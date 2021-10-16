Sinan Akçıl’dan çocuk itirafı! Hayranlarının önünde açıkladı eşi Burcu Kıratlı’ya bakın nasıl seslendi

Ünlü sanatçı Sinan Akçıl, Muğla'nın Bodrum ilçesinde verdiği konserde eşi Burcu Kıratlı'dan çocuk istediğini ifade etti.
Ünlü oyuncu Kıratlı ise sağanak yağmura aldırmadan konser sonuna kadar eşini yalnız bırakmadı.
YAĞMUR ALTINDA KONSER
Yağmur'da ıslanan hayranlarını gören ünlü sanatçı sahneden inerek hayranlarının arasında şarkılarını seslendirdi. Burcu Kıratlı da yağmurdan ıslanmasına rağmen eşini yalnız bırakmadı.
Sinan Akçıl sahne aldıktan sonra ünlü şarkıcı İzel'de konseri izlemeye geldi. Yağmurun altında Burcu Kıratlı ile yan yana oturan İzel, Akçıl'ın şarkılarına eşlik etti. Sahneden inerek İzel'in yanına giden Akçıl İzel ile düet yaparak "Biri bana gelsin" şarkısını seslendirdi.