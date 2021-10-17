Sosyal medyadan yardım istedi! Demet Akalın Okan Kurt son dakika haberleri: 'Okan'ın can güvenliği yok!'

''NEREDE BU POLİSLER!''

Hayat arkadaşı Okan Kurt için yardım isteyen Demet Akalın, eşinin sahibi olduğu mekanda komşusuyla kavga ettiğini sonrasında da olayların büyüdüğünü şu sözlerler anlattı;

''Şu an İzmir Havaalanı'ndan dönmeye çalışıyorum. Hirağan'da yan tarafla kavga olmuş ve Okan Kurt'u çıkartmıyorlarmış dışarı. Polisi sokmuyorlarmış dükkanın içine. Nerede yaşıyoruz biz. Nerede yaşıyoruz, Beykoz emniyeti nerede? Nerede yani bu polisler? Anlayamadım yani. Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi? Çıkartmayacağız Okan Kurt'u o dükkandan. Nasıl oluyor bu işler?"