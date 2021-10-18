Asker kaçağı olduğunu itiraf eden Şarkıcı Linet Menaşi kimdir, kaç yaşında, nereli? Linet kimdir?

Çıkacağı konser öncesinde önemli açıklamalarda bulunan ve gündemde bomba etkisi yaratan şarkıcının hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Özellikle magazin gündemini yakından takip edenler Linet kimdir? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Peki ülkesinde asker kaçağı olduğunu söyleyen Linet nerede doğdu? Asker kaçağı olduğunu söyleyen Şarkıcı Linet Menaşi kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar…
"ASKER KAÇAĞIYDIM"
Linet, konser öncesi yaptığı açıklamada, "Bugüne özel altın renkte elbise giydim. Açılış yapmışken, altın gibi bir açılış olsun istedim. Kendimi en rahat hissettiğim yer kesinlikle sahne. Dolayısıyla buluşmak benim için aşırı keyifli" dedi. "Kısa saçlı halinize alıştınız mı?" sorusuna ünlü şarkıcı, "Biliyorsunuz hem kadın hem sanatçı olmak çok değişik. Değişmeyen tek şey, değişim. Dolayısıyla her an her şekilde karşınıza çıkabilirim. Gerekirse saçlarımı bile kazıtabilirim" yanıtını verdi. İsrail'den özel uçakla gelen hayranları için de şarkılarını söyleyen Linet, "İsrail'de doğdum. Beş yaşından beri şarkı söyleyen biriyim, Türk Sanat Müziği sanatçısı kızıyım. Dolayısıyla Türk bayrağını, Türk müziğini her daim, gittiğim her yerde gururla ve zevkle taşıyorum" dedi. 46 yaşındaki şarkıcı, "Ne zaman ki okul bitti içim içime sığmadı, bir de askerlik dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. 'Ne olursam olayım Türkiye'de olayım, Türkiye'de öleyim' dedim" ifadelerini kullandı.
ŞARKICI LİNET KİMDİR, NERELİ?
Linet 5 Mart 1975 tarihinde İsrail Tel Aviv'de dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı, Linet Menaşi'dir. Annesi bir dönemlerin önemli Türk sanat müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan (Leya Bonana), babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir. Lise eğitimini İsrail'de tamamlayan Linet, ardından İsrail Ordusunda 3 ay askerlik yapmıştır. Linet'in iki kız kardeşi bulunmaktadır.
Annesinden şarkı söylemeyi öğrenen ve beş yaşındayken ilk sahne deneyimini yaşayan Linet; 10 yaşında ilk albümünü çıkarmıştır. 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılan sanatçının Türkiye'deki ilk albümü ise 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söyleyen Linet, 17 yaşındayken Orhan Gencebay ile tanışmış ve Gencebay'ın şarkılarından oluşan bir albüm yayınlamıştır. Linet, bu albümle iki Altın Plak kazanmıştır.