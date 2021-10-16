EDHO sevenlerini mutlu edecek gelişme! Adeta mutluluktan zil takıp oynatacak! Olgun Şimşek geri dönüyor iddiaları...

Duyan sevinçten saç baş yoluyor! EDHO'da mutluluktan zil takıp oynatacak gelişme! Olgun Şimşek geri dönüyor iddiaları izleyicileri için heyecan yaratan gelişmeler arasında yer aldı. 14 ismi kadrosuna dahil eden EDHO için ortaya atılan bu iddia yeni sezon öncesi kulislerde kulaktan kulağa yayılıyor. Yaz aylarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Reis karakterini canlandıran ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın Olgun Şimşek ile Instagram'da paylaştığı hikaye çok konuşulmuştu. Paylaşılan bu kare heyecan yaratırken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri ünlü oyuncunun Kimsesiz Yaşar karakteriyle diziye dahil olması için sosyal medya platformlarında yorum yapıyor. Olgun Şimşek'in başarıyla canlandırdığı Kimsesiz Yaşar karakteri 3. sezona damgasını vurmuştu. 198. bölümde onu yetiştiren Kimsesiz Doğan'ın ölümüyle intikam için dönmesi izleyiciler tarafından isteniyor.

SON OLARAK RAMO'DA OYNAMIŞTI

EDHO'da Kimsesiz Yaşar karakteriyle gönüllere taht kuran Olgun Şimşek son olarak Ramo dizisinde fırtınalar estirmişti. EDHO'nun Hızır Reis'i ile Kimsesiz Yaşar'ı bir araya geldi ve Oktay Kaynarca'nın paylaştığı fotoğraf heyecan yarattı.