğan) neden gözaltına alındı? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Murda kimdir, kaç yaşında, nereli? Rapçi Murda Önder Doğan neden gözaltına alındı?

    "Murda" olarak tanınan rapçi Murda Önder Doğan, konser için havaalanına gittiği sırada gözaltına alındı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından Murda'nın hayatı ve neden gözaltına alındığı hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Murda kimdir, kaç yaşında, nereli? Rapçi Murda (Önder Doğan) neden gözaltına alındı? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    MURDA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; "Murda" olarak bilinen Hollanda uyruklu şarkıcı Önder Doğan'ın (37) "Duman", "Pahalı" ve "Eh Baba" isimli şarkılarında yer alan bir takım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği tespit edildi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin, şarkıcının önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yapacağı yönünde bilgi edinildi. Doğan dün saat 19.30 sıralarında havalimanında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan adliyeye sevk edildi.

    Doğan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

        MURDA ÖNDER DOĞAN KİMDİR?

        30 Ocak 1984 yılında Hollanda'da doğan Murda, ilk EP'sini ise 2008 yılında çıkardı. Murda; Bizzey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex dahil birçok ünlü isim ve Hollandalı Hip hop sanatçısı ile çalışmalar yaptı.

        Ezhel ile YouTube sayesinde tanışan Murda, kariyerini Türkiye'de devam ettirme kararı almıştır.

        Aya isimli şarkısı YouTube'da 140 milyon izlenmiş ardından Ezhel ve Murda, ocak ayında "Bi' Sonraki Hayatımda Gel" isimli bir şarkı daha çıkardıktan sonra en son "Made In Turkey" isminde bir şarkı daha çıkarmıştır.

        Murda'nın ilk Türkçe sözlü Rap albümü "Doğa" 14 Şubat 2020'de piyasaya çıktı. Murda, albüme kızı Doğa'nın ismini verdi.

        Albümde, Türkiye'den DJ Artz, Zeynep Bastık ve Ezhel eşlik ederken, Almanya'dan Eno ve Summer Cem gibi isimler eşlik ediyor.
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        Haberler Magazin Murda kimdir, kaç yaşında, nereli? Rapçi Murda (Önder Doğan) neden gözaltına alındı?
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