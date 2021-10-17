Çukur’un güzel oyuncusundan sevindiren haber! Yeni dizi projesi ile ekranlara dönüyor! Şartlarda anlaştı, el sıkıştı...

Fenomen dizi Çukur'da Karaca Koçavalı karakterine hayat veren Ece Yaşar yeni projesi için anlaşma yaptı ve farklı bir dizi ile yine sevenlerinin karşısında olacak. Çukur'un yanı sıra daha pek çok dizide rol alan ve başarılı oyunculuğu ile çok beğenilen güzel ismin yeni projesiyle ilgili detaylar da merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı. Ece Yaşar'ın rol alacağı dizinin ismi belli oldu ve sevenlerini oldukça mutlu edecek detayları haberimizde bulabilirsiniz.
ÇUKUR KARACA'NIN YENİ DİZİ PROJESİ BELLİ OLDU!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çukur dizisiyle yıldızı parlayan Ece Yaşar'ın hangi diziyle ekrana döneceği merak konusuydu. Yaşar, televizyon dünyasının iki başarılı ismi Ömer Özgüner ile Kerem Çatay'ın ortak olduğu OJO Pictures ile el sıkıştı.
Ece Yaşar'ın rol alacağı dizinin adı "Annemizi Saklarken" Üzerinde titizlikle çalışılan diziyi ünlü yönetmen Barış Yöş çekecek.
Oyuncu seçimleri devam eden dizi 3 çocuklu Handan'ın hikâyesi etrafında şekilleniyor.
Senaryoyu başarılı kalem Sırma Yanık yazıyor.
ECE YAŞAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Ece Yaşar 17 Haziran 1994'teAnkara'da dünyaya geldi. Aslen Denizlilidir. Ümmühan ile Mehmet Ali çiftinin tek çocuğudur. Ortaokul ve lise öğrencisiyken Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda bale eğitimini tamamladı.