"Murda" olarak tanınan rapçi Murda Önder Doğan, konser için havaalanına gittiği sırada gözaltına alındı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından Murda'nın hayatı ve neden gözaltına alındığı hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Murda kimdir, kaç yaşında, nereli? Rapçi Murda (Önder Doğan) neden gözaltına alındı? İşte konu hakkında tüm detaylar!
MURDA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; "Murda" olarak bilinen Hollanda uyruklu şarkıcı Önder Doğan'ın (37) "Duman", "Pahalı" ve "Eh Baba" isimli şarkılarında yer alan bir takım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin, şarkıcının önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yapacağı yönünde bilgi edinildi. Doğan dün saat 19.30 sıralarında havalimanında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan adliyeye sevk edildi.
Doğan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.