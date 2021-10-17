Sosyal medyadan yardım istedi! Demet Akalın Okan Kurt son dakika haberleri: 'Okan'ın can güvenliği yok!'

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda eşi Okan Kurt için yardım istedi. Kurt'un sahibi olduğu restoranda kavga çıktığını anlatan Akalın, ''Polisi sokmuyorlarmış dükkanın içine. Okan'ı da dışarı çıkartmıyorlarmış. Nerede yaşıyoruz biz. Nerede yaşıyoruz, Beykoz emniyeti nerede? Nerede yani bu polisler? Bu videoyu atmak zorunda kaldım.'' dedi
''NEREDE BU POLİSLER!''
Hayat arkadaşı Okan Kurt için yardım isteyen Demet Akalın, eşinin sahibi olduğu mekanda komşusuyla kavga ettiğini sonrasında da olayların büyüdüğünü şu sözlerler anlattı;
''Şu an İzmir Havaalanı'ndan dönmeye çalışıyorum. Hirağan'da yan tarafla kavga olmuş ve Okan Kurt'u çıkartmıyorlarmış dışarı. Polisi sokmuyorlarmış dükkanın içine. Nerede yaşıyoruz biz. Nerede yaşıyoruz, Beykoz emniyeti nerede? Nerede yani bu polisler? Anlayamadım yani. Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi? Çıkartmayacağız Okan Kurt'u o dükkandan. Nasıl oluyor bu işler?"
''BEN DE GİDECEĞİM KADIN BAŞIMA''
Bütün basındaki arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Adamın can güvenliği yok yani. Bir inin bakalım Hirağan'a, ben yoldayım. Ben de gideceğim kadın başıma. Hangi sokağı kapatıp, kimi dükkana almıyorlar göreceğiz. Polisi tutuyor adamlar.
Polisin içeri girmesine izin vermiyorlar. Okan'ı dışarı çıkartmıyorlarmış, polisi de içeri sokmuyorlarmış. Okan'ın can güvenliği yok"