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    • Magazin
    • 17.10.2021 11:22
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    • 17.10.2021 11:22
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    EDHO sevenlerini mutlu edecek gelişme! Adeta mutluluktan zil takıp oynatacak! Olgun Şimşek geri dönüyor iddiaları...

    Olgun Şimşek EDHO'ya dönüyor iddiaları büyük sevinç yarattı. 7. sezon öncesi kulislerde kulaktan kulağa yayılan bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Yaz aylarında Oktay Kaynarca, dizinin 3. sezonunda beraber rol aldığı Olgun Şimşek ile bir kare paylaşması heyecana neden olmuştu. Yeni sezonda 14 transfer yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz seyircileri Olgun Şimşek'in diziye dahil olması konusunda sık sık yorumlar yapıyor. Kimsesiz Yaşar EDHO'nun 3. sezonunda bir efsane haline gelerek büyük beğeni toplamıştı. Olgun Şimşek'in geçen sezon Ramo'da ayrılmasıyla Kimsesiz Yaşar da geri gelsin şeklinde yapılan yorumları çok yapılır hale geldi.

    takvim.com.tr
    EDHO sevenlerini mutlu edecek gelişme!

    Duyan sevinçten saç baş yoluyor! EDHO'da mutluluktan zil takıp oynatacak gelişme! Olgun Şimşek geri dönüyor iddiaları izleyicileri için heyecan yaratan gelişmeler arasında yer aldı. 14 ismi kadrosuna dahil eden EDHO için ortaya atılan bu iddia yeni sezon öncesi kulislerde kulaktan kulağa yayılıyor. Yaz aylarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Reis karakterini canlandıran ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın Olgun Şimşek ile Instagram'da paylaştığı hikaye çok konuşulmuştu. Paylaşılan bu kare heyecan yaratırken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri ünlü oyuncunun Kimsesiz Yaşar karakteriyle diziye dahil olması için sosyal medya platformlarında yorum yapıyor. Olgun Şimşek'in başarıyla canlandırdığı Kimsesiz Yaşar karakteri 3. sezona damgasını vurmuştu. 198. bölümde onu yetiştiren Kimsesiz Doğan'ın ölümüyle intikam için dönmesi izleyiciler tarafından isteniyor.

    SON OLARAK RAMO'DA OYNAMIŞTI

    EDHO'da Kimsesiz Yaşar karakteriyle gönüllere taht kuran Olgun Şimşek son olarak Ramo dizisinde fırtınalar estirmişti. EDHO'nun Hızır Reis'i ile Kimsesiz Yaşar'ı bir araya geldi ve Oktay Kaynarca'nın paylaştığı fotoğraf heyecan yarattı.

    OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

    Ocak ayında Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılması EDHO hayranlarını heyecanlandırdı. Bilindiği üzere Kimsesiz Yaşar dizinin 3. sezonunda kadroda yer alan ve sezon finali bölümünde eşiyle yurt dışına çıkmıştı.

    Özellikle senaryoda Yaşar'ı yetiştiren ve ona o adı veren Kimsesiz Doğan ölmesi Yaşar geri dönsün isteklerini artırdı. İzleyiciler Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi istiyor.

        Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.

        OLGUN ŞİMŞEK'TEN KİMSESİZ YAŞAR AÇIKLAMASI

        Geçen yıl ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in İbo Show'una konuk olan Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha beyefendiye geçmedim" demişti.

        Bunun üzerine Şimşek, "Kimsesiz Yaşar artık öldü gitti. Gerçi ölmedi. Güzel çalışma oldu. Ama bitti artık o. Şimdi Cihangir Bey artık." cevabını vermişti.

            OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?

            Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa ilinin Büyükorhan ilçesine bağlı bir köy olan Yenice'de doğmuştur. Bingöllü ilkokul öğretmeni bir baba ile Bursalı bir annenin çocuğudur. Bir kız kardeşi var. Çocukluğu Yenice köyü ve babasının tayin olduğu Afyon Dinar, Alpaslan köyünde geçmiştir. Liseye Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi'nde yatılı olarak başladı ve bir sene orada okudu.

            İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1993 yılında sinema hayatına başladı. Olgun Şimşek, tiyatroya Yılmaz Erdoğan-Demet Akbağ Tiyatrosu'nda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol alarak başladı.

            Televizyonda İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in pişekarı 'Güçlü' tiplemesiyle tanındı. Yılmaz Erdoğan'ın televizyonda yayınlanan Bir Demet Tiyatro'sunda 'Kudret' tiplemesiyle de popüler oldu. Televizyon dizileri Sihirli Ceket, Yedi Numara, Beşik Kertmesi ve Alacakaranlık'ta rol aldı.

            2012 yılında Türkiye Ekonomi Bankası reklam filmlerinde oynadı. Daha önce Şebnem Sönmez ile 1994 yılında evlenen ve 2000 yılında boşanan Olgun Şimşek ikinci evliliğini 19 Kasım 2011 tarihinde Zeynep Kocabeyoğlu ile yaptı.
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            Haberler Magazin EDHO sevenlerini mutlu edecek gelişme! Adeta mutluluktan zil takıp oynatacak! Olgun Şimşek geri dönüyor iddiaları...
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