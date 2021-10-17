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    • Magazin
    • 17.10.2021 12:15
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    • 17.10.2021 12:15
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    Gelinim Mutfakta yeni sunucusu belli oldu! Demet Akalın’ın ayrıldığı Gelinim Mutfakta’yı kim sunacak? Yeni fragman...

    Günlerdir merakla beklenen Gelinim Mutfakta yeni sunucusu belli oldu. Yakın zamanda Demet Akalın’ın ayrıldığı ve sunucusuz olarak yayınlanan yarışmanın yeni ismi açıklandı. Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen ve ilgiyle izlenen yarışmada 4 gelin en iyi yemeği yapmak için yarışıyor. Günün en yüksek puanını alan çeyrek altını haftanın en yüksek puanını alan ise 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Peki yoğun tempoya dayanamadığı için Demet Akalın’ın ayrıldığı Gelinim Mutfakta’yı kim sunacak? İşte yeni fragman ile Gelinim Mutfakta yeni sunucusu belli olmuş oldu.

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta yeni sunucusu belli oldu!

    Gelinim Mutfakta yeni sunucusu belli oldu! Demet Akalın'ın ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı kim sunacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yayınlanan yeni fragmanda bu hafta Songül Karlı'nın Gelinim Mutfakta programını sunacağı açıklanırken "Yıldız Yağmuru" adı altında diğer haftalarda hangi ünlülerin programı sunacağı oldukça merak edildi. İşte Songül Karlı hakkında bilgiler...

    GELİNİM MUTFAKTA YENİ SUNUCUSU KİM OLDU?

    Demet Akalın'ın yerine Songül Karlı'nın geldiği programın yeni fragmanda ortaya çıktı.Sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan Songül Karlı, kendisine gelen tebrik mesajlarını kabul etti.

    GELİNİM MUTFAKTA YENİ SUNUCUSU SONGÜL KARLI KİMDİR?

    Songül Karlı 15 Eylül 1973'te İstanbul'da doğdu. Türk Halk Müziği sanatçısı ve televizyon sunucusu olan Songül Karlı bugün 47 yaşında.

    1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi. Bugüne kadar 10 müzik albümü bulunan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.Günümüzde müzik yaşamına ara veren sanatçı, doksanlarda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir süre de olsa dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı. 2007 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Songül Karlı İle Cumartesi programını sunduktan sonra, 2008 yılında FOX (Türkiye)'de başlayan evlendirme programı Su Gibi'yi sanatçı Uğur Arslan ile birlikte sunmuştur. TV 8 kanalında da Songül Karlı ile Evlilik Yolunda adlı programı sunmuştur.

    2008 yılında boşandığı Baykal Gümüş'ten bir çocuğu olan Songül Karlı, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı Su Gibi ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi. Songül Karlı ve Metin Yüncü evliliği 2017'de sonra erdi.

        Albümleri:

        Derman Sendedir (1991) Duygu Müzik

        Böyle Olurmu (1992) Duygu Müzik
        Oralıyam Ben (1993) Duygu Müzik
        Dokunsalar Ağlayacağım (1994) Prestij Müzik
        Dal Boylum (1994) Prestij Müzik
        Yanık Bir Türkü (1995) Prestij Müzik
        Omuz Omuza (1996) Prestij Müzik
        Yalan (1998) İdobay Müzik
        Bir Yana (2002) Akbaş Müzik
        Kaç Bahar (2004) Akbaş Müzik
        Hayat Bir Gün (2017) A1 Müzik Yapım

        Programlar:

        Songül Karlı İle Cumartesi (2007) Kanal 7
        İki Gönül Bir Olunca (2008) FOX TV
        Su Gibi (2008) FOX TV
        Songül Karlı ile Yeniden (2014) Kanaltürk
        Bugün Yıldız Benim (2015) Show TV
        Songül Karlı İle Evlilik Yolunda (2016) TV 8[1]

        Diziler:

        Paşa Baba Konağı (2000) TGRT

        Reyting Hamdi (2002) ATV
        Türkü Filmi (2004) Kanal 7
        Yasemince (2010) FOX TV
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta yeni sunucusu belli oldu! Demet Akalın’ın ayrıldığı Gelinim Mutfakta’yı kim sunacak? Yeni fragman...
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