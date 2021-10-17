Çukur’un güzel oyuncusundan sevindiren haber! Yeni dizi projesi ile ekranlara dönüyor! Şartlarda anlaştı, el sıkıştı...

Fenomen dizi Çukur'da Karaca Koçavalı karakterine hayat veren Ece Yaşar yeni projesi için anlaşma yaptı ve farklı bir dizi ile yine sevenlerinin karşısında olacak. Çukur'un yanı sıra daha pek çok dizide rol alan ve başarılı oyunculuğu ile çok beğenilen güzel ismin yeni projesiyle ilgili detaylar da merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı. Ece Yaşar'ın rol alacağı dizinin ismi belli oldu ve sevenlerini oldukça mutlu edecek detayları haberimizde bulabilirsiniz.