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    • Magazin
    • 16.10.2021 23:06
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    • 16.10.2021 23:06
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    Sinan Akçıl’dan çocuk itirafı! Hayranlarının önünde açıkladı eşi Burcu Kıratlı’ya bakın nasıl seslendi

    Sinan Akçıl’dan çocuk itirafı! Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, sağanak yağmura aldırış etmeden gece boyunca hem coştu hem coştu. Kendisini izlemeye gelen meslektaşı İzel’le düet yapmayı ihmal etmeyen şarkıcının çocuk itirafı konsere damga vurdu. Ünlü şarkıcı, kendisini yalnız bırakmayan eşi Burcu Kırtalı’ya sahneden seslenerek “Çocuk istiyorum” dedi İşte detaylar...

    İHA
    Sinan Akçıl’dan çocuk itirafı!

    Ünlü sanatçı Sinan Akçıl, Muğla'nın Bodrum ilçesinde verdiği konserde eşi Burcu Kıratlı'dan çocuk istediğini ifade etti.

    Ünlü oyuncu Kıratlı ise sağanak yağmura aldırmadan konser sonuna kadar eşini yalnız bırakmadı.

    YAĞMUR ALTINDA KONSER
    Yağmur'da ıslanan hayranlarını gören ünlü sanatçı sahneden inerek hayranlarının arasında şarkılarını seslendirdi. Burcu Kıratlı da yağmurdan ıslanmasına rağmen eşini yalnız bırakmadı.

    Sinan Akçıl sahne aldıktan sonra ünlü şarkıcı İzel'de konseri izlemeye geldi. Yağmurun altında Burcu Kıratlı ile yan yana oturan İzel, Akçıl'ın şarkılarına eşlik etti. Sahneden inerek İzel'in yanına giden Akçıl İzel ile düet yaparak "Biri bana gelsin" şarkısını seslendirdi.

        "ÇOCUK İSTİYORUM"
        Sahnede hayranlarına seslenen Akçıl eşi Burcu Kıratlı'nın da geldiğini söyleyerek, "Ben aşık olduysam herkes aşık olur. Yıllarca bu çocuk ne yapıyor diye bir sürü laf söz edildi. Alın evlendim, hatta çocuk istiyorum" dedi.

        Akçıl'ın eşinin bir an bile yerinde durmaması, eşinin şarkılarıyla dans etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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