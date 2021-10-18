Murda kimdir, kaç yaşında, nereli? Rapçi Murda (Önder Doğan) neden gözaltına alındı?

Aya isimli şarkısı YouTube'da 140 milyon izlenmiş ardından Ezhel ve Murda, ocak ayında "Bi' Sonraki Hayatımda Gel" isimli bir şarkı daha çıkardıktan sonra en son "Made In Turkey" isminde bir şarkı daha çıkarmıştır.

Murda'nın ilk Türkçe sözlü Rap albümü "Doğa" 14 Şubat 2020'de piyasaya çıktı. Murda, albüme kızı Doğa'nın ismini verdi.

Albümde, Türkiye'den DJ Artz, Zeynep Bastık ve Ezhel eşlik ederken, Almanya'dan Eno ve Summer Cem gibi isimler eşlik ediyor.