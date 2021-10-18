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    • Magazin
    • 18.10.2021 10:31
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    • 18.10.2021 10:32
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    EDHO'da 200. bölüm fragmanını aratmayacak paylaşımlar yapıldı! Bir aile iki de zorlu hasımla transfer yağmuru!

    Ondan fazla ünlü ismin dahil olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölümüyle gümbür gümbür geliyor. 7. sezon ilk bölümüyle ekranlara gelmek için gün sayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan bomba transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Nurseli İdiz, Uğur Yücel, Levent Ülgen, Eren Vurdem, Serdar Deniz, Tardu Flordun, Hazım Körmükçü, Eren Vurdem, Servet Pandur, Ragıp Savaş, Yosi Mizrahi, Burcu Binici ve Osman Soykut dizinin kadrosuna katılan isimlerden oldu. Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in canlandıracağı karakterler belli oldu. Uğur Yücel Ağa Dayı, Levent Ülgen ise Efrayim karakteriyle ön planda olacak. Son olarak İlker Aksum diziye konuk oyuncu olarak katıldı.

    takvim.com.tr
    EDHO’da 200. bölüm fragmanını aratmayacak paylaşımlar!

    Yeni sezon çekimlerine geçen hafta başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları ve ekibi 200. bölümünü kutladı. Ekip Şile'deki sette hep birlikte pasta kesti. 6. sezonuyla büyük beğeni toplayan dizi tam 10'dan fazla ismi kadrosuna kattı. Uğur Yücel, Levent Ülgen, Eren Vurdem, Serdar Deniz, Tardu Flordun, Hazım Körmükçü, Eren Vurdem, Nurseli İdiz, Servet Pandur, Ragıp Savaş, Yosi Mizrahi, Burcu Binici ve Osman Soykut dizinin 7. sezonunda kadroya katılan isimler arasında yer alıyor. Kadroda özellikle Kurtlar Vadisi Pusu'da Aron Feller rolüyle Osman Soykut, Fuat Tamer Tataroğlu rolüyle büyük beğeni toplayan Ragıp Savaş dikkatleri üzerine çekiyor.

    200. BÖLÜM KUTLAMASI

    Başrollerini Oktay Kaynarca, Uğur Yücel, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' oyuncuları ve ekibi 200. bölümünü kutlamak için bir araya geldi.

    200. bölümün gururunu yaşayan ekip, kutlama için Şile'deki sette hep birlikte pasta kesti. Günün anlam ve önemi için konuşma yapan Oktay Kaynarca, "7. sezona başladık daha fazlası da olacak. 200 bölüme gelmek her babayiğidin harcı değildir.

    Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte bunun onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizi yedi senedir yalnız bırakmayan seyircimize teşekkür ediyoruz. Çok muhteşem bir sezon geliyor. Özellikle ekibe yeni katılan arkadaşlarımız bizim için çok değerli. Uyum sağlayacaklarını düşünüyorum. Bu uyumu hep birlikte ekranlarda göreceğiz." dedi.

        YENİ SEZONA YENİ TRANSFERLER

        Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.

        Geçtiğimiz günlerde 've nihayet...' notuyla yeni bir paylaşımda bulunan Oktay Kaynarca ve aynı paylaşıma kendi sosyal medya hesabında yer veren Onur Tan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm çekimlerine başladıklarını duyurdu.

        Geçtiğimiz günlerde dizinin senaristi Bahadır Özdener ve Yönetmen Onur Tan'dan gelen paylaşım EDHO severleri heyecanlandırmıştı. Ardından aynı heyecan yaşandı, Oktay Kaynarca'nın Instagram paylaşımı kısa sürede 'EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?' sorusunu da beraberinde getirdi.

            Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın gelecek hafta 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor. Fragman yayınlandığında tarih de belli olacak.

            Uğur Yücel, Levent Ülgen, Eren Vurdem, Serdar Deniz, Tardu Flordun, Hazım Körmükçü, Eren Vurdem, Nurseli İdiz, Servet Pandur, Ragıp Savaş, Yosi Mizrahi, Burcu Binici ve Osman Soykut dizinin 7. sezonunda kadroya katılan isimler arasında yer alıyor.

            ÇOK KONUŞULACAK VEDA

            Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine çok konuşulacak gelişmelerle yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Dizinin yeni sezon ilk bölümünde üç sezondur kadroda yer alan usta isim projeye vedasıyla seyircileri üzecek.
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